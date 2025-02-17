«Будет очень-очень сложно»: что прямо сейчас происходит с легендарным «Ленфильмом»?

Такое бедственное положение резко контрастировало с прошлым киностудии, где снимались такие картины и телефильмы, как «Чапаев», «Полосатый рейс», «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», «Человек-амфибия». Как писал в тексте для «Кинопоиска» кинокритик и экс-сотрудник студии Константин Шавловский, начало упадка было связано с неготовностью «Ленфильма» и тех, кто на нем работал в перестроечные годы, к переходу на рыночные рельсы. Так, на базе бывших советских творческих объединений возникли независимые студии, однако работавшие на них режиссеры не получили ни внятного финансирования, ни прав на собственные старые фильмы (они остались за «Ленфильмом», который продал их частной компании в 1998 году).

«Отпустив в начале 1990-х творческие кадры на вольные хлеба и потеряв госзаказ, "Ленфильм" начнет буквально растворяться в воздухе. Постепенно исчезнут базы отдыха, недостроенный пионерлагерь, теннисные корты, гараж, в частной собственности окажется теперь уже бывший третий павильон и даже цех декоративно-технических сооружений, — отмечает в своей публикации Шавловский, — в 1990-е на "Ленфильме" отключали за неуплату электричество, и в самый жесткий период он функционировал два дня в неделю».

При этом, несмотря на бедственное положение, на студии все же продолжали сниматься фильмы, среди них — «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина, «Молох» Александра Сокурова или созданный компанией «СТВ» (в число учредителей которой входил «Ленфильм») «Брат». Однако финансовые дела продолжали ухудшаться, а количество выходивших с логотипом студии лент сокращалось.

«Нельзя сказать, что студия все это время только и делала, что планомерно разрушалась, — оговаривается в беседе с Собака.ru Василий Степанов, главный редактор журнала "Сеанс" (в 1989 году "Ленфильм" был одним из учредителей издания), — какие-то успехи тоже были… шли какие-то внутренние процессы, делались ремонты на вырученные от продажи имущества деньги. Но было очевидно, что студия жить от продажи до продажи не может — невозможно только продавать активы и делать ремонты».