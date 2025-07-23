Константин Плотников появится во втором сезоне сериала «Дети перемен»

Звезда «Короля и Шута» теперь в роли харизматичного байкера — который станет другом героини Виктории Исаковой.
Боевитая мама сложной семьи Флора (Виктория Исакова) больше не водительница троллейбуса, а отчаянная женщина, перед которой стоят новые задачи — держать под контролем не только сыновей, но целую преступную группировку. Получается скверно: все хотят уйти в разные стороны, поэтому опорой внезапно становится байкер Джин в исполнении Константина Плотникова.
Константин Плотников
«Я посмотрел первый сезон сразу, как узнал о кастинге во второй. Посмотрел взахлеб и начал сильно волноваться — теперь было, что терять. Мне была крайне интересна команда проекта и хотелось с ними поработать. К моему счастью, все сложилось. Моего героя зовут Володя, но чаще все зовут его Джин. Как и я, Володя любит играть в покер, но, в отличии от меня, ему сложно остановиться. Он по-настоящему крутой мужик, к сожалению, судьба все время проверяет его на прочность. Неотъемлемая часть Джина — его мотоцикл. При подготовке к съемкам не обошлось без просмотра “Дикаря” с Марлоном Брандо, “Харлей Девидсон и ковбой Марльборо” с Микки Рурком и “Беспечного ездока” с Питером Фонда. Я брал уроки вождения мотоцикла и знаете, что самое страшное? Мне это невероятно понравилось!»
Шоураннеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова по-прежнему работают над проектом. Также в касте — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Руслан Братов, Сергей Гилев, Артем Кошман, Кузьма Котрелев и другие. Новых персонажей также сыграют Данил Стеклов («Трасса», «Аутсорс»), Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская», «Метод уборщицы») и Алина Дулова («Бедные смеются, богатые плачут»).
Во втором сезоне запланировано 8 серий, премьера состоится на платформах Wink и Start при поддержке «НМГ Студии».
18+
Комментарии (0)