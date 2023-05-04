Телесные практики, медитации и красивые мужчины: поговорили с Максимом Матвеевым о его карьере и полнометражном «Триггере»

ДОКТОР-КЛОУН — ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ЗА ПРОФЕССИЯ

Ты замечаешь, как люди робеют при встрече с тобой?

Серьезно? Почему? Любопытно.

Ты красивый, Максим. Как тебе с этим живется?

Внешность — не мое достоинство и не моя заслуга. Это данность. А мне скучно пытаться выехать на одной данности.

То есть ты актер, но не принимаешь свою красоту?

Это обычный инструмент. Свою профессию я воспринимаю как трансляцию смыслов, а себя — как их проводника: чтобы зритель мог найти в ситуациях, проживаемых моими героями, созвучие с собственной жизнью и дальше сделать какие-то выводы о себе. А просто быть органичным не требует большого ума.

Не соглашусь. Когда снимают меня, чаще всего я похожа на испуганного суриката. Думаю, актерская органика — это дар.

Сейчас уже нет. Мир переполнен визуальным контентом. Люди без профильного образования мечтают попробовать себя на экране, вселенная откликается и дает им возможность. Или кто-то сам снимает себя для роликов в соцсетях — и все получается, потому что интуитивно понятно, как не наврать. Но актерская работа состоит не только из органики — это и постоянное расширение своего эмоционального спектра, и развитие вкуса, и вдумчивый анализ для полного погружения. Мне важно находить в себе неожиданные грани, доставать их и показывать. Тогда и зритель будет идти за мной из проекта в проект.

И ты всеми силами хочешь уйти от амплуа «красивый мужчина» и не понимаешь, почему все с этим носятся, ведь ты не приложил к этому никаких усилий.

Это так. Никаких усилий я и правда не приложил. И амплуа — абсолютно устаревшее понятие. Я об этом говорил, еще когда выпускался на театральном факультете Саратовской консерватории, где нам вдалбливали в мозжечок, что амплуа — неотъемлемая часть профессии актера. А если захочется сыграть старика? Или женщину? Почему я должен быть рабом одного образа? Глупости.