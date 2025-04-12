Юра Борисов в «Пророке» и «Кончится лето», «Микки-17» и «Черное зеркало»: Что смотреть дома на этой неделе

А также финальный сезон «Рассказа служанки», криминальная драма с Робертом Де Ниро в роли сразу двух мафиози Нью-Йорка 1950-х, инди-хит с Киллианом Мерфи «Мелочи жизни» и комедийный боевик «Новокаин» с сыновьями Денниса Куэйда и Джека Николсона.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Микки 17» / Mickey 17 (18+)
Сатирический сай-фай-экшн режиссера оскароносных «Паразитов», корейца Пон Джун-хо — его третий (и самый масштабный!) фильм на английском языке. В касте — сплошь голливудские звезды первой величины от Роберта Паттинсона до Марка Руффало, Тони Колетт и Наоми Аки из недавнего хита «Подай знак». Постановщик антиутопии «Сквозь снег» вновь препарирует капитализм, колониализм и прочие формы эксплуатации одних другими (и это ему явно куда интереснее эпичных схваток, хотя их тоже хватает).
Неудачник Микки Барнс (Паттинсон) вынужден бежать с Земли, задолжав крупную сумму кредитору с замашками садиста. Так он, не читая условия, вписывается в космическую программу эксцентричного богача-нарцисса Кеннета Маршалла (Руффало) — пародии одновременно на Трампа и Маска. Она заключается в том, что корабль с добровольцами бороздит просторы галактики, чтобы осесть и построить дивный новый мир на ледяной планете Нифльхейм. А Микки достается низшая должность расходника — человека, который ради общего будущего готов раз за разом умирать. Чтобы воскресать в своем же свеженапечатанном теле, куда загружают его воспоминания за все прожитые жизни.
Уже вышел, Prime Video, iTunes
Сериал «Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 6 сезон (18+)
Финальный сезон многолетней эпопеи о служанке, ставшей заложницей порядков жестокого мира будущего — женщине, которая из-за мировой проблемы бесплодия, по сути, превратилась в живой инкубатор.
Актриса Элизабет Мосс (получившая «Эмми» за эту роль) завершает свой путь в одной из главных сериальных антиутопий современности.
С 8 апреля, Hulu
Сериал «Черное зеркало» / Black Mirror, 7 сезон (18+)
Уже седьмой сезон проекта о постчеловеческом будущем и влиянии новых технологий (больше во вред, чем во благо). В касте шести эпизодов антологии на этот раз Пол Джаматти («Оставленные»), Уилл Поултер («Медведь»), Эмма Коррин («Корона») и Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс»). А сюжеты варьируются от ревизии «Звездного пути» до триллера с «эффектом Манделы».
С 10 апреля, Netflix
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+)
Вольный байопик Пушкина с Юрой Борисовым в заглавной роли в жанре мюзикла (по словам создателей, они вдохновлялись «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла). Также в касте Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына) и многие другие.
Режиссером выступил Феликс Умаров, дебютирующий в полном метре (впрочем, в его послужном списке — сериал «Домашнее поле»). Подробнее о фильме мы рассказывали здесь.
С 10 апреля, Start, «Кинопоиск», Premier, «Иви», Okko
Фильм «Кончится лето» (18+)
Совместный фильм Владимира Мункуева («Нуучча») и документалиста Максима Арбугаева («Выход») — якутский роуд-муви о братьях, укравших золото и пустившихся в бега, наконец выходит в онлайне.
По сюжету в небольшой золотодобывающий поселок, отсидев срок в колонии, возвращается 27-летний Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат, 17-летний Тима (Макар Хлебников), мечтающий поступить в институт на бюджет. Кажется, все идет по плану: Тима получает высокие баллы на ЕГЭ, Кеша устраивается в артель. Но старшего брата вскоре кидают старатели: он остается без работы и будущего. И решает отомстить.
С 12 апреля, Kion
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Мелочи жизни» / Small Things Like These (18+)
Драма на основе реальных событий, которая в прошлом году открывала основной конкурс Берлинского кинофестиваля. В середине 80-х обычный ирландский работяга (Киллиан Мерфи) сталкивается со зловещей тайной: в местном католическом монастыре с крайней жестокостью пытаются «перевоспитывать» женщин, занимавшихся проституцией.
Сыгравшая монахиню Эмили Уотсон получила «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. Режиссер — Тим Милантс, автор трагикомедии «Патрик».
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
Сериал «Крестоносцы» (16+)
Детективно-мистический проект о следователе, работающем со сверхъестественным, но полагающемся на логику. Его главный герой — Константин Крестоносцев — в компании психолога Маши и судмедэксперта Морозова, верящего в магию, распутывает самые необъяснимые дела.
Протагониста сыграл Денис Васильев, звезда сериалов «Пилигрим» и «Отмороженные», в касте также Александр Кононец, Екатерина Домашенко, Андрей Федороцов и многие другие. Локации для съемок нашли в Петербурге и Ленобласти, а поставил шоу Александр Колесник («Город Брежнев», «Закон тайги»).
С 7 апреля, ТВ-3
Сериал «Хитрости» / Hacks, 4 сезон (18+)
Четвертый сезон обаятельного драмеди о приключениях стареющей комикессы из Вегаса Деборы Вэнс (обладательница «Золотого глобуса» за эту роль Джин Смарт) и ее молодой напарницы (Ханна Эйнбиндер) — противоречивый дуэт снова пытается выпутаться из карьерных и жизненных неурядиц.
Режиссеры и сценаристы предыдущих эпизодов на месте — это все те же Люсия Аньелло и Дезире Акхаван.
С 10 апреля, Max
Сериал «ВИА "Васильки"», премьера (16+)
Комедия о ностальгии по ушедшим временам и уважении к памяти родителей: дочери получают завещание умершей мамы, в котором она просит собрать заново любимый вокально-инструментальный ансамбль с солистом во главе (в молодости его играет Антон Шаврин, в зрелости — Дмитрий Харатьян).
Режиссер — Юрий Шаров, автор не менее легкого проекта «Между нами лето», в касте — Анна Котова («Шторм»), Алевтина Тукан («Девушки с Макаровым») и Кай Гетц («Скажи ей»).
С 10 апреля, Wink
Фильм «Мудрые парни» / The Alto Knights (18+)
Криминальная драма-байопик с Робертом Де Ниро — реальная история противостояния мафиози Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло в Нью-Йорке 1950-х. При этом 81-летний актер играет сразу обоих. Остальная команда не менее звездная: поставил фильм Барри Левинсон («Человек дождя», «Тутси»), автором сценария выступил Николас Пиледжи («Славные парни», «Казино»).
С 11 апреля, Prime Video, Apple TV+
Сериал «Доктор Кто» / Doctor Who, 2 сезон (18+)
Очередное возвращение легендарного Доктора — пятнадцатой его регенерацией по-прежнему является звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва. Это 15-й с момента возрождения в 2005 году и 41-й в истории сериала сезон (но второй после переезда на Disney). Режиссером проекта на этот раз выступил Бен Чессель («Дэдлок»).
С 12 апреля, BBC One
Сериал «Крестный отец Гарлема» / Godfather of Harlem, 4 сезон (18+)
Четвертый сезон драматического сериала о преступнике из Нью-Йорка 1960-х Бампи Джонсоне — на самом деле приквел фильма «Гангстер». В центре внимания — по-прежнему герой Фореста Уитакера («Пес-призрак: Путь самурая»), решающего самые разные криминальные вопросы в максимально одиозном районе Нью-Йорка.
C 13 апреля, ABC
Фильм «Семь вуалей» / Seven Veils (18+)
Психологическая драма регулярного участника основного конкурса Каннского фестиваля Атома Эгояна («Пленница», «Обожание»). Главная героиня — театральный режиссер Джанин (Аманда Сайфред, «Хлоя», «Невероятный мир глазами Энцо»). Она собирается поставить оперу «Саломея», когда-то прославившую ее бывшего учителя. Однако эта затея и погружение в воспоминания оказываются для нее сложным эмоциональным опытом.
Также в картине снялись Дуглас Смит («Горизонты») и Ребекка Лиддьярд (сериал «Фарго»).
Уже вышел, Кинопоиск, Wink, Okko, Kion, «Иви»
Фильм «Новокаин» / Novocaine (18+)
Комедийный боевик примечателен тем, что главные роли в нем играют сыновья Денниса Куэйда и Джека Николсона. Банковский клерк Нейтан (Джек Куэйд) не чувствует боли, поэтому старается вести себя максимально осторожно. Но когда его коллегу Шерри (Эмбер Мидфандер из «Добычи»), в которую он влюблен, берет в заложники грабитель (Рэй Никлсон), решается броситься за ними в погоню, не дожидаясь полиции.
Режиссерами фильма стали хоррормейкеры Дэн Берк и Роберт Олсен («Злодеи», «Вторая половинка»).
Уже вышел, Prime Video, iTunes
Комментарии (0)