Появились дата премьеры и трейлер экшен-сериала «Хирург» с Сергеем Гилевым

По сюжету осужденный за убийство журналистки хирург элитной клиники трансплантологии Сергей (Сергей Гилев) бежит из заключения ради мести своим партнерам по сомнительному бизнесу: крупным дельцам на черном рынке органов.

Также в касте — Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Анна Завтур, Евгений Санников, Маша Мацель, Федор Федотов и другие. Режиссер проекта — Илья Ермолов («Золотое дно», «13 клиническая. Начало»), производством занималась компания Team Films во главе с продюсером Теймуром Джафаровым.

Первые четыре эпизода появятся на платформах «Иви» и Start 31 июля, далее новые серии будут выходить по четвергам. Позже сериал покажут в эфире телеканала НТВ.