Сергей Горошко, Анна Завтур и Сиу Нгуен сыграли в международной экшен-драме «Высокий сезон». Смотрим первый трейлер сериала

В нем — на фоне экзотических декораций Вьетнама разворачивается криминальная история.
По сюжету молодая пара Миша (Павел Попов) и Аня (Анна Завтур) проводят свой отпуск во Вьетнаме. В предпоследний день отдыха, накануне отъезда, Аня пропадает после встречи со своим бывшим бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный), которого считала мертвым. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша начинает самостоятельные поиски и очень скоро обнаруживает, что причина исчезновения Ани кроется в ее прошлом, которое она от него намеренно утаила. Начав поиски Ани, Миша знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама — Тао (Сиу Нгуен), которая вернулась в свой родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели младшей сестры. Вместе они проходят путь от случайных знакомых до настоящих друзей, спасающих друг друга от смертельной опасности.
В 8-серийной экшен-драме режиссера и сценариста Стаса Иванова («ЮЗЗЗ») сыграли Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Донг Ань Куинь, Сиу Нгуен, Сергей Горошко, Юрий Насонов, Фрол Фролов, Суан Фук, Хазак, Ион Сафта, Хоанг Мео, Ле Хуинь, Хоанг Фи, Дмитрий Савельев, Васса Бокова, Анна Попова, Григорий Перель, Михаил Сафронов и другие. Проект создан совместно кинокомпаниями Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE и Chanh Phuong Films.
Съемки сериала проходили в 2024 году в городах Вьетнама — Фанранге, Нячанге и Хошимине.
«Кайтсерфинг — это вау, но это, капец, как сложно! Я приехала на подготовку во Вьетнам в начале января, было очень мало времени до старта съемок. Первые два дня я постоянно падала, меня било о воду, кораллы и камни, все тело было в сплошных гематомах и ссадинах. Это было так тяжело, что на третий день я сидела в номере и рыдала. Позвонила Стасу и сказала, что невозможно за такой короткий срок научиться кататься. И дело даже было не в амбиции — мол, я не справилась. Просто было тупо страшно. Страшно, что я сейчас покалечусь, переломаю себе ноги, руки, шею. Потому что ветер, — это какая-то неведомая стихия, с которой ты как-то должен совладать. А у тебя в руках кайт, и вообще непонятно — как им управлять. И это очень, очень, очень страшно. Но ровно в той точке, когда я думала, что это нереально сделать, что это была идиотская затея и нужно искать дублера, я поехала. Не передать ту эйфорию, что я испытала. В кайтсерфинге есть вообще своя философия: нужно не бороться со стихией и своим страхом, а отдаться им, быть более расслабленным и довериться всему процессу», — рассказывает Анна Завтур.
«Высокий сезон» выйдет эксклюзивно на START и Okko этим летом.
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