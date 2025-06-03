Финал «Игры в кальмара», новый сезон «Медведя» и экшен «Высокий сезон»: лучшие сериалы июня 2025-го

«Засланец из космоса» / Resident Alien, 4 сезон (18+)

Продолжение базирующегося на комиксах Dark Horse сериала. Напомним, это история про инопланетянина Гарри (Алан Тьюдик), который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать. В конце первого сезона он решил, что да и улетел без обещания вернуться, во втором вновь прибыл на Землю, в третьем пытался спасти планету, которую успел по-настоящему полюбить, а в четвертом должен выбраться из лунной тюрьмы и вернуть способность использовать свой настоящий внешний вид.

С 6 июня, Syfy