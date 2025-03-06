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Сарик Андреасян заявил, что ненавидит Андрея Тарковского и авторское кино

Режиссер «Жизни по вызову», «Защитников» и современной версии «Служебного романа» назвал работы автора «Соляриса» и «Сталкера», признанные лучшими кинопроизведениями всех времен, «деградирующим кинематографом», который «остался 60 лет назад, забыли это».

Кадр из фильма «Зеркало» Андрея Тарковского

Кадр из фильма «Зеркало» Андрея Тарковского

«Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против. А вы думаете на «Аноре» не зарабатывают деньги? Это благотворительность? […] Дело не в деньгах, мне не интересно маргинальное кино, что ты от меня хочешь, зачем ты меня заставляешь смотреть эту лажу? […] Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите *** [нафиг]. Я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор», — заявил Сарик Андреасян на встрече со студентами Московской международной киношколы.

Позже Андреасян объяснил свои слова: «Я считаю, что именно из за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров. Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений, не стоит. Пока ученикам засоряют мозг, ничего ждать не стоит. Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали. […] Тарковский в помощь, ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее».

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