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Кино и сериалы

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Дмитрий Нагиев в «Актерище», второй сезон «Одних из нас» и финал «Рассказа служанки»: лучшие сериалы апреля 2025-го

А также — продолжение «Черного зеркала», премьера детектива «Шерлок и дочь», завершение «Андора» и новый «Доктор Кто». Рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в апреле.

KION, Место силы, 2025

«Актерище», премьера (18+)

Трогательная комедия о столкновении актера Славы и его максимально завышенных амбиций (Дмитрий Нагиев, герой нашей апрельской обложки!) с реальностью — ее здесь воплощает Антон Лапенко, сыгравший кинокритика с инвалидностью. Чтобы не уничтожить свою карьеру, первому приходится переосмыслить жизнь (и, само собой, стать лучшей версией себя).

Шоу снял Дмитрий Невзоров, режиссер сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и один из авторов сценария народного сай-фая «Кибердеревня». 

С 1 апреля, Kion

Продюсерский центр Originals Production, кинокомпания «LOOKFILM», 2025

«Гипнозис», премьера (18+)

История о трех друзьях со сверхспособностями: частный детектив (Даниил Страхов, «Мы из будущего») читает мысли, адвокат (Ростислав Бершауэр, «Золотое дно») видит будущее, а священник (Кирилл Кяро, «Эпидемия»), наоборот, знает прошлое. Однако все имеет свою цену — в их жизнь внезапно врывается человек, которому они основательно задолжали (Евгений Коряковский из «Немцев»).

Режиссер проекта — Тимофей Жалнин (его психологическая драма «Двое» участвовала в основном конкурсе «Кинотавра»).

C 3 апреля, Okko

Bootleg Universe, Capcom Company, Shankar Animation, Studio Mir, 2025

«Дьявол может плакать» / Devil May Cry, премьера (18+)

Классический сюжет об охотнике на демонов в анимационном формате: молодой человек с характерным именем Данте удерживает равновесие между мирами, а параллельно пытается отомстить за гибель близких людей. Среди создателей — автор хитового сериала «Кастлвания» Ади Шанкар. 

С 3 апреля, Netflix

Amblin Entertainment, Amblin Television, Atomic Cartoons, 2025

«Мир Юрского периода: Теория хаоса» / Jurassic World: Chaos Theory, 3 сезон (18+)

Третий сезон мультипликационной эпопеи о динозаврах: на этот раз героям предстоит раскрыть глобальный заговор, который с легкостью мог бы уничтожить не только огромных рептилий, но и все человечество.

Режиссером выступил Дэн Форджоне, работавший над сериалом «Приключения Кота в сапогах».

С 3 апреля, Netflix

Genre Arts, Letter Zed, Netflix Studios, 2025

«Пульс» / Pulse, премьера (18+)

Медицинский процедурал Сары Бойд (до этого работавшей на «Пацанах» и «Джеке Райане») о реаниматологах в Майами. Помимо спасения жизней— на фоне риска самим погибнуть в приближающимся урагане — герои вынуждены решать массу личных проблем, что только ухудшает ситуацию.

В касте — Джек Бэннон («Ярость»), Джесси Ашер («Мыслить как преступник») и Уилла Фицджералд («Маленькие женщины»).

C 3 апреля, Netflix

20th Television, Dying For Media, Elizabeth Meriwether Pictures, 2025

«Умираю, как хочу секса» / Dying for Sex, премьера (18+)

Сериал шоураннера Элизабет Меривезер («Больше чем секс», «Выбывшая») с настолько говорящим названием, насколько это вообще возможно. У главной героини Молли (Мишель Уильямс, «Остров проклятых», «Манчестер у моря») обнаруживают рак в терминальной стадии. На исходе жизни она решает воплотить в реальность все свои нереализованные сексуальные фантазии. В этом ее поддерживает лучшая подруга (Дженни Слейт, «Парки и зоны отдыха»). Среди постановщиц проекта —  Шеннон Мерфи («Молочные зубы»).

С 3 апреля, Fox

Albion Television, Starlings Television, StoryFirst, 2025

«Шерлок и дочь» / Sherlock & Daughter, премьера (18+)

Очередная интерпретация классического сюжета Артура Конан Дойла — на этот раз с внезапным появлением Шерлока (Дэвид Тьюлис из сериала «Фарго») на пороге дочери-американки (Блю Хант, «Стамптаун»). Им предстоит спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон от банды Мориарти: словом, основные персонажи на месте, но сюжетные ситуации далеко не очевидные.

За реализацию отвечает Брин Хиггинс, в послужном списке которого числятся эпизоды «Черного зеркала» и «Молодого Морса».

С 3 апреля, The CW

Baram Pictures, Moonlight Film, 2025

«Карма» / Akyeon премьера (18+)

Корейская многофигурная драма Ли Иль-хена («Помнить») о шести людях, втянутых в различные морально сложные ситуации, из которых не выбраться без потерь — кармическое воздаяние за предыдущие ошибки и преступления настигнет каждого. В числе локальных звезд в мини-сериале снялся Пак Хэ-су, один из главных персонажей местной адаптации «Бумажного дома».

С 4 апреля, Netflix

Amazon MGM Studios, Amazon Studios, Blumhouse Television, CrimeThink, 2025

«Охотник за головами» / The Bondsman, премьера (18+)

Мистический боевик с Кевином Бейконом («Таинственная река», «Невидимка»). Занимавшийся поимкой преступников за деньги крутой парень погибает, но вскоре воскресает и получает шанс на рестарт — однако для этого ему теперь придется сражаться с потусторонними существами.

Среди режиссеров проекта — Санаа Хамри, снимавшая «Колесо времени», «Элементарно» и другие успешные шоу. 

С 4 апреля, Prime Video

Mappa, Sentai Filmworks, Adult Swim, Sola Entertainment, 2025

«Лазарь» / Lazarus, премьера (18+)

Аниме-сериал создателя «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ. По парадоксальной логике «Лазаря» герои должны найти противоядие от панацеи: в мире недалекого будущего у синтезированного лекарства от всех болезней находится побочный эффект — через три года после приема пациент гарантированно умрет. Помимо прочего, следить за реалистичностью и зрелищностью боевой хореографии проекта поручили режиссеру «Джона Уика» Чаду Стахелски.

C 5 апреля, Adult Swim

Daniel Wilson Productions, The Littlefield Company, White Oak Pictures, 2025

«Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 6 сезон (18+)

Финальный сезон многолетней эпопеи о служанке, ставшей заложницей порядков жестокого мира будущего — женщине, которая из-за мировой проблемы бесплодия, по сути, превратилась в живой инкубатор. Актриса Элизабет Мосс (получившая «Эмми» за эту роль) завершает свой путь в одной из главных сериальных антиутопий современности. 

С 8 апреля, Hulu

НМГ Студия, РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН, 2025

«ВИА "Васильки"», премьера (16+)

Комедия о ностальгии по ушедшим временам и уважении к памяти родителей: дочери получают завещание умершей мамы, в котором она просит собрать заново любимый вокально-инструментальный ансамбль с солистом во главе (в молодости его играет Антон Шаврин, в зрелости — Дмитрий Харатьян).

Режиссер — Юрий Шаров, автор не менее легкого проекта «Между нами лето», в касте — Анна Котова («Шторм»), Алевтина Тукан («Девушки с Макаровым») и  Кай Гетц («Скажи ей»).

С 10 апреля, Wink

3 Arts Entertainment, BCD Travel, First Thought Productions, Fremulon, 2025

«Хитрости» / Hacks, 4 сезон (18+)

Четвертый сезон драмеди о приключениях стареющей комикессы из Вегаса Деборы Вэнс (обладательница «Золотого глобуса» за эту роль Джин Смарт) и ее молодой напарницы (Ханна Эйнбиндер) — противоречивый дуэт снова пытается выпутаться из карьерных и жизненных неурядиц.

Режиссеры и сценаристы предыдущих эпизодов на месте — это все те же Люсия Аньелло и Дезире Акхаван.

С 10 апреля, Max

Zeppotron, Channel 4 Television Corporation, Babieka, Banijay Entertainment, 2025

«Черное зеркало» / Black Mirror, 7 сезон (18+)

Уже седьмой сезон проекта о постчеловеческом будущем и влиянии новых технологий (больше во вред, чем во благо). Про сюжет новых шести эпизодов создатели предпочитают не распространяться, однако известно, что в касте точно будут задействованы Пол Джаматти («Оставленные»), Уилл Поултер («Медведь»), Эмма Коррин («Корона») и Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс»).

С 10 апреля, Netflix

Disney+, 2025

«Доктор Кто» / Doctor Who, 2 сезон (18+)

Очередное возвращение легендарного Доктора — пятнадцатой его регенерацией по-прежнему является звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва. Это 15-й с момента возрождения в 2005 году и 41-й в истории сериала сезон (но второй после переезда на Disney). Режиссером проекта на этот раз выступил Бен Чессель («Дэдлок»).

С 12 апреля, BBC One

ABC Signature, Factory Underground, 2025

«Крестный отец Гарлема» / Godfather of Harlem, 4 сезон (18+)

Четвертый сезон драматического сериала о преступнике из Нью-Йорка 1960-х Бампи Джонсоне — на самом деле приквел фильма «Гангстер». В центре внимания — по-прежнему герой Фореста Уитакера («Пес-призрак: Путь самурая»), решающего самые разные криминальные вопросы в максимально одиозном районе Нью-Йорка.

C 13 апреля, ABC

Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), 2025

«Одни из нас» / The Last Of Us, 2 сезон (18+)

Продолжение нашумевшего сериала по одноименной видеоигре переносит на пять лет вперед с момента финала первого сезона. Элли и Джоэл живут в коммуне Томми, но между ними напряженные отношения. Ходят слухи о появлении в городе незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски.

В касте второго сезона по-прежнему Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»). Также в сериале снялись Кейтлин Дивер («Ломка») в роли Эбби, Янг Мазино («Грызня») в образе Джесси и Изабелла Мерсед («Убийца 2. Против всех») как Дина.

С 13 апреля, ABC

Amazon Studios, Curio Pictures, FremantleMedia Australia, 2025

«Узкая дорога на дальний север» /  The Narrow Road to the Deep North, премьера (18+)

Драма Джастина Курзеля («Снежный город», «Безмолвное братство») по мотивам романа обладателя Букеровской премии Ричарда Флэнагана. Во время Второй мировой британских и австралийских военнопленных заставили строить Тайско-Бирманскую железную дорогу: повествование об этом ведется от лица участника событий — попавшего туда военного хирурга в исполнении Джейкоба Элорди («Солтберн»).

Также в касте Киран Хайндс («Игра престолов»), Одесса Янг («Семейка Муди») и другие.

С 18 апреля, Prime Video

Rise Management, 2025

«Репетиция» / The Rehearsal, 2 сезон (18+)

Продолжение довольно дикой метакомедии социального экспериментатора Нэйтана Филдера («Нэйтан спешит на выручку»), в которой он предлагает обычным людям отрепетировать важные моменты своей жизни (вроде признания во лжи близким друзьям). Все это — в специально выстроенных декорациях и в компании профессиональных актеров. Псевдореалити производило на редкость мощное впечатление, где смех граничил с тотальной неловкостью. Несмотря на отсутствие подробностей, нет оснований думать, что во втором сезоне градус безумия на экране снизится.

С 20 апреля, HBO

Lucasfilm, 2025

Сериал «Андор» / Andor, 2 сезон (18+)

Disney успешно расширил вселенную «Звездных войн» приквелом фильма «Изгой-один»: главным героем сериала стал разведчик Кассиан Андор (Диего Луна), а речь в нем идет о временах формирования Сопротивления. В касте также Стеллан Скарсгард — его герой Лютен помогает Андору стать повстанцем.

Шоураннер сериала — Тони Гилрой, написавший и «Изгоя-один». Второй сезон станет для проекта финальным.

C 22 апреля, Disney+

Плюс Студия, 2025

«Беспринципные в Питере», премьера (18+)

Новый раунд приключений московской богемы по сценарию Александра Цыпкина: Валя (Кристина Бабушкина) ссорится с генералом (Николай Фоменко) и перебирается с Патриарших в Петербург, что полностью нарушает привычный ход жизни всех героев. Несмотря на противоречия, им приходится сплотиться, чтобы вернуть все как было.

В кадре — неизменный Павел Деревянко, Владимир Яглыч, Игорь Верник и Анна Ковальчук. Режиссером выступил Заур Засеев («Кухня. Последняя битва»).

С 24 апреля, «Кинопоиск»

Amazon Studios, 2025

«Этуаль» / Étoile, премьера (18+)

Драмеди о балете с Шарлоттой Генсбур («Нимфоманка», «Антихрист»): муза Ларса фон Триера сыграла главу парижской балетной труппы, которая поменялась артистами с коллегами из Нью-Йорка. В роли ее американского коллеги — Люк Кирби из «Удивительной миссис Мейзел», также в касте Лу де Лааж («Великая ирония») и Яник Трусдейл («Умерь свой энтузиазм»).

Шоу поставили супруги Дэниэл и Эми Палладино («Балерины», «Девочки Гилмор»).

С 24 апреля, Prime Video

MEM Cinema Production, Okko, 2025

«Урок», премьера (18+)

Потенциальный сериальный хит с Юрой Борисовым в роли оказавшегося в жизненной яме рэпера: после гибели любимой девушки в автокатастрофе он остается без денег и желания продолжать заниматься музыкой. Вернувшись из Москвы в родную Пермь, он устраивается по протекции брата (Даниил Воробьев, «Жить жизнь») учителем в школу.

Также в проекте снялись Олег Савостюк («Снегирь»), Ольга Лерман («Поехавшая») и Полина Денисова из новых «Папиных дочек». Режиссер — Сергей Филатов («Один клик», «Оливье и роботы»).

Апрель, Okko

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