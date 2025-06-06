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Кино и сериалы

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Экшен «Грешники», «Серфер» с Кейджем и Бен Аффлек в сиквеле «Расплаты»: что смотреть дома на этой неделе

А также — новый сезон мультсериала «Финес и Ферб», «Король гольфа» с Оуэном Уилсоном, разговорная комедия с Павлом Табаковым «По барам» и Хлоя Севиньи в драмеди «Волшебная ферма». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Warner Bros., Domain Entertainment (II), Proximity Media, 2025

Фильм «Грешники» / Sinners (18+)

Экшен-хит Райана Куглера (режиссера «Крида» и дилогии «Черная пантера»). В 1930-е годы братья Смок и Стэк (обоих играет Майкл Б. Джордан) выкупают землю, чтобы построить на ней музыкальный бар для темнокожих. Это оказывается не так уж просто — в дело вмешиваются местные расисты и вампиры. Также в картине в духе «От заката до рассвета» снялись Хейли Стайнфелд («Железная хватка»), Джек О’Коннелл («28 лет спустя»), Майлз Кэйтон и другие. И, да вампиры тут, конечно, метафора.

C 3 июня, Prime Video, iTunes

Tea Shop Productions, Arenamedia, Gramercy Park Media, mossbank., Lovely Productions, 2025

Фильм «Серфер» / The Surfer (18+)

Диковатый экшн с Николасом Кейджем в лучших традициях эксплуатационного кино, премьера которого состоялась состоялась на прошлогоднем Каннском фестивале. Главный герой возвращается из Штатов в родную Австралию и сталкивается с бандой серферов — в ответ на насмешки он обрушивает на обидчиков свое фирменное безумие.

Режиссером выступил Лоркан Финнеган, автор фантастического триллера «Вивариум».

С 6 июня, Prime Video

51 Entertainment, Amazon MGM Studios, Artists Equity, Warner Bros., Zero Gravity Management, 2025

Фильм «Расплата 2» / The Accountant 2 (18+)

Сиквел успешного боевика с Беном Аффлеком — он вернулся к роли гениального бухгалтера с аутизмом и продвинутым уровнем в драках и стрельбе. В продолжении ему придется объединить усилия с братом Брэкстоном (Джон Бернтал, «Каратель», «Ходячие мертвецы»), чтобы найти убийцу важного чиновника из американского Минфина.

Как и в первой части, режиссером выступил Гэвин О’Коннор («Вне игры»).

C 5 июня, Prime Video

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Apple Studios, Entertainment 360, Piece Of Work Entertainment, 2025

Сериал «Король гольфа» / Stick, премьера (18+)

Спортивная комедия с Оуэном Уилсоном, играющим профессионального гольфиста Прайса, который когда-то разрушил свою карьеру и семейную жизнь, а теперь тренирует перспективного юниора (Питер Дагер). Также в касте — Тимоти Олифант («Опустошение»), Джуди Грир («Каникулы в Мексике») и Марк Мэрон («Безмолвное братство»). Сценарий написал автор «Ford против Ferrari» Джейсон Келлер.

C 4 июня, Apple TV

Blue Ice Pictures, Critical Content, Dynamic Television, 2025

Сериал «Джинни и Джорджия» / Ginny & Georgia, 3 сезон (18+)

Новый сезон хита Netflix — приключений Джорджии (Брианна Хоуи, «Как бы беременна») и ее дочери-подростка (Антония Джентри, «Пара для выпускного»). В продолжении маме грозит срок за убийство, а 15-летняя Джинни борется за ее освобождение. Шоураннером на этот раз выступила Сара Глински («Деграсси»).

С 5 июня, Netflix

«Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko, 2025

Фильм «Все, что тебя касается» (12+)

Комедия Александра Войтинского («Огниво», «Призрак») о 17-летней Маше (Маша Кошина, «Край надломленной луны»). Девушка узнает, что ее мама и отец, который никак не присутствовал в ее жизни, познакомились на концерте группы «Звери». В поисках папы она обнаруживает подходящего по данным мужчину в соцсетях и видит пост, что тот собирается на ближайшее выступление все тех же авторов хитов про сердечки на брелке и районы-кварталы. Маша решает наконец встретиться с ним.

Также в касте — Виктор Хориняк («Ждун»), Олег Чугунов («Наследие») и Зоя Бербер («Семейный переполох»).

С 5 июня, Okko

Syfy, 2025

Сериал «Засланец из космоса» / Resident Alien, 4 сезон (18+)

Продолжение базирующегося на комиксах Dark Horse сериала. Напомним, это история про инопланетянина Гарри (Алан Тьюдик), который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать. В конце первого сезона он решил, что да и улетел без обещания вернуться, во втором вновь прибыл на Землю, в третьем пытался спасти планету, которую успел по-настоящему полюбить, а в четвертом должен выбраться из лунной тюрьмы и вернуть способность использовать свой настоящий внешний вид.

С 6 июня, Syfy

Disney Television Animation, 2025

Сериал «Финес и Ферб» / Phineas and Ferb, 5 сезон (6+)

Возвращение знаменитого мультсериала спустя десять лет: заглавные герои на месте, как и их ручной утконос Перри и коварный доктор Фуфелшмертц. Среди создателей — бессменный автор оригинала Дэн Повенмайн.

С 6 июня, Disney+

Matchbox Pictures, Tony Ayres Productions (TAP), Universal International Studios, VicScreen, 2025

Сериал «Те, кто выжил» / The Survivors, премьера (18+)

Австралийская детективная драма о мужчине по имени Киран (Чарли Викерз, «Властелин колец: Кольца власти»). Он возвращается в маленький приморский городок, в котором 15 лет назад во время шторма погибли его близкие. Параллельно поблизости происходит убийство девушки. Сериал снят по роману Джейн Харпер, автора «Засухи» и «Города тайн».

С 6 июня, Netflix

GDH 559, Jor Kwang Films, 2025

Фильм «Бабушка на миллион» / How to Make Millions Before Grandma Dies (16+)

Нейтральное русское название фильма вроде бы не сочетается с оригинальным: тем не менее это не черная комедия или душераздирающая драма, а милейшая и универсальная история об отношениях бабушки и внука. Юноша решил заполучить наследство после смерти бабули, немного за ней поухаживав, но как только они находят общий язык, все резко меняется — в сторону настоящей любви, доброты и человечности.

Дебютный фильм Пата Буннитипата: 34-летний тайский режиссер, кажется, уже неплохо обозначил свои возможности в глазах мирового киносообщества.

С 6 июня, «Кинопоиск», Okko, «Иви»

EuropaCorp, Kinology, 2025

Фильм «Джун и Джон» / June and John (18+)

Классик необарокко в кино Люк Бессон вновь седлает любимого конька — он снял яркую авантюрную историю любви обычного клерка и харизматичной импульсивной девушки. В порыве они несутся куда глаза глядят.

Парочку сыграли Люк Стэнтон Эдди (до этого снимавшийся в непритязательных боевиках вроде фильма «Засада») и дебютантка Матильда Прайс.

С 6 июня, Start, «Иви», Wink

Live Nation Productions, Manic Phase, 2025

Фильм «Последнее завтра» / Hurry Up Tomorrow (18+)

Психологический триллер основан на одноименном альбоме The Weekend — в фильме Трея Эдварда Шульца («Криша», «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс») он играет страдающего бессонницей музыканта, чью жизнь резко меняет встреча с таинственной незнакомкой (Дженна Ортега, «Уэнсдэй»).

Также в касте — Барри Кеоган («Солтберн», «Птица») и Рой Уильямс мл. («Больница Питт»).

С 6 июня, Prime Video

20th Century Studios, Davis Entertainment, The Third Floor, 2025

Фильм «Хищник: Убийца убийц» / Predator: Killer of Killers, премьера (18+)

Вселенная «Хищника» продолжает расширяться — вслед за успешным приквелом под названием «Добыча» режиссер Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10») перенес инопланетное чудовище в мультипликационный формат и разные временные пласты: с ним предстоит столкнуться викингу, ниндзя и летчику-асу из сороковых годов.

C 6 июня, Hulu

ID Production, Forza Film, 2025

Фильм «По барам» (18+)

Разговорная комедия о четырех друзьях, которые на двадцатилетие знакомства наконец вырвались из бытовой рутины и устроили масштабный бархоппинг — со всеми вытекающими последствиями. В касте — Павел Табаков («Молодой человек»), Эльдар Калимулин («Аутсорс»), Анастасия Красовская («Слово пацана»), Дмитрий Ендальцев («По любви») и другие. Режиссером выступил Александр Фомин, известный по сериалам «Министерство Всего Хорошего» и «Урок». 

С 6 июня, Start, Кинопоиск, Wink, «Иви», Okko

Holga's Meow, Icki Eneo Arlo, Mubi, 2025

Фильм «Волшебная ферма» / Magic Farm (18+)

Инди-драмеди Амалии Ульман («Планета») из программы «Сандэнса»: съемочная группа из американских журналистов летит в Южную Америку снимать сюжет о музыканте, но по стечению обстоятельств попадает не в ту страну и теперь вынуждена выкручиваться — делать документалку о фейковых культистах. Кроме Хлои Севиньи в касте также Джо Аполлонио («Хитрости»), Саймон Рекс («Покерфейс») и другие.

C 6 июня, Prime Video, iTunes

Продюсерский центр ТВИН, Телеканал ТВ-3

Сериал «Приворот», премьера (18+)

Кондитер Варя (Валерия Бурдужа, «Спасти Анну») счастливо живет с мужем Ильей (Алексей Анищенко, «Моя сестра лучше»), пока в их жизнь не вмешивается старшая сестра девушки Алина (Ксения Лукьянчикова, «Разрешите обратиться») — с помощью приворота она пытается заполучить ее супруга себе и наладить несложившуюся личную жизнь. Однако заигрывания с черной магией приводят к катастрофе для всех участников истории. Режиссер — Петр Смирнов («Присяжная»). 

С 8 июня, «ТВ-3»

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Рубрика:
Что смотреть дома

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