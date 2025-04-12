Юра Борисов в «Пророке» и «Кончится лето», «Микки-17» и «Черное зеркало»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Микки 17» / Mickey 17 (18+)

Сатирический сай-фай-экшн режиссера оскароносных «Паразитов», корейца Пон Джун-хо — его третий (и самый масштабный!) фильм на английском языке. В касте — сплошь голливудские звезды первой величины от Роберта Паттинсона до Марка Руффало, Тони Колетт и Наоми Аки из недавнего хита «Подай знак». Постановщик антиутопии «Сквозь снег» вновь препарирует капитализм, колониализм и прочие формы эксплуатации одних другими (и это ему явно куда интереснее эпичных схваток, хотя их тоже хватает).

Неудачник Микки Барнс (Паттинсон) вынужден бежать с Земли, задолжав крупную сумму кредитору с замашками садиста. Так он, не читая условия, вписывается в космическую программу эксцентричного богача-нарцисса Кеннета Маршалла (Руффало) — пародии одновременно на Трампа и Маска. Она заключается в том, что корабль с добровольцами бороздит просторы галактики, чтобы осесть и построить дивный новый мир на ледяной планете Нифльхейм. А Микки достается низшая должность расходника — человека, который ради общего будущего готов раз за разом умирать. Чтобы воскресать в своем же свеженапечатанном теле, куда загружают его воспоминания за все прожитые жизни.

Уже вышел, Prime Video, iTunes