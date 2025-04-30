Сергей Горошко, Анна Завтур и Сиу Нгуен сыграли в международной экшен-драме «Высокий сезон». Смотрим первый трейлер сериала

«Кайтсерфинг — это вау, но это, капец, как сложно! Я приехала на подготовку во Вьетнам в начале января, было очень мало времени до старта съемок. Первые два дня я постоянно падала, меня било о воду, кораллы и камни, все тело было в сплошных гематомах и ссадинах. Это было так тяжело, что на третий день я сидела в номере и рыдала. Позвонила Стасу и сказала, что невозможно за такой короткий срок научиться кататься. И дело даже было не в амбиции — мол, я не справилась. Просто было тупо страшно. Страшно, что я сейчас покалечусь, переломаю себе ноги, руки, шею. Потому что ветер, — это какая-то неведомая стихия, с которой ты как-то должен совладать. А у тебя в руках кайт, и вообще непонятно — как им управлять. И это очень, очень, очень страшно. Но ровно в той точке, когда я думала, что это нереально сделать, что это была идиотская затея и нужно искать дублера, я поехала. Не передать ту эйфорию, что я испытала. В кайтсерфинге есть вообще своя философия: нужно не бороться со стихией и своим страхом, а отдаться им, быть более расслабленным и довериться всему процессу», — рассказывает Анна Завтур.

«Высокий сезон» выйдет эксклюзивно на START и Okko этим летом.

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