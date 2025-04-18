Новый Капитан Америка, второй сезон «Одних из нас» и Памела Андерсон в «Шоугерл»: что смотреть дома на этой неделе

А также — военная драма «Узкая дорога на дальний север» с Джейкобом Элорди, комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым и камерный триллер с Марком Эйдельштейном «Наступит лето». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Шоугерл» / The Last Showgirl (18+)
Бенефис секс-символа девяностых Памелы Андерсон в саморазоблачительной роли постаревшей танцовщицы Шелли из Лас-Вегаса — шоу, приносившее ей славу и деньги, закрылось по воле продюсера (Дейв Батиста), теперь приходится перепридумывать свою жизнь фактически с нуля.
За эту роль в фильме Джии Копполы (внучки Фрэнсиса Форда) Андерсон номинировали на «Золотой глобус». Одну из ее коллег играет королева крика Джейми Ли Кертис.
Вышел на «Кинопоиск», Wink, Okko
Сериал «Одни из нас» / The Last Of Us, 2 сезон (18+)
Продолжение нашумевшего сериала по одноименной видеоигре переносит на пять лет вперед с момента финала первого сезона. Элли и Джоэл живут в коммуне Томми, но между ними напряженные отношения. Ходят слухи о появлении в городе незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски.
В касте второго сезона по-прежнему Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»). Также в сериале снялись Кейтлин Дивер («Ломка») в роли Эбби, Янг Мазино («Грызня») в образе Джесси и Изабелла Мерсед («Убийца 2. Против всех») как Дина.
С 13 апреля, HBO
Фильм «Наступит лето» (18+)
Марк Эйдельштейн («Анора», «Жар-птица») продолжает соревноваться с Юрой Борисовым, снимаясь в резонансных авторских проектах. На этот раз он сыграл на редкость неприятного столичного мажора-сироту Дэна, с садистским удовольствием третирующего друзей. В особенности, провинциального парня Никиту (Микита Воронов, «Наследие», «Кореша»).
Монохромный триллер дебютанта в полнометражном кино Кирилла Султанова получил спецприз фестиваля «Окно в Европу» в Выборге — за «Актерский ансамбль завтрашнего дня».
Уже вышел, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви»
Фильм «Капитан Америка: Новый мир» / Brave New World (16+)
Перезагрузка вселенной Marvel, в которой на место ушедшего в вечность Капитана Стива Роджерса (Крис Эванс) становится его друг — Сокол в исполнении Энтони Маки.
Режиссером выступил Джулиус Она, а на мощных вторых ролях задействованы Харрисон Форд и Джанкарло Эспозито.
Уже вышел, Prime Video, iTunes
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Про это самое», премьера (18+)
Комедия о сексологе в провинции — герой Дениса Власенко (Happy End, «Подбросы», «Мне плевать, кто вы») приезжает на родину после учебы в медицинском и начинает просвещать односельчан в вопросах интимной жизни. В касте также Инга Оболдина, Александр Ильин и Олег Гаас.
С 14 апреля, Premier, «Кинопоиск»
Сериал «Узкая дорога на дальний север» / The Narrow Road to the Deep North, премьера (18+)
Драма Джастина Курзеля («Снежный город», «Безмолвное братство») по мотивам романа обладателя Букеровской премии Ричарда Флэнагана. Во время Второй мировой британских и австралийских военнопленных заставили строить Тайско-Бирманскую железную дорогу: повествование об этом ведется от лица участника событий — попавшего туда военного хирурга в исполнении Джейкоба Элорди («Солтберн»).
Также в касте Киран Хайндс («Игра престолов»), Одесса Янг («Семейка Муди») и другие.
С 18 апреля, Prime Video
Сериал «Репетиция» / The Rehearsal, 2 сезон (18+)
Продолжение довольно дикой метакомедии социального экспериментатора Нэйтана Филдера («Нэйтан спешит на выручку»), в которой он предлагает обычным людям отрепетировать важные моменты своей жизни (вроде признания во лжи близким друзьям). Все это — в специально выстроенных декорациях и в компании профессиональных актеров. Псевдореалити производило на редкость мощное впечатление, где смех граничил с тотальной неловкостью. Несмотря на отсутствие подробностей, нет оснований думать, что во втором сезоне градус безумия на экране снизится.
С 20 апреля, HBO
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