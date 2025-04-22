Максим Матвеев, Роман Михайлов, Хаски сыграют в «Шурале» — полнометражном дебюте Алины Насибуллиной

«Как режиссер я уже работала над проектами в коротком метре, но эта история – особенная, поскольку она личная и сложная. Я начала работать над ней около пяти лет назад, но долго не могла подступиться, искала нужный ключ. Им стал Шурале — персонаж из татарских мифов. Он появился здесь вместе с лесом — таинственным миром, который меня впечатляет и тревожит одновременно еще с детства. Я изначально писала эту историю под себя в главной роли, хотя в процессе меня постоянно одолевали сомнения относительно этой задумки. Может быть, в какой-то момент я бы уже сдалась, если бы не поддержка продюсеров, в особенности Ивана Яковенко, и кинопрокатной компании ВОЛЬГА, которая в меня верит. И, конечно, огромная благодарность всей команде фильма — я чувствую каждое плечо, каждый взгляд и каждого человека», — рассказывает режиссер Алина Насибуллина.

Помимо Насибуллиной, Матвеева, Михайлова и Хаски, в звездном касте «Шурале» также Рузиль Минекаев, Геннадий Блинов, Мария Мацель, Евгений Сангаджиев, Сергей Гилев, Елена Руфанова и другие. К сценарию также приложил руку Игорь Поплаухин. Оператором выступил Антон Петров.

Производством занимаются кинокомпания Bosfor Pictures совместно с кинопрокатной компанией «Вольга».