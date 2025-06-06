Экшен «Грешники», «Серфер» с Кейджем и Бен Аффлек в сиквеле «Расплаты»: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Расплата 2» / The Accountant 2 (18+)

Сиквел успешного боевика с Беном Аффлеком — он вернулся к роли гениального бухгалтера с аутизмом и продвинутым уровнем в драках и стрельбе. В продолжении ему придется объединить усилия с братом Брэкстоном (Джон Бернтал, «Каратель», «Ходячие мертвецы»), чтобы найти убийцу важного чиновника из американского Минфина.

Как и в первой части, режиссером выступил Гэвин О’Коннор («Вне игры»).

C 5 июня, Prime Video