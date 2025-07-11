«Финикийская схема» Уэса Андерсона, «Соловей против Муромца» и «Это слишком» Лины Данэм: что смотреть дома на этой неделе

А также — многосерийное драмеди «Разочарованные», второй сезон «Открытого брака», детектив «Баллард» во вселенной «Босха», «Декстер: Воскрешение» и «Институт» по Стивену Кингу. Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Финикийская схема» / The Phoenician Scheme (16+)
Новая картина Уэса Андерсона участвовала в этом году в основном конкурсе Каннского фестиваля. На дворе 1950-е, колоритный промышленник Анатоль Корда (Бенисио Дель Торо) после очередного покушения на него решает передать дела дочери Лизл (Миа Триплтон) — и рассказывает ей о своем гениальном торговом плане, который свяжет Запад и Ближний Восток и будет приносить баснословные деньги. Девушка, впрочем, больше хочет стать монахиней, а вокруг вьются весьма опасные конкуренты. В касте — команда звезд первой величины: Том Хэнкс, Уиллем Дефо, Майкл Сера, Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон и другие.
С 5 июля, Prime Video, iTunes
Фильм «Соловей против Муромца» (6+)
Классический русский сказочный сюжет переезжает в современность: Соловей-Разбойник (Никита Ефремов) когда-то очень давно победил Илью Муромца (Владимир Любимцев) и благополучно дожил до нашего времени. Впрочем, с такой несправедливостью оказался категорически несогласен профессор Киселев (Антон Васильев), воскресивший богатыря. В итоге эпическая битва возрождается на арене с роботами.
Режиссер проекта — Карен Оганесян («Черное облако»).
С 10 июля, «Кинопоиск», Okko, Wink
Сериал «Это слишком», премьера / Too Much (18+)
Автор и главная звезда «Девочек» Лина Данэм сняла новую романтическую комедию — нью-йоркская рекламщица Джессика (Мэг Штальтер, «Хитрости») переживает измену и отправляется в Лондон, где оказывается втянутой в сложную романтическую историю с проблемным красавчиком Феликсом (Уилл Шарп, «Белый лотос»). В эпизодических ролях появляется целая россыпь звезд: от Эндрю Шарпа («Рипли») и Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель») до Джессики Альбы («Город грехов») и Кита Харингтона («Игра престолов»).
С 10 июля, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Разочарованные», премьера (18+)
Драмеди о трех девушках (с характерными именами Вера, Надежда и Любовь), переживающих кризис в личной жизни и пытающихся обрести душевное спокойствие в современной Москве. Главные роли сыграли Елизавета Шакира («Нулевой пациент»), Эрика Булатая («Цикады») и Софья Гершевич («Всё ОК», «Рука бога»), а режиссером выступил кинокритик Денис Виленкин («С красной строки»).
С 7 июля, Okko
Сериал «Баллард», премьера / Ballard (18+)
Детектив, действие которого происходит в реальности проекта «Босх» — офицер Рене Баллард (Мэгги Кью из сериала «Никита») расследует самые запутанные дела в Лос-Анджелесе (в том числе идет по следу серийного маньяка и раскрывает служебный заговор). Сценарий писал сам Майкл Коннелли — автор бестселлеров о детективе Гарри Босхе.
C 9 июля, Prime Video
Сериал «Хутор», премьера (16+)
Комедия с Гошей Куценко, в которой он играет странноватого лидера отшельнической коммуны по прозвищу Батя. К нему на перевоспитание отправляют мошенника-симулянта Артема (Сергей Романович, «Экипаж»), задолжавшего серьезным людям несколько миллионов долларов. Внезапно эксцентричный общинник проникается к подопечному отцовскими чувствами — так как тот похож на его пропавшего сына.
Режиссером выступил Илья Силаев, автор комедийных сериалов «Куплю актрису» и «Сестры».
С 10 июля, Start, Premier
Сериал «Открытый брак», 2 сезон (18+)
Второй сезон драмы о кризисе отношений семейной пары (на этот раз в исполнении Павла Деревянко и Юлии Александровой). Саша и Агния практически одновременно узнают, что изменяли друг другу. Ситуацию усугубляет то, что в истории замешана подруга семьи Василиса (Равшана Куркова), которая забеременела от Саши — в результате все пытаются хоть как-то договориться.
Режиссером и сценаристом выступила Анна Курбатова («Мой дикий друг»).
С 10 июля, Okko
Фильм «Агент под прикрытием» / La infiltrada (18+)
Хитовый испанский триллер о девушке-офицере испанской полиции Аранте (Каролина Юсте, «Соната тишины»), внедренной в ячейку баскских сепаратистов — любой неверный шаг чреват смертельной опасностью. В прошлом году снятая на основе реальных событий картина Аранчи Эчеваррии («Эль Сид») получила целых 13 номинаций на главную местную кинопремию «Гойя» и выиграла в двух — «Лучший фильм» и «Лучшая актриса».
С 10 июля, «Кинопоиск», Okko, Wink, «Иви»
Сериал «Декстер: Воскрешение», премьера / Dexter: Resurrection (18+)
Да, Декстер Морган (Майкл С. Холл) буквально воскресает — как выясняется, герой выжил после пулевого ранения в финале «Новой крови» и теперь снова ищет встречи с сыном (Джек Элкотт, «Покерфейс»).
Шоураннером по-прежнему выступает Клайд Филлипс, в звездном касте — Ума Турман, Питер Динклейдж и Нил Патрик Харрис.
C 11 июля, Paramount+
Сериал «Основание» / Foundation, 3 сезон (18+)
Третий сезон эпической саги по серии книг классика фантастического жанра Айзека Азимова: спустя 150 лет после событий второй части Империя вновь оказывается под ударом — на этот раз в виде жестокого завоевателя Мула (Микаэл Персбрандт, «Незабываемые моменты»). В касте — Александр Сиддиг («Падшие»), Черри Джонс («Наследники») и Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»).
Шоураннер прежний — Дэвид С. Гойер, соавтор Кристофера Нолана на фильмах о Бэтмене.
C 11 июля, Apple TV+
Сериал «Институт» / The Institute, премьера (18+)
Очередная экранизация вышедшего в 2019 году романа Стивена Кинга: по сюжету похищенного 12-летнего мальчика Люка привозят в загадочный Институт, где содержатся дети с паранормальными способностями. В касте — обладательница «Золотого глобуса» Мэри-Луиз Паркер («Дурман») и Бен Барнс («Каратель»). Режиссером выступил Джек Бендер, известный по «Остаться в живых», а сценарий написал Бенджамин Кэвелл («Родина»).
C 13 июля, MGM+
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