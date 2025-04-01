Дмитрий Нагиев — герой обложек апрельского номера Собака.ru!

Рассказывает о сыне Марке в беседе с фэшн-директором Собака.ru Юлией Машнич

Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: «Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахожусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тяжести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг оттуда к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо». Когда-то мой сенсей по айкидо сказал: «Обливайся холодной водой». И я это делал долгие годы. А потом я его спросил: «А вы обливаетесь?» Он сказал: «Мне уже не надо. Я нахожусь в той стадии, когда мне уже не надо».