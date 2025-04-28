Студия Сергея Сельянова выпускает сказочный блокбастер «Горыныч» — с костюмами Надежды Васильевой

Блокбастер от создателей сверхитовых сказок «Конек-Горбунок», «По щучьему велению» и «Огниво» в прокате с 23 октября.
По сюжету фильма старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин (Александр Петров), попадает в подводную пещеру во время спуска в батискафе на морское дно. Пещера оказывается порталом в сказочный мир. Алехин переносится в неопознанное княжество, где находит оставшегося без мамы маленького дракона. Алехин становится ему опекуном и другом, а также дает сказочному детенышу имя — Горыныч. С этого момента начинаются их увлекательные и опасные приключения. «Алехин — это реальный человек, который внезапно попадает в сказочный мир и тут же берет ответственность за маленького Горыныча. Их дуэт, с одной стороны, как у взрослого с малышом, но в тоже время Леха общается с ним на равных и делится личными переживаниями. Сам дракончик тоже нет-нет да шарахнет кого-то огоньком. Я с опаской подходил к съемкам в сказках, но очень благодарен опыту съемок в "Горыныче" и Сергею Сельянову, который предложил мне именно эту сказку», — рассказывает исполнитель главной роли Александр Петров. Режиссер «Горыныча» — Дмитрий Хонин («Бременские музыканты»), а сценаристом выступил Александр Архипов («Огниво», «По щучьем велению», «Садко»). К Петрову в каст фильма присоединились Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Дмитрий Куличков, Сергей Епишев, Нина Усатова, Александр Робак. Над костюмами работала автор легендарного образа Сергея Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат-2», обликов сказки «Летучий корабль» (1500 костюмов!) и дважды лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Надежда Васильева в паре с Ольгой Михайловой. Производством занимается кинокомпания «СТВ» продюсера (и тоже дважды лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Сергея Сельянова. 6+
По сюжету фильма старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин (Александр Петров), попадает в подводную пещеру во время спуска в батискафе на морское дно. Пещера оказывается порталом в сказочный мир. Алехин переносится в неопознанное княжество, где находит оставшегося без мамы маленького дракона. Алехин становится ему опекуном и другом, а также дает сказочному детенышу имя — Горыныч. С этого момента начинаются их увлекательные и опасные приключения.
«Алехин — это реальный человек, который внезапно попадает в сказочный мир и тут же берет ответственность за маленького Горыныча. Их дуэт, с одной стороны, как у взрослого с малышом, но в тоже время Леха общается с ним на равных и делится личными переживаниями. Сам дракончик тоже нет-нет да шарахнет кого-то огоньком. Я с опаской подходил к съемкам в сказках, но очень благодарен опыту съемок в "Горыныче" и Сергею Сельянову, который предложил мне именно эту сказку», — рассказывает исполнитель главной роли Александр Петров.
Режиссер «Горыныча» — Дмитрий Хонин («Бременские музыканты»), а сценаристом выступил Александр Архипов («Огниво», «По щучьем велению», «Садко»). К Петрову в каст фильма присоединились Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Дмитрий Куличков, Сергей Епишев, Нина Усатова, Александр Робак. Над костюмами работала автор легендарного образа Сергея Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат-2», обликов сказки «Летучий корабль» (1500 костюмов!) и дважды лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Надежда Васильева в паре с Ольгой Михайловой. Производством занимается кинокомпания «СТВ» продюсера (и тоже дважды лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Сергея Сельянова.
6+
Комментарии (0)