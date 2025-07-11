«Финикийская схема» Уэса Андерсона, «Соловей против Муромца» и «Это слишком» Лины Данэм: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Основание» / Foundation, 3 сезон (18+)

Третий сезон эпической саги по серии книг классика фантастического жанра Айзека Азимова: спустя 150 лет после событий второй части Империя вновь оказывается под ударом — на этот раз в виде жестокого завоевателя Мула (Микаэл Персбрандт, «Незабываемые моменты»). В касте — Александр Сиддиг («Падшие»), Черри Джонс («Наследники») и Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»).

Шоураннер прежний — Дэвид С. Гойер, соавтор Кристофера Нолана на фильмах о Бэтмене.

C 11 июля, Apple TV+