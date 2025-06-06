Экшен «Грешники», «Серфер» с Кейджем и Бен Аффлек в сиквеле «Расплаты»: что смотреть дома на этой неделе

А также — новый сезон мультсериала «Финес и Ферб», «Король гольфа» с Оуэном Уилсоном, разговорная комедия с Павлом Табаковым «По барам» и Хлоя Севиньи в драмеди «Волшебная ферма». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Грешники» / Sinners (18+)
Экшен-хит Райана Куглера (режиссера «Крида» и дилогии «Черная пантера»). В 1930-е годы братья Смок и Стэк (обоих играет Майкл Б. Джордан) выкупают землю, чтобы построить на ней музыкальный бар для темнокожих. Это оказывается не так уж просто — в дело вмешиваются местные расисты и вампиры. Также в картине в духе «От заката до рассвета» снялись Хейли Стайнфелд («Железная хватка»), Джек О’Коннелл («28 лет спустя»), Майлз Кэйтон и другие. И, да вампиры тут, конечно, метафора.
C 3 июня, Prime Video, iTunes
Фильм «Серфер» / The Surfer (18+)
Диковатый экшн с Николасом Кейджем в лучших традициях эксплуатационного кино, премьера которого состоялась состоялась на прошлогоднем Каннском фестивале. Главный герой возвращается из Штатов в родную Австралию и сталкивается с бандой серферов — в ответ на насмешки он обрушивает на обидчиков свое фирменное безумие.
Режиссером выступил Лоркан Финнеган, автор фантастического триллера «Вивариум».
С 6 июня, Prime Video
Фильм «Расплата 2» / The Accountant 2 (18+)
Сиквел успешного боевика с Беном Аффлеком — он вернулся к роли гениального бухгалтера с аутизмом и продвинутым уровнем в драках и стрельбе. В продолжении ему придется объединить усилия с братом Брэкстоном (Джон Бернтал, «Каратель», «Ходячие мертвецы»), чтобы найти убийцу важного чиновника из американского Минфина.
Как и в первой части, режиссером выступил Гэвин О’Коннор («Вне игры»).
C 5 июня, Prime Video
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Король гольфа» / Stick, премьера (18+)
Спортивная комедия с Оуэном Уилсоном, играющим профессионального гольфиста Прайса, который когда-то разрушил свою карьеру и семейную жизнь, а теперь тренирует перспективного юниора (Питер Дагер). Также в касте — Тимоти Олифант («Опустошение»), Джуди Грир («Каникулы в Мексике») и Марк Мэрон («Безмолвное братство»). Сценарий написал автор «Ford против Ferrari» Джейсон Келлер.
C 4 июня, Apple TV
Сериал «Джинни и Джорджия» / Ginny & Georgia, 3 сезон (18+)
Новый сезон хита Netflix — приключений Джорджии (Брианна Хоуи, «Как бы беременна») и ее дочери-подростка (Антония Джентри, «Пара для выпускного»). В продолжении маме грозит срок за убийство, а 15-летняя Джинни борется за ее освобождение. Шоураннером на этот раз выступила Сара Глински («Деграсси»).
С 5 июня, Netflix
Фильм «Все, что тебя касается» (12+)
Комедия Александра Войтинского («Огниво», «Призрак») о 17-летней Маше (Маша Кошина, «Край надломленной луны»). Девушка узнает, что ее мама и отец, который никак не присутствовал в ее жизни, познакомились на концерте группы «Звери». В поисках папы она обнаруживает подходящего по данным мужчину в соцсетях и видит пост, что тот собирается на ближайшее выступление все тех же авторов хитов про сердечки на брелке и районы-кварталы. Маша решает наконец встретиться с ним.
Также в касте — Виктор Хориняк («Ждун»), Олег Чугунов («Наследие») и Зоя Бербер («Семейный переполох»).
С 5 июня, Okko
Сериал «Засланец из космоса» / Resident Alien, 4 сезон (18+)
Продолжение базирующегося на комиксах Dark Horse сериала. Напомним, это история про инопланетянина Гарри (Алан Тьюдик), который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать. В конце первого сезона он решил, что да и улетел без обещания вернуться, во втором вновь прибыл на Землю, в третьем пытался спасти планету, которую успел по-настоящему полюбить, а в четвертом должен выбраться из лунной тюрьмы и вернуть способность использовать свой настоящий внешний вид.
С 6 июня, Syfy
Сериал «Финес и Ферб» / Phineas and Ferb, 5 сезон (6+)
Возвращение знаменитого мультсериала спустя десять лет: заглавные герои на месте, как и их ручной утконос Перри и коварный доктор Фуфелшмертц. Среди создателей — бессменный автор оригинала Дэн Повенмайн.
С 6 июня, Disney+
Сериал «Те, кто выжил» / The Survivors, премьера (18+)
Австралийская детективная драма о мужчине по имени Киран (Чарли Викерз, «Властелин колец: Кольца власти»). Он возвращается в маленький приморский городок, в котором 15 лет назад во время шторма погибли его близкие. Параллельно поблизости происходит убийство девушки. Сериал снят по роману Джейн Харпер, автора «Засухи» и «Города тайн».
С 6 июня, Netflix
Фильм «Бабушка на миллион» / How to Make Millions Before Grandma Dies (16+)
Нейтральное русское название фильма вроде бы не сочетается с оригинальным: тем не менее это не черная комедия или душераздирающая драма, а милейшая и универсальная история об отношениях бабушки и внука. Юноша решил заполучить наследство после смерти бабули, немного за ней поухаживав, но как только они находят общий язык, все резко меняется — в сторону настоящей любви, доброты и человечности.
Дебютный фильм Пата Буннитипата: 34-летний тайский режиссер, кажется, уже неплохо обозначил свои возможности в глазах мирового киносообщества.
С 6 июня, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Фильм «Джун и Джон» / June and John (18+)
Классик необарокко в кино Люк Бессон вновь седлает любимого конька — он снял яркую авантюрную историю любви обычного клерка и харизматичной импульсивной девушки. В порыве они несутся куда глаза глядят.
Парочку сыграли Люк Стэнтон Эдди (до этого снимавшийся в непритязательных боевиках вроде фильма «Засада») и дебютантка Матильда Прайс.
С 6 июня, Start, «Иви», Wink
Фильм «Последнее завтра» / Hurry Up Tomorrow (18+)
Психологический триллер основан на одноименном альбоме The Weekend — в фильме Трея Эдварда Шульца («Криша», «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс») он играет страдающего бессонницей музыканта, чью жизнь резко меняет встреча с таинственной незнакомкой (Дженна Ортега, «Уэнсдэй»).
Также в касте — Барри Кеоган («Солтберн», «Птица») и Рой Уильямс мл. («Больница Питт»).
С 6 июня, Prime Video
Фильм «Хищник: Убийца убийц» / Predator: Killer of Killers, премьера (18+)
Вселенная «Хищника» продолжает расширяться — вслед за успешным приквелом под названием «Добыча» режиссер Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10») перенес инопланетное чудовище в мультипликационный формат и разные временные пласты: с ним предстоит столкнуться викингу, ниндзя и летчику-асу из сороковых годов.
C 6 июня, Hulu
Фильм «По барам» (18+)
Разговорная комедия о четырех друзьях, которые на двадцатилетие знакомства наконец вырвались из бытовой рутины и устроили масштабный бархоппинг — со всеми вытекающими последствиями. В касте — Павел Табаков («Молодой человек»), Эльдар Калимулин («Аутсорс»), Анастасия Красовская («Слово пацана»), Дмитрий Ендальцев («По любви») и другие. Режиссером выступил Александр Фомин, известный по сериалам «Министерство Всего Хорошего» и «Урок».
С 6 июня, Start, Кинопоиск, Wink, «Иви», Okko
Фильм «Волшебная ферма» / Magic Farm (18+)
Инди-драмеди Амалии Ульман («Планета») из программы «Сандэнса»: съемочная группа из американских журналистов летит в Южную Америку снимать сюжет о музыканте, но по стечению обстоятельств попадает не в ту страну и теперь вынуждена выкручиваться — делать документалку о фейковых культистах. Кроме Хлои Севиньи в касте также Джо Аполлонио («Хитрости»), Саймон Рекс («Покерфейс») и другие.
C 6 июня, Prime Video, iTunes
Сериал «Приворот», премьера (18+)
Кондитер Варя (Валерия Бурдужа, «Спасти Анну») счастливо живет с мужем Ильей (Алексей Анищенко, «Моя сестра лучше»), пока в их жизнь не вмешивается старшая сестра девушки Алина (Ксения Лукьянчикова, «Разрешите обратиться») — с помощью приворота она пытается заполучить ее супруга себе и наладить несложившуюся личную жизнь. Однако заигрывания с черной магией приводят к катастрофе для всех участников истории. Режиссер — Петр Смирнов («Присяжная»).
С 8 июня, «ТВ-3»
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