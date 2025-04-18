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Кино и сериалы

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Новый Капитан Америка, второй сезон «Одних из нас» и Памела Андерсон в «Шоугерл»: что смотреть дома на этой неделе

А также — военная драма «Узкая дорога на дальний север» с Джейкобом Элорди, комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым и камерный триллер с Марком Эйдельштейном «Наступит лето». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Digital Ignition Entertainment, High Frequency Entertainment, Pinky Promise, Utopia, 2025

Фильм «Шоугерл» / The Last Showgirl (18+)

Бенефис секс-символа девяностых Памелы Андерсон в саморазоблачительной роли постаревшей танцовщицы Шелли из Лас-Вегаса — шоу, приносившее ей славу и деньги, закрылось по воле продюсера (Дейв Батиста), теперь приходится перепридумывать свою жизнь фактически с нуля.

За эту роль в фильме Джии Копполы (внучки Фрэнсиса Форда) Андерсон номинировали на «Золотой глобус». Одну из ее коллег играет королева крика Джейми Ли Кертис.

Вышел на «Кинопоиск», Wink, Okko

HBO, 2025

Сериал «Одни из нас» / The Last Of Us, 2 сезон (18+)

Продолжение нашумевшего сериала по одноименной видеоигре переносит на пять лет вперед с момента финала первого сезона. Элли и Джоэл живут в коммуне Томми, но между ними напряженные отношения. Ходят слухи о появлении в городе незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски.

В касте второго сезона по-прежнему Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»). Также в сериале снялись Кейтлин Дивер («Ломка») в роли Эбби, Янг Мазино («Грызня») в образе Джесси и Изабелла Мерсед («Убийца 2. Против всех») как Дина.

С 13 апреля, HBO

Кинокомпания «Смена», Monumental Pictures, 2024

Фильм «Наступит лето» (18+)

Марк Эйдельштейн («Анора», «Жар-птица») продолжает соревноваться с Юрой Борисовым, снимаясь в резонансных авторских проектах. На этот раз он сыграл на редкость неприятного столичного мажора-сироту Дэна, с садистским удовольствием третирующего друзей. В особенности, провинциального парня Никиту (Микита Воронов, «Наследие», «Кореша»).

Монохромный триллер дебютанта в полнометражном кино Кирилла Султанова получил спецприз фестиваля «Окно в Европу» в Выборге — за «Актерский ансамбль завтрашнего дня».

Уже вышел, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви»

Marvel Studios Inc., 2025

Фильм «Капитан Америка: Новый мир» / Brave New World (16+)

Перезагрузка вселенной Marvel, в которой на место ушедшего в вечность Капитана Стива Роджерса (Крис Эванс) становится его друг — Сокол в исполнении Энтони Маки.

Режиссером выступил Джулиус Она, а на мощных вторых ролях задействованы Харрисон Форд и Джанкарло Эспозито.

Уже вышел, Prime Video, iTunes

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Комеди Клаб продакшн, 2025

Сериал «Про это самое», премьера (18+)

Комедия о сексологе в провинции — герой Дениса Власенко (Happy End, «Подбросы», «Мне плевать, кто вы») приезжает на родину после учебы в медицинском и начинает просвещать односельчан в вопросах интимной жизни. В касте также Инга Оболдина, Александр Ильин и Олег Гаас.

С 14 апреля, Premier, «Кинопоиск»

Amazon Studios, 2025

Сериал «Узкая дорога на дальний север» / The Narrow Road to the Deep North, премьера (18+)

Драма Джастина Курзеля («Снежный город», «Безмолвное братство») по мотивам романа обладателя Букеровской премии Ричарда Флэнагана. Во время Второй мировой британских и австралийских военнопленных заставили строить Тайско-Бирманскую железную дорогу: повествование об этом ведется от лица участника событий — попавшего туда военного хирурга в исполнении Джейкоба Элорди («Солтберн»).

Также в касте Киран Хайндс («Игра престолов»), Одесса Янг («Семейка Муди») и другие.

С 18 апреля, Prime Video

Rise Management, 2025

Сериал «Репетиция» / The Rehearsal, 2 сезон (18+)

Продолжение довольно дикой метакомедии социального экспериментатора Нэйтана Филдера («Нэйтан спешит на выручку»), в которой он предлагает обычным людям отрепетировать важные моменты своей жизни (вроде признания во лжи близким друзьям). Все это — в специально выстроенных декорациях и в компании профессиональных актеров. Псевдореалити производило на редкость мощное впечатление, где смех граничил с тотальной неловкостью. Несмотря на отсутствие подробностей, нет оснований думать, что во втором сезоне градус безумия на экране снизится.

С 20 апреля, HBO

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Рубрика:
Что смотреть дома

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