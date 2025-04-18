Новый Капитан Америка, второй сезон «Одних из нас» и Памела Андерсон в «Шоугерл»: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Шоугерл» / The Last Showgirl (18+)

Бенефис секс-символа девяностых Памелы Андерсон в саморазоблачительной роли постаревшей танцовщицы Шелли из Лас-Вегаса — шоу, приносившее ей славу и деньги, закрылось по воле продюсера (Дейв Батиста), теперь приходится перепридумывать свою жизнь фактически с нуля.

За эту роль в фильме Джии Копполы (внучки Фрэнсиса Форда) Андерсон номинировали на «Золотой глобус». Одну из ее коллег играет королева крика Джейми Ли Кертис.

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