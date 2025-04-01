Дмитрий Нагиев — герой обложек апрельского номера Собака.ru!

Ну, он! Фиксируем шторм народной любви и очередной перезапуск карьеры первого сигма-боя страны Дмитрия Нагиева! В тиктоке вирусятся хартбрейк-эдиты с архивными интервью главного бруталиста — зумеры и альфа репостят их с пометками «cлэй», «я вас умоляю, какой Тимоти Шаламе» и «моя новая Римская империя». Миллениалы и иксеры вздыхают, что вкрашились в Нагиева еще во времена мемоемкого радио «Модерн», скетч-телешоу «Осторожно, модерн!», харизматичных драмеди «Физрук» и «Кухня» и сверкающего мяу-спектакля «Кыся» (солдауты — уже 25 лет!).
Редация Собака.ru прильнула к Дмитрию как к родному утесу на топких берегах. Было все: фотографировались в халатах с уточками (от победителя нашего конкурса «Новые имена в моде — 2025» Даниила Объюхова!), примерили бандитские кожанки (от городского стритвир-авторитета Константина Рязанцева из «Питерского щита») и бомбер с розочками (привет, Александр Рогов!). И даже попробовали на зубок брошь — нефритовый огурчик Letters and Stones!
На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
На Дмитрии: бомбер «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ», поло PIACENZA (Bosco), брюки USHATAVA, обувь GEOX
На Дмитрии: бомбер «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ», поло PIACENZA (Bosco), брюки USHATAVA, обувь GEOX
На Дмитрии: пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)
На Дмитрии: куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)
На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO
На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO
Телефон-лопата — скульптура Нестора Энгельке (из коллекции Дениса Химиляйне)
На Дмитрии: пальто CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)
На Дмитрии: комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)
На Дмитрии: комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)
На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
На Дмитрии: халат GOSIER, брюки USHATAVA, кулоны TECART (AllTime)
На Дмитрии: куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)
На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
А еще провели первое в жизни Дмитрия айкидо-интервью (ловкий вопрос-пинок — и мы уже на татами!). Разобрали великий нагиевский панчлайн (и первый русский мем!) «Удачи, любви, терпения!» на главы. И внезапный бонус: получили сенсационное признание отцовства!
Дмитрий Нагиев
Рассказывает о сыне Марке в беседе с фэшн-директором Собака.ru Юлией Машнич
Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: «Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахожусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тяжести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг оттуда к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо». Когда-то мой сенсей по айкидо сказал: «Обливайся холодной водой». И я это делал долгие годы. А потом я его спросил: «А вы обливаетесь?» Он сказал: «Мне уже не надо. Я нахожусь в той стадии, когда мне уже не надо».
Полное интервью с Дмитрием Нагиевым читайте в апрельском номере и на сайте Собака.ru.
Главный редактор: Яна Милорадовская
Фото: Валентин Блох
Текст: Юлия Машнич
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Юлия Сычева
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Ассистенты стилиста: Федор Иванков и Кристина Логунова
Ассистент Продюсера: Айтадж Гусейнова
Гафер: Матвей Родионов
Ассистенты фотографа: Александр Амбалов и Роберт Саркисян
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