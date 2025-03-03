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Тимоти Шаламе, Пенелопа Крус, Мишель Йео, Майки Мэдисон: худшие выходы премии «Оскар» — 2025

Пока Деми Мур и Хэлли Берри собирают фэшн-овации за сверкающие кристаллы и пайетки (сияем!), на другом модном полюсе собрались самые неловкие и неуместные наряды «Оскара» — 2025.

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Мишель Йео в Balenciaga
Getty Images

Мишель Йео в Balenciaga

Пенелопа Крус в Chanel
Getty Images

Пенелопа Крус в Chanel

Рейчел Зеглер в Chrsitian Dior
Getty Images

Рейчел Зеглер в Chrsitian Dior

Майки Мэдисон в Christian Dior
Getty Images

Майки Мэдисон в Christian Dior

Doja Cat в Balmain
Getty Images

Doja Cat в Balmain

Все, везде и сразу — это вновь про Мишель Йео. Актриса переборщила с баленсиаговскими драпировками (в итоге платье не село), а также показала ювелирный каламбур: замиксовала каноничное оскаровское колье с киберфутуристичным каффом и сверхмассивными часами Richard Mille. С правильной посадкой платья (ожидаемо) не справились Christian Dior, надев неуместный микрокорсет на Рейчел Зеглер, а Майки Мэдисон, напротив, обтянув слишком громоздким коконом. Тем временем Doja Cat не учла white-tie тональности «Оскара» (это вам не Grammy!) и в леопардовом Balmain скорее напоминала героиню «Аноры» прямиком из хтонической забегаловки с Брайтон-Бич. 

Кайли Дженнер в Miu Miu
Getty Images

Кайли Дженнер в Miu Miu 

Эль Фаннинг в Givenchy
Getty Images

Эль Фаннинг в Givenchy

Тимоти Шаламе в Givenchy
Getty Images

Тимоти Шаламе в Givenchy

Не знаем, кому было некомфортнее: Пенелопе Крус в карикатурных рюшах/стразах/драпировках от Chanel или Кайли Дженнер в БДСМ-бандо от Miu Miu. А еще — внезапно — увидели серию Givenchy-луков, подготовленных новым креативным директором бренда Сарой Бертон. Впрочем, ни школьно-выпускное платье на Эль Фаннинг, ни костюм принца лимона (c угольными штиблетами) на Тимоте Шаламе (задумывали фэшн-оммаж Бобу Дилану, а получилась лимонная тарталетка из Вольчека) не внушают оптимизма на счет дебютной коллекции Бертон, которую увидим на Парижской неделе моды.

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