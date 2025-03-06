Сарик Андреасян заявил, что ненавидит Андрея Тарковского и авторское кино

«Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против. А вы думаете на «Аноре» не зарабатывают деньги? Это благотворительность? […] Дело не в деньгах, мне не интересно маргинальное кино, что ты от меня хочешь, зачем ты меня заставляешь смотреть эту лажу? […] Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите *** [нафиг]. Я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор», — заявил Сарик Андреасян на встрече со студентами Московской международной киношколы.