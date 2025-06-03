Финал «Игры в кальмара», новый сезон «Медведя» и экшен «Высокий сезон»: лучшие сериалы июня 2025-го

А также — костюмные мелодрамы «Буканьерки» и «Позолоченный век», триллер «Дым» и возвращение мультфильма «Финес и Ферб». Рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в июне.
«Король гольфа» / Stick, премьера (18+)
Спортивная комедия с Оуэном Уилсоном, играющим профессионального гольфиста Прайса, который когда-то разрушил свою карьеру и семейную жизнь, а теперь тренирует перспективного юниора (Питер Дагер). Также в касте — Тимоти Олифант («Опустошение»), Джуди Грир («Каникулы в Мексике») и Марк Мэрон («Безмолвное братство»). Сценарий написал автор «Ford против Ferrari» Джейсон Келлер.
C 4 июня, Apple TV
«Джинни и Джорджия» / Ginny & Georgia, 3 сезон (18+)
Новый сезон хита Netflix — приключений Джорджии (Брианна Хоуи, «Как бы беременна») и ее дочери-подростка (Антония Джентри, «Пара для выпускного»). В продолжении маме грозит срок за убийство, а 15-летняя Джинни борется за ее освобождение. Шоураннером на этот раз выступила Сара Глински («Деграсси»).
С 5 июня, Netflix
«Засланец из космоса» / Resident Alien, 4 сезон (18+)
Продолжение базирующегося на комиксах Dark Horse сериала. Напомним, это история про инопланетянина Гарри (Алан Тьюдик), который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать. В конце первого сезона он решил, что да и улетел без обещания вернуться, во втором вновь прибыл на Землю, в третьем пытался спасти планету, которую успел по-настоящему полюбить, а в четвертом должен выбраться из лунной тюрьмы и вернуть способность использовать свой настоящий внешний вид.
С 6 июня, Syfy
«Финес и Ферб» / Phineas and Ferb, 5 сезон (6+)
Возвращение знаменитого мультсериала спустя десять лет: заглавные герои на месте, как и их ручной утконос Перри и коварный доктор Фуфелшмертц. Среди создателей — бессменный автор оригинала Дэн Повенмайн.
С 6 июня, Disney+
«Те, кто выжил» / The Survivors, премьера (18+)
Австралийская детективная драма о мужчине по имени Киран (Чарли Викерз, «Властелин колец: Кольца власти»). Он возвращается в маленький приморский городок, в котором 15 лет назад во время шторма погибли его близкие. Параллельно поблизости происходит убийство девушки. Сериал снят по роману Джейн Харпер, автора «Засухи» и «Города тайн».
С 6 июня, Netflix
«Папа Миа», премьера (18+)
Комедия с Павлом Майковым («Бригада») и Таисьей Калининой («Один маленький ночной секрет»): бывшая поп-звезда нулевых Николай остается присмотреть за дочерью-тинейджером Кошей, которую видит первый раз в жизни. Натянутые отношения вскоре сменятся настоящей семейной идиллией и даже совместным бизнесом с последующим блестящим возвращением на большую сцену. Режиссер — Максим Пежемский, известный по дилогии «Мама, не горюй».
С 9 июня, СТС
«Арт-детективы» / Art Detectives, премьера (18+)
Детектив Мик (Стивен Мойер, «Настоящая кровь») и его напарница Шазия (Нина Сингх, «Вторая жизнь Гарольда Фрая») расследуют запутанные дела, связанные с кражами произведений искусства. Режиссерами стали Дженни Пэддон и Деклан Рекс («Смерть в раю»).
С 10 июня, «Амедиатека»
«Высокий сезон», премьера (18+)
Экшен-проект режиссера сериалов «Немцы» и «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова: во время отпуска во Вьетнаме после встречи со своим экс-бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный, «Опасная близость») бесследно исчезает девушка Аня (Анна Завтур, «Лихие»). Не надеясь на полицию, ее нынешний парень Миша (Павел Попов, «Актрисы») начинает собственное расследование. Также в фильме сыграли Сергей Горошко («Майор Гром») и Сиу Нгуен («Братья»), а трюки ставили каскадеры Спайка Ли.
С 11 июня, Okko, Start
«Фубар» / Fubar, 2 сезон (18+)
Продолжение комедийного шпионского боевика с Арнольдом Шварценеггером и Моникой Барбаро («Топ Ган: Мэверик»), сыгравшими отец и дочь, которые работают на ЦРУ — но до какого-то момента скрывали это друг от друга. В роли главной антагонистки на этот раз Кэри Энн-Мосс из «Матрицы», также в касте Форчун Феймстер и Джей Барушель. Шоураннером выступил Ник Сантора («Джек Ричер»).
С 12 июня, Netflix
«Буканьерки» / The Buccaneers, 2 сезон (18+)
Костюмная мелодрама в духе «Бриджертонов» — сериальная адаптация романа Эдит Уортон. По сюжету в 1870-е богатые и жизнерадостные американки отправляются в чопорный Лондон, чтобы найти мужей. Те, кого в веке ХХ и ХХI начнут звать old money, надеются добавить к внушительным средствам еще и аристократический титул от обедневших дворянских семей. В главной роли по-прежнему Кристин Фросет («В поисках Аляски»), среди новых лиц — Лейтон Мистер («Сплетница»).
С 18 июня, Apple TV+
«Мы были лжецами» / We Were Liars, премьера (18+)
Подростковая драма создателей «Дневников вампира» и «Розуэлл, Нью-Мексико» Джули Плэк и Карины Эдли Маккензи по одноименному бестселлеру Э. Локхарт. Летние каникулы едва не оборачиваются для 17-летней Каденс (Эмили Элин Линд, «Воскресенья у Тиффани») гибелью — хуже того, в этом оказываются замешаны ее богатые и влиятельные друзья, которые изо всех сил стараются скрыть правду.
С 18 июня, Prime Video
«Хейвенпорт» / The Waterfront, премьера (18+)
Семейная драма в духе «Наследников» о рыболовном магнате (Холт Маккэллани, «Охотник за разумом»), вернувшимся в большой бизнес после проблем со здоровьем и обнаружившим, что супруга (Мария Белло, «Пленницы») и сын (Джейк Вири, «Ходячие мертвецы: Мертвый город») по стечению обстоятельств ввязались в наркоторговлю. Шоураннер — сценарист франшизы «Крик» (начиная с самого первого фильма Уэса Крейвена) Кевин Уильямсон и режиссер седьмого фильма серии.
С 19 июня, Netflix
«Олимп» / Olympo, премьера (18+)
Испанская спортивная драма о команде по синхронному плаванию, вокруг которой полно интриг и соперничества на грани фола. Главные роли сыграли Клара Галле (звезда сериала «Ни одной больше») и Агустин Делла Корте («Общество снега»).
С 20 июня, Netflix
«Позолоченный век» / The Gilded Age, 3 сезон (18+)
Продолжение костюмной мелодрамы создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Напомним, по сюжету главная героиня, сирота Мариан Брук (дочь Мерил Стрип Луиза Джейкобсон), переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетям: Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански). Также в касте нового сезона звезда «Белого лотоса» Кэрри Кун.
С 22 июня, HBO
«Железное Сердце» / Ironheart, премьера (18+)
Очередной спин-офф во вселенной Marvel: на этот раз посвящен гениальной изобретательнице Рири Уильямс (Доминик Торн, «Черная Пантера: Ваканда навеки»). Она проектирует костюм практически как у Железного Человека, чтобы сразиться с магом Капюшоном (Энтони Рамос, «Долгий путь»). Главный вдохновитель проекта — Чинака Ходж (сериал «Сквозь снег»).
С 24 июня, Disney+
«Медведь» / The Bear, 4 сезон (18+)
Новый сезон комедии режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).
Это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В новом сезоне перфекционист от мира общепита продолжает еще более яростно требовать от своей команды безупречной работы.
С 25 июня, Hulu
«Последний отсчет» / Countdown, премьера (18+)
Триллер о детективе из Лос-Анджелеса (Дженсен Эклс, «Сверхъестественное») — ему предстоит расследовать дело об убийстве коллеги в тесном сотрудничестве со спецслужбами. Шоураннером проекта выступил Дерек Хаас («Овердрайв»), в других ролях — Эрик Дэйн («Марли и я»), Джессика Камачо («Всем встать») и другие.
С 25 июня, Prime Video
«Игра в кальмара» / Ojingeo geim, 3 сезон (18+)
Долгожданный финальный сезон сериального мегахита: выживший победитель Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) возвращается в игру, чтобы открыть все ее тайны и остановить кровавую забаву для циничных богачей. В заключительной части шоу анонсировали шесть серий — поклонники напряженно ждут, достаточно ли их будет, чтобы поставить итоговую точку во всех сюжетных линиях.
С 27 июня, Netflix
«Дым» / Smoke, премьера (18+)
Триллер на основе реальных событий о специализирующемся на пожарах следователе Дэйве (Тэрон Эджертон, «Kingsman: Секретная служба»). Вместе с полицейской Мишель (Джерни Смоллетт, «Безмолвное братство») он пытается найти серийных поджигателей. Автором выступил Деннис Лихейн («Остров проклятых»).
С 27 июня, Apple TV+
«Что-то положительное», премьера (18+)
Школьница Настя (Таисья Калинина) после вечеринки обнаруживает, что тест на беременность дал положительный результат. Несмотря на то, что тревога оказалась ложной, девушка оказывается довольна свалившимся на нее вниманием, так что рассказывать правду бойфренду и родителям не спешит. В драмеди также снялись Кирилл Кяро, Любовь Толкалина и Денис Косиков. Режиссером выступила Ника Яковлева («Многогранники»).
Июнь, Okko
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