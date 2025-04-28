Студия Сергея Сельянова выпускает сказочный блокбастер «Горыныч» — с костюмами Надежды Васильевой

«Алехин — это реальный человек, который внезапно попадает в сказочный мир и тут же берет ответственность за маленького Горыныча. Их дуэт, с одной стороны, как у взрослого с малышом, но в тоже время Леха общается с ним на равных и делится личными переживаниями. Сам дракончик тоже нет-нет да шарахнет кого-то огоньком. Я с опаской подходил к съемкам в сказках, но очень благодарен опыту съемок в "Горыныче" и Сергею Сельянову, который предложил мне именно эту сказку», — рассказывает исполнитель главной роли Александр Петров.