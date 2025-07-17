Появились дата премьеры и трейлер экшен-сериала «Хирург» с Сергеем Гилевым

Первые эпизоды выйдут 31 июля. Проект по сценарию Стаса Иванова («Высокий сезон», «Немцы») стал «Самым ожидаемым игровым сериалом» по версии фестиваля «Пилот».
По сюжету осужденный за убийство журналистки хирург элитной клиники трансплантологии Сергей (Сергей Гилев) бежит из заключения ради мести своим партнерам по сомнительному бизнесу: крупным дельцам на черном рынке органов.
Также в касте — Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Анна Завтур, Евгений Санников, Маша Мацель, Федор Федотов и другие. Режиссер проекта — Илья Ермолов («Золотое дно», «13 клиническая. Начало»), производством занималась компания Team Films во главе с продюсером Теймуром Джафаровым.
Первые четыре эпизода появятся на платформах «Иви» и Start 31 июля, далее новые серии будут выходить по четвергам. Позже сериал покажут в эфире телеканала НТВ.
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