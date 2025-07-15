В сети появился тизер-трейлер продолжения сериала «Лихие» Юрия Быкова

Напомним, по сюжету главные герои Павел (Артем Быстров) и Женя (Егор Кенжаметов) впервые отправляются в Москву — в качестве подстраховки криминального авторитета Джема (Артур Иванов), которого вызвал на серьезную беседу вор в законе Тунгус (Филипп Янковский).

Также в касте — Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Гела Месхи, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Вадим Филипченков, Юрий Быков, Кирилл Полухин и многие другие.

Команда создателей прежняя — режиссер Юрий Быков и сценарист Олег Маловичко. Последний описывает концепцию второго сезона так: «Это продолжение истории с учетом эволюции, пройденной героями. Вторая глава отличается от первой тем, что в ней мы подводим к тому, что человек должен уметь в какой-то момент сказать: "Нет. Дальше это не пойдет. Это закончится на мне. Дальше уже по-другому будет". И об этом вся история в целом».

Премьера новых серий состоится осенью на онлайн-платформах Okko и Start.

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