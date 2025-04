«Одни из нас» / The Last Of Us, 2 сезон (18+)



Продолжение нашумевшего сериала по одноименной видеоигре переносит на пять лет вперед с момента финала первого сезона. Элли и Джоэл живут в коммуне Томми, но между ними напряженные отношения. Ходят слухи о появлении в городе незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски.

В касте второго сезона по-прежнему Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»). Также в сериале снялись Кейтлин Дивер («Ломка») в роли Эбби, Янг Мазино («Грызня») в образе Джесси и Изабелла Мерсед («Убийца 2. Против всех») как Дина.

С 13 апреля, ABC