Тимоти Шаламе, Пенелопа Крус, Мишель Йео, Майки Мэдисон: худшие выходы премии «Оскар» — 2025

Пока Деми Мур и Хэлли Берри собирают фэшн-овации за сверкающие кристаллы и пайетки (сияем!), на другом модном полюсе собрались самые неловкие и неуместные наряды «Оскара» — 2025.
Все, везде и сразу — это вновь про Мишель Йео. Актриса переборщила с баленсиаговскими драпировками (в итоге платье не село), а также показала ювелирный каламбур: замиксовала каноничное оскаровское колье с киберфутуристичным каффом и сверхмассивными часами Richard Mille. С правильной посадкой платья (ожидаемо) не справились Christian Dior, надев неуместный микрокорсет на Рейчел Зеглер, а Майки Мэдисон, напротив, обтянув слишком громоздким коконом. Тем временем Doja Cat не учла white-tie тональности «Оскара» (это вам не Grammy!) и в леопардовом Balmain скорее напоминала героиню «Аноры» прямиком из хтонической забегаловки с Брайтон-Бич.
Не знаем, кому было некомфортнее: Пенелопе Крус в карикатурных рюшах/стразах/драпировках от Chanel или Кайли Дженнер в БДСМ-бандо от Miu Miu. А еще — внезапно — увидели серию Givenchy-луков, подготовленных новым креативным директором бренда Сарой Бертон. Впрочем, ни школьно-выпускное платье на Эль Фаннинг, ни костюм принца лимона (c угольными штиблетами) на Тимоте Шаламе (задумывали фэшн-оммаж Бобу Дилану, а получилась лимонная тарталетка из Вольчека) не внушают оптимизма на счет дебютной коллекции Бертон, которую увидим на Парижской неделе моды.
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