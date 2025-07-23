Константин Плотников появится во втором сезоне сериала «Дети перемен»

Шоураннеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова по-прежнему работают над проектом. Также в касте — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Руслан Братов, Сергей Гилев, Артем Кошман, Кузьма Котрелев и другие. Новых персонажей также сыграют Данил Стеклов («Трасса», «Аутсорс»), Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская», «Метод уборщицы») и Алина Дулова («Бедные смеются, богатые плачут»).

Во втором сезоне запланировано 8 серий, премьера состоится на платформах Wink и Start при поддержке «НМГ Студии».

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