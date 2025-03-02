LIVE: премия «Оскар»-2025

В ночь с 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе, в кинотеатре Dolby, огласят имена победителей главной кинопремии «Оскар»-2025. Ведущими церемонии на этот раз выступит американский комик ирландского происхождения и телеведущий Конан О’Брайен. С полным списком номинантов можно ознакомиться тут. Редакция «Собака.ru» не спит всю ночь: после 02:00 мы обсуждаем гостей на красной ковровой дорожке, а затем — начнем текстовую трансляцию церемонии.

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