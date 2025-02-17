«Будет очень-очень сложно»: что прямо сейчас происходит с легендарным «Ленфильмом»?

Вторая за год смена генерального директора, уход стратегического партнера и команды лаборатории дебютного кино, отставка председателя совета директоров — все эти события произошли с «Ленфильмом» буквально за пару месяцев. В итоге старейшее кинопредприятие страны вновь (как и десятилетием ранее) оказалось на пороге неизвестности, а в публичном поле стали появляться опасения даже относительно грядущей ликвидации студии. Что же происходит с «Ленфильмом» сейчас? И как некогда флагман отечественной киноиндустрии оказался в таком положении? Разбираемся в материале Собака.ru.
«Задача такая — каждый клочок драгоценной ленфильмовской земли должен работать. Большая часть — на кино, но нам столько места сейчас не нужно — излишки площадей отдаем арендаторам, но не всем подряд, а таким, которые пройдут строгий отбор и предложат яркие и созвучные нам концепции», — такие слова в январе 2024 года читатели Собака.ru могли увидеть в интервью председателя совета директоров «Ленфильма» Федора Бондарчука.
Год назад перспективы киностудии для стороннего наблюдателя выглядели если не радужными, то как минимум обнадеживающими. В беседе с Собака.ru Бондарчук рассказывал о ближайших планах: «наладить работы всех цехов на полный цикл: аренда костюмов, декораций, съемочных павильонов и, конечно, подготовить пул профессионалов, чтобы обеспечивать процесс [съемок] максимально местными силами».
Однако в начале 2025-го от былого оптимизма не осталось и следа. Новости о киностудии кажутся одна тревожнее другой, и, вероятно, главная из них — уход самого Бондарчука.
«Проклятье "Ленфильма"»
Сообщение о том, что Федор Бондарчук больше не возглавляет «Ленфильм» стало своего рода концом эпохи надежд на будущее, связанных с его именем. Кинорежиссер, продюсер и актер возглавил совет директоров старейшей киностудии России в 2012 году. К тому моменту «Ленфильм» уже много лет находился в глубочайшем упадке (некоторые авторы даже с грустной иронией называют студию «проклятой»).
Федор Бондарчук
Режиссер и продюсер (в интервью для январского номера журнала Собака.ru 2024 года):
В катастрофичном состоянии всего мне довелось убедиться лично. Никогда не забуду нашу первую профессиональную встречу с «Ленфильмом». Я снимался в «Белой гвардии» у Сергея Снежкина (проект 2012 года. — Прим. ред.), прихожу на примерку костюма моего героя Шполянского, подпоручика-футуриста, а в костюмерной пол с гигантской дыркой, в которой видна пробитая труба, заклеенная скотчем, все время подпыхивающая паром. И такие штуки были на каждом метре.
Такое бедственное положение резко контрастировало с прошлым киностудии, где снимались такие картины и телефильмы, как «Чапаев», «Полосатый рейс», «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», «Человек-амфибия». Как писал в тексте для «Кинопоиска» кинокритик и экс-сотрудник студии Константин Шавловский, начало упадка было связано с неготовностью «Ленфильма» и тех, кто на нем работал в перестроечные годы, к переходу на рыночные рельсы. Так, на базе бывших советских творческих объединений возникли независимые студии, однако работавшие на них режиссеры не получили ни внятного финансирования, ни прав на собственные старые фильмы (они остались за «Ленфильмом», который продал их частной компании в 1998 году).
«Отпустив в начале 1990-х творческие кадры на вольные хлеба и потеряв госзаказ, "Ленфильм" начнет буквально растворяться в воздухе. Постепенно исчезнут базы отдыха, недостроенный пионерлагерь, теннисные корты, гараж, в частной собственности окажется теперь уже бывший третий павильон и даже цех декоративно-технических сооружений, — отмечает в своей публикации Шавловский, — в 1990-е на "Ленфильме" отключали за неуплату электричество, и в самый жесткий период он функционировал два дня в неделю».
При этом, несмотря на бедственное положение, на студии все же продолжали сниматься фильмы, среди них — «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина, «Молох» Александра Сокурова или созданный компанией «СТВ» (в число учредителей которой входил «Ленфильм») «Брат». Однако финансовые дела продолжали ухудшаться, а количество выходивших с логотипом студии лент сокращалось.
«Нельзя сказать, что студия все это время только и делала, что планомерно разрушалась, — оговаривается в беседе с Собака.ru Василий Степанов, главный редактор журнала "Сеанс" (в 1989 году "Ленфильм" был одним из учредителей издания), — какие-то успехи тоже были… шли какие-то внутренние процессы, делались ремонты на вырученные от продажи имущества деньги. Но было очевидно, что студия жить от продажи до продажи не может — невозможно только продавать активы и делать ремонты».
«Все: от бухгалтерии до отдела кадров»
Как поясняет Степанов, статус государственного предприятия неизбежно влиял на эффективность кинопроизводства. «Закупки, конкурсы — [для госпредприятия это] все очень сложно, внутренние правила игры строгие, — поясняет собеседник редакции, — понятно, что госстудия проигрывает конкуренцию частным компаниям. При этом "Ленфильм" не может быть другим, у него обременение в виде госсобственности и истории. В общем, куда ни кинь — всюду клин».
На рубеже 2000-х и 2010-х студия могла быть приватизирована, что, как пишет Константин Шавловский, вызвало большое недовольство творческого коллектива. В итоге, «Ленфильм» остался акционерным обществом со стопроцентным участием государства. Генеральным директором в 2012 году стал Эдуард Пичугин, а председателем совета директоров — Федор Бондарчук. Они должны были вернуть студии если не былую славу, то как минимум заметное место в отечественном кинематографе.
Федор Бондарчук
Режиссер и продюсер (в интервью для январского номера журнала Собака.ru 2024 года):
Пичугин разработал финансовую программу развития «Ленфильма», которая подразумевала возврат прав на так называемую «Золотую коллекцию» — ведь именно на этой киностудии были сняты такие хиты, как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Игоря Масленникова, «Гамлет» Григория Козинцева, «Полосатый рейс» Владимира Фетина, «Мистер Икс» Юрия Хмельницкого. В смутные времена эти права утекли частной организации, а это триста-четыреста миллионов в год! Было решено возвращать права через суд и заключить новый лицензионный договор с «Госфильмофондом». Рассчитывали на возрождение кинопроизводства, взяли кредит. Но возврат прав на коллекцию затянулся до 2021 года, когда генеральным директором киностудии стал Федор Щербаков. Тогда мы и смогли начать выплачивать кредитные обязательства, получили финансовую поддержку от Минкульта, начали снимать кино. Не только копродукцию, а собственные, ленфильмовские картины. Федор Щербаков предложил доходы от проката «Золотой коллекции» инвестировать в лабораторию «Ленфильм-дебют», чтобы прошлое работало на будущее. Теперь программа оздоровления и развития в действии.
«На моей памяти и директор Эдуард Пичугин многое сделал, накрыл крышу на пятом павильоне, открыл кинотеатр, починил канализацию, у него многое получалось, — говорит Василий Степанов из журнала "Сеанс". — Потом сменивший Пичугина в должности гендиректора студии Федор Щербаков тоже многое сделал: стал функционировать музей, перестроили котельную, отремонтировали главный коридор, на втором этаже открыли часть музея, начали делать большие выставочные проекты, запустили проект «Ленфильм-дебют». Да что-то получалось, а что-то не получалось. Они занимались ремонтом территории, открыли кинотеатр, открыли музей. Решили проблему с долговыми обязательствами. Кому-то может показаться, что это мелочи, но за этим стоит большая работа».
Однако назвать процесс изменений гладким сложно. Сам Бондарчук признавался, что ему «не просто ставили палки в колеса», а пытались его «выжить отсюда любыми способами». Сходным образом вспоминает ситуацию один из людей, ранее имевших отношение к киностудии. «Все от бухгалтерии до отдела кадров "Ленфильма" не были настроены на перемены, они не понимали [нового курса] и хотели жить как живется», — говорит собеседник Собака.ru, пожелавший остаться анонимным.
Сверхзадача со звездочкой
Часть проблем, судя по всему, все же оставались не решенными. Так, уже в 2024 году издание «Фонтанка» отмечало, что финансовые трудности у студии во многом сохранялись (хотя отчетность «Ленфильма» и улучшилась после продажи в 2021 году недвижимости на ул. Тамбасова).
Но главное — студия не начала выпускать заметные ленты, которые бы собирали хорошую кассу в прокате. «Ни один из снятых [с 2014-го по 2024-й] фильмов ["Ленфильма"], чья статистика отражена в рейтингах "Фонда кино", не окупился в прокате, а большинство оставили после себя долги в десятки миллионов и сотни миллионов потраченных бюджетом субсидий», — говорится в материале «Фонтанки», изучившей данные о кассовых сборах.
Василий Степанов
Главный редактор журнала «Сеанс»:
Безусловно есть проблема: на «Ленфильме» снимаются картины, которые никто не видит, они просто куда-то уплывают. Но последние годы у них хотя бы были премьеры на кинофестивалях и какие-то призы. Как, например, у «Последней цены» Наура Гармелии и «Последнего парохода» Ильи Желтякова. Историки кино будут потом страшно удивляться: где же эти ленты показывались и как их атрибутировать. Но они были. А прокатывать их было некому.
В итоге в течение 2024 года студия пережила целый ряд ударов. Первый — прямо в феврале, когда тогдашний директор студии Федор Щербаков был объявлен в розыск. Как сообщалось, уголовное дело в отношении него было связано с его медиа-бизнесом, а не с работой на «Ленфильме». Тем не менее, вспоминает собеседник редакции, который был связан с киностудией в начале 2020-х, эта история серьезно сказалась на попытках реорганизации кинопроизводства. «Все планы накрылись, — резюмирует он. — Стало очевидно, что без прямого участия Щербакова завершить начатые процессы оздоровления студии будет практически невозможно. Что и подтвердило время».
Затем ближе к концу 2024-го в telegram-каналах и СМИ появились сообщения о многомиллионных долгах студии. На этом фоне в очередной (второй за год) раз у студии сменился гендиректор, им стала Надежда Андрющенко (до нее с августа по декабрь в этой должности пробыл Эдуард Суворов). А уже в конце января 2025-го стало известно, что с поста председателя совета директоров ушел и Бондарчук. «Федор Сергеевич покинул тонущий корабль», — прокомментировал эту новость собеседник Собака.ru, ранее близкий к «Ленфильму».
«За прошедшие 12 лет на киностудии «Ленфильм» была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. За последние 4 года было выпущено более 25 картин, снятых на студии, прошло более 10 выставочных проектов», — прокомментировала новость PR-директор Бондарчука, отметив, что уход режиссера обусловлен «увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии"».
В качестве исключения здесь можно назвать фильм Алексея Германа-Младшего «Воздух», получивший премию «Золотой орел». Однако, несмотря на задействование ресурсов «Ленфильма» в производстве, участие петербургской студии в создании этой картины на многих ресурсах даже не упоминается. Также большой резонанс вызвала франшиза «Гоголь» продюсерского центра «Среда» (в этом случае петербургская киностудия как раз указывается в качестве сопроизводителя картин). Однако фильмы производства именно «Ленфильма» оставались не на слуху.
Василий Степанов
Главный редактор журнала «Сеанс»:
Очевидно, что для Федора Сергеевича «Ленфильм» оставался такой… сверхзадачей, которая была и сверхсложной и сверх других его задач — дополнительное дело к его очень плотной занятости в качестве продюсера, актера и режиссера. Когда он приезжал в город, что-то на Ленфильме начинало двигаться, когда у него были здесь люди, на которых можно было положиться. Я не думаю, что его уход со студии как-то был специально подготовлен. Просто команды не осталось. И никто не любит признавать своих неудач, грустно, когда несмотря на все усилия, что-то не получилось, не срослось.
«Разобраться в том, как студия может выжить»
В начале 2025 года список потерь «Ленфильма» продолжил расти. В сети стали писать, что отношения с ним прекратила студия звукозаписи FlySound (всего год назад заключившая договор о стратегическом партнерстве с петербургским кинопроизводством). Как полагает собеседник редакции ранее имевших отношение к студии — это прямое следствие ухода Бондарчука. «Все соглашения студии были личными договоренностями Федора Сергеевича [Бондарчука] и Федора Николаевича [Щербакова], без него ни один здравомыслящий человек сейчас партнером "Ленфильма" быть не захочет», — полагает он.
В начале февраля о своем уходе объявила команда лаборатории для сценаристов и режиссеров-дебютантов в полнометражном игровом кино на базе киностудии «Ленфильм-дебют». Эти изменения собеседник редакции также связывает со сменой руководства. В свою очередь Василий Степанов из «Сеанса» считает это «совпадением». «"Ленфильм Дебют" как проект был инициирован позапрошлым директором Щербаковым, — поясняет свою мысль Степанов, — команда, делавшая его в последние эти непростые годы, подутомилась — трудно, когда начальство меняется постоянно. Если не ошибаюсь, решение было принято еще до новостей об уходе Федора Сергеевича».
Что говорят в самом «Ленфильм-дебюте»? В официальном telegram-канале проекта 2 февраля появилось сообщение, что команда «прощается» с подписчиками. Однако через три с половиной часа появился еще один пост с уточнением: «Проект продолжит работу — но с новой командой». Дополнительных комментариев редакции Собака.ru получить не удалось.
На фоне всего происходящего режиссер Александр Сокуров заявил, что, по его мнению, может готовиться ликвидация «Ленфильма». «Шаг за шагом в течение долгих лет студия не поддерживалась Минкультом, студия была брошена. Насколько я знаю, сейчас начинается процесс ликвидации студии. Я не могу публично говорить обо всем, что знаю. Но то, что готовится ликвидация студии, наступает финансовый крах, это очевидно. На студии об этом все знают… Долги есть, поддержки нет, новых идей для развития студии тоже нет», — приводит его слова «Национальная служба новостей».
Основания для опасений вряд ли можно назвать беспочвенными, учитывая, что еще в декабре 2024 года издание РБК писало, что непогашенная задолженность киностудии насчитывает более 100 млн рублей (впрочем, в феврале 2025 года редакции Собака.ru не удалось обнаружить данные о ней в базе исполнительных производств). Также в январе 2025-го ростовская компания «Радмир» через суд потребовала признать «Ленфильм» банкротом. Иск был оставлен без движения, но теперь у юристов «Радмира» есть время до конца февраля исправить выявленные судом недостатки в документах.
Как рассказывает в беседе с Собака.ru Василий Степанов из «Сеанса», в начале февраля он встречался с директором студии. «Надежда Андрющенко пытается разобраться в том, как студия может выжить, — говорит Степанов, — мне кажется, это будет очень-очень сложно». Он же отметил, что пока не представляет, кто принимает решения в совете директоров после ухода Федора Бондарчука. «Я думаю, что так быстро такие вопросы не решаются, у меня лично нет понимания [относительно этого вопроса]», — признается он.
«Ленфильм» снова на распутье
«Если резюмировать, что происходит на "Ленфильме" — студия пытается понять какие шаги нужно предпринять, чтобы сохранить себя хотя бы в том виде, в котором она сейчас. С одной стороны, нужно выплатить долги, а с другой, принимать стратегические решения — как жить так, чтоб не просто выживать», — говорит Степанов.
Он уверен: людям, которые будут решать судьбу студии, необходимо понять, чего они хотят от студии. «Мы живем в 2020-е годы, — говорит он, — и наверное пора уже начать делать что-то свое, мало вспоминать о том, как здесь снимали великие мастера: Козинцев, Хейфиц, Герман, Авербах Мельников... Нам пора сказать себе, хотим мы идти дальше. Есть и другой вариант: превратить это место в музей, признать, что мы не способны делать кино, попросту некому, все уехали в Москву. Музей — это возможная концепция, но придется это принять».
Критик полагает, что студии нужен либо амбициозный план, поддержанный федеральным правительством, либо более скромный, но предполагающий участие города (к примеру с созданием музея и киношколы, а при ней студии дебютного фильма).
«Я бы не хотел, чтобы на месте Ленфильма была построена шикарная гостиница или апартаменты, — резюмирует главный редактор "Сеанса", — хотя любой девелопер с удовольствием распорядится этой территорией с видом на Петропавловскую крепость».
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