Сарик Андреасян заявил, что ненавидит Андрея Тарковского и авторское кино

Режиссер «Жизни по вызову», «Защитников» и современной версии «Служебного романа» назвал работы автора «Соляриса» и «Сталкера», признанные лучшими кинопроизведениями всех времен, «деградирующим кинематографом», который «остался 60 лет назад, забыли это».
Кадр из фильма «Зеркало» Андрея Тарковского
«Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против. А вы думаете на «Аноре» не зарабатывают деньги? Это благотворительность? […] Дело не в деньгах, мне не интересно маргинальное кино, что ты от меня хочешь, зачем ты меня заставляешь смотреть эту лажу? […] Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите *** [нафиг]. Я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор», — заявил Сарик Андреасян на встрече со студентами Московской международной киношколы.
Позже Андреасян объяснил свои слова: «Я считаю, что именно из за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров. Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений, не стоит. Пока ученикам засоряют мозг, ничего ждать не стоит. Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали. […] Тарковский в помощь, ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее».
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