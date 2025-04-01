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Дмитрий Нагиев — герой обложек апрельского номера Собака.ru!

Ну, он! Фиксируем шторм народной любви и очередной перезапуск карьеры первого сигма-боя страны Дмитрия Нагиева! В тиктоке вирусятся хартбрейк-эдиты с архивными интервью главного бруталиста — зумеры и альфа репостят их с пометками «cлэй», «я вас умоляю, какой Тимоти Шаламе» и «моя новая Римская империя». Миллениалы и иксеры вздыхают, что вкрашились в Нагиева еще во времена мемоемкого радио «Модерн», скетч-телешоу «Осторожно, модерн!», харизматичных драмеди «Физрук» и «Кухня» и сверкающего мяу-спектакля «Кыся» (солдауты — уже 25 лет!).

На Дмитрии: брошь LETTERS AND STONES, кольца JOHN RICHMOND и TECART (AllTime), пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK
Валентин Блох

На Дмитрии: брошь LETTERS AND STONES, кольца JOHN RICHMOND и TECART (AllTime), пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK

На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA
Валентин Блох

На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA

Редация Собака.ru прильнула к Дмитрию как к родному утесу на топких берегах. Было все: фотографировались в халатах с уточками (от победителя нашего конкурса «Новые имена в моде — 2025» Даниила Объюхова!), примерили бандитские кожанки (от городского стритвир-авторитета Константина Рязанцева из «Питерского щита») и бомбер с розочками (привет, Александр Рогов!). И даже попробовали на зубок брошь — нефритовый огурчик Letters and Stones!

На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
Валентин Блох

На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)

На Дмитрии: бомбер «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ», поло PIACENZA (Bosco), брюки USHATAVA, обувь GEOX
Валентин Блох

На Дмитрии: бомбер «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ», поло PIACENZA (Bosco), брюки USHATAVA, обувь GEOX

На Дмитрии: бомбер «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ», поло PIACENZA (Bosco), брюки USHATAVA, обувь GEOX
Валентин Блох

На Дмитрии: бомбер «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ», поло PIACENZA (Bosco), брюки USHATAVA, обувь GEOX

На Дмитрии: пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)
Валентин Блох

На Дмитрии: пальто и брюки CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)

На Дмитрии: куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)
Валентин Блох

На Дмитрии: куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)

На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO
Валентин Блох

На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO

На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
Валентин Блох

На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)

На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO Телефон-лопата — скульптура Нестора Энгельке (из коллекции Дениса Химиляйне
Валентин Блох

На Дмитрии: бомбер IANIS CHAMALIDY, майка USHATAVA, брюки CHERNIM CHERNO

Телефон-лопата — скульптура Нестора Энгельке (из коллекции Дениса Химиляйне)

На Дмитрии: пальто CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)
Валентин Блох

На Дмитрии: пальто CHERNIM CHERNO, бадлон KOVIK, обувь GEOX, очки FAKOSHIMA (WildHorn), часы DANIEL WELLINGTON (AllTime)

На Дмитрии: комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки
Валентин Блох

На Дмитрии: комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)

На Дмитрии: комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки
Валентин Блох

На Дмитрии: комбинезон IANIS CHAMALIDY, бадлон WOS, браслет JOHN RICHMOND и кулоны TECART и JOHN RICHMOND (AllTime), брошь LETTERS AND STONES, очки FAKOSHIMA (WildHorn)

На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
Валентин Блох

На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)

На Дмитрии: халат GOSIER, брюки USHATAVA, кулоны TECART (AllTime)
Валентин Блох

На Дмитрии: халат GOSIER, брюки USHATAVA, кулоны TECART (AllTime)

На Дмитрии: куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)
Валентин Блох

На Дмитрии: куртка ROGOV, рубашка CHERNIM CHERNO, брюки USHATAVA, галстук LUIGI BORRELLI (Bosco)

На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)
Валентин Блох

На Дмитрии: шляпа COCOSHNICK, халат GOSIER, кулоны TECART (AllTime)

А еще провели первое в жизни Дмитрия айкидо-интервью (ловкий вопрос-пинок — и мы уже на татами!). Разобрали великий нагиевский панчлайн (и первый русский мем!) «Удачи, любви, терпения!» на главы. И внезапный бонус: получили сенсационное признание отцовства!

Дмитрий Нагиев

Рассказывает о сыне Марке в беседе с фэшн-директором Собака.ru Юлией Машнич

Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: «Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахожусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тяжести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг оттуда к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо». Когда-то мой сенсей по айкидо сказал: «Обливайся холодной водой». И я это делал долгие годы. А потом я его спросил: «А вы обливаетесь?» Он сказал: «Мне уже не надо. Я нахожусь в той стадии, когда мне уже не надо».

Полное интервью с Дмитрием Нагиевым читайте в апрельском номере и на сайте Собака.ru.

Дмитрий Нагиев: «Я — эротический журнал про любовь

Главный редактор: Яна Милорадовская

Фото: Валентин Блох

Текст: Юлия Машнич

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж: Юлия Сычева

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Ассистенты стилиста: Федор Иванков и Кристина Логунова

Ассистент Продюсера: Айтадж Гусейнова

Гафер: Матвей Родионов

Ассистенты фотографа: Александр Амбалов и Роберт Саркисян

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Материал из номера:
Апрель
Люди:
Дмитрий Нагиев

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