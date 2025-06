Экшен «Грешники», «Серфер» с Кейджем и Бен Аффлек в сиквеле «Расплаты»: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Бабушка на миллион» / How to Make Millions Before Grandma Dies (16+)

Нейтральное русское название фильма вроде бы не сочетается с оригинальным: тем не менее это не черная комедия или душераздирающая драма, а милейшая и универсальная история об отношениях бабушки и внука. Юноша решил заполучить наследство после смерти бабули, немного за ней поухаживав, но как только они находят общий язык, все резко меняется — в сторону настоящей любви, доброты и человечности.

Дебютный фильм Пата Буннитипата: 34-летний тайский режиссер, кажется, уже неплохо обозначил свои возможности в глазах мирового киносообщества.

С 6 июня, «Кинопоиск», Okko, «Иви»