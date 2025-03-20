В Выборге пройдет 33-й кинофестиваль «Окно в Европу»

Смотр состоится с 8 по 14 августа.
Конкурсная программа XXXIII фестиваля «Окно в Европу» традиционно представит фильмы в трех категориях: игровое и неигровое кино, а также короткометражную анимацию.
Прием заявок на участие откроется совсем скоро.
Смотр состоится с 8 по 14 августа.
Конкурсная программа XXXIII фестиваля «Окно в Европу» традиционно представит фильмы в трех категориях: игровое и неигровое кино, а также короткометражную анимацию.
Прием заявок на участие откроется совсем скоро.
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