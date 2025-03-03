Тимоти Шаламе, Пенелопа Крус, Мишель Йео, Майки Мэдисон: худшие выходы премии «Оскар» — 2025

Все, везде и сразу — это вновь про Мишель Йео. Актриса переборщила с баленсиаговскими драпировками (в итоге платье не село), а также показала ювелирный каламбур: замиксовала каноничное оскаровское колье с киберфутуристичным каффом и сверхмассивными часами Richard Mille. С правильной посадкой платья (ожидаемо) не справились Christian Dior, надев неуместный микрокорсет на Рейчел Зеглер, а Майки Мэдисон, напротив, обтянув слишком громоздким коконом. Тем временем Doja Cat не учла white-tie тональности «Оскара» (это вам не Grammy!) и в леопардовом Balmain скорее напоминала героиню «Аноры» прямиком из хтонической забегаловки с Брайтон-Бич.