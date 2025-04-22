Максим Матвеев, Роман Михайлов, Хаски сыграют в «Шурале» — полнометражном дебюте Алины Насибуллиной

Ученица Дмитрия Брусникина, жена рэпера Хаски и арт-акционистка снимает фильм по собственному сценарию (с собой и кавер-боем Собака.ru Максимом Матвеевым в главных ролях!), где объединяет современные реалити с татарским фольклором.
По сюжету, главная героиня Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнает о пропаже брата Тимура. В поисках брата героиня возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса.
Съемки «Шурале» пройдут в Московской области и Татарстане, а сценарий фильма частично основан на легенде о жутком лесном духе из татарской мифологии.
«Как режиссер я уже работала над проектами в коротком метре, но эта история – особенная, поскольку она личная и сложная. Я начала работать над ней около пяти лет назад, но долго не могла подступиться, искала нужный ключ. Им стал Шурале — персонаж из татарских мифов. Он появился здесь вместе с лесом — таинственным миром, который меня впечатляет и тревожит одновременно еще с детства. Я изначально писала эту историю под себя в главной роли, хотя в процессе меня постоянно одолевали сомнения относительно этой задумки. Может быть, в какой-то момент я бы уже сдалась, если бы не поддержка продюсеров, в особенности Ивана Яковенко, и кинопрокатной компании ВОЛЬГА, которая в меня верит. И, конечно, огромная благодарность всей команде фильма — я чувствую каждое плечо, каждый взгляд и каждого человека», — рассказывает режиссер Алина Насибуллина.
Помимо Насибуллиной, Матвеева, Михайлова и Хаски, в звездном касте «Шурале» также Рузиль Минекаев, Геннадий Блинов, Мария Мацель, Евгений Сангаджиев, Сергей Гилев, Елена Руфанова и другие. К сценарию также приложил руку Игорь Поплаухин. Оператором выступил Антон Петров.
Производством занимаются кинокомпания Bosfor Pictures совместно с кинопрокатной компанией «Вольга».
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