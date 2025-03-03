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Деми Мур, Синтия Эриво, Маргарет Куэлли: лучшие выходы премии «Оскар» — 2025

Подводим итоги главного фэшн-противостояния сезона на красной дорожке лос-анджелесского театра Dolby — отмечаем бум пайеток, стейтмент-украшений (от инопланетного нейл-арта Синтии Эриво до брошей Эдриана Броуди!) и бархата (в роли фэшн-трибьюта Дэвиду Линчу!).

Деми Мур в Armani Prive
Getty Images

Деми Мур в Armani Prive

Синтия Эриво в Louis Vuitton
Getty Images

Синтия Эриво в Louis Vuitton

Юра Борисов и Анна Шевчук в Antonio Grimaldi
Getty Images

Юра Борисов и Анна Шевчук в Antonio Grimaldi

Галь Гадот в Prada
Getty Images

Галь Гадот в Prada

Марк Эйдельштейн в Prada
Getty Images

Марк Эйдельштейн в Prada

Ариана Гранде в Schiaparelli
Getty Images

Ариана Гранде в Schiaparelli

Ясмин Финни в Harris Reed
Getty Images

Ясмин Финни в Harris Reed

Селена Гомес в Ralph Lauren
Getty Images

Селена Гомес в Ralph Lauren

Эдриан Броуди
Getty Images

Эдриан Броуди

Джефф Голдблюм в Prada
Getty Images

Джефф Голдблюм в Prada

Эмма Стоун в Louis Vuitton
Getty Images

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Лора Дерн и Изабелла Росселини в Dolce & Gabbana
Getty Images

Лора Дерн и Изабелла Росселини в Dolce & Gabbana

Маргарет Куэлли в Chanel
Getty Images

Маргарет Куэлли в Chanel

Фиксируем главные тренды на красной ковровой дорожке «Оскара» — 2025: 

  • В топе — классические white-tie выходы и пайетки, как у суперзвезды «Субстанции» Деми Мур, примерившей сверкающее платье Armani Privé. Аналогично сияли Селена Гомес в кастомном Ralph Lauren, Эмма Стоун в Louis Vuitton и Хэлли Берри в калейдоскопе кристаллов Christian Siriano.
  • Бархат — важнейшая фэшн-ткань вечера, которой сказали «да» Синтия Эриво в Louis Vuitton и Скарлетт Йоханссон в Thierry Mugler. Но лучший велюровый лук (и главную фэшн-пасхалку вечера!) приготовила Изабелла Росселини из каста «Конклава», выбравшая синий бархат в честь одноименного фильма Дэвида Линча (плюс позировала на дорожке в обнимку с Лорой Дерн!). 
  • Без металлик-сияния никуда — так считают Вупи Голдберг в Christian Siriano и Фелисити Джонс в Armani Privé.
  • За готический будуаркор отвечали Майли Сайрус в Alexander McQueen и Лили-Роуз Депп в мрачном кружеве Chanel («Носферату» не отпускает!).
  • Мужчины, как и на премии BAFTA, продолжили делать ставку на стейтмент-броши: лучшие увидели Джеффа Голдблюма, Эдриана Броуди и Джо Элвина. Впрочем, крутые украшения были повсюду: например, Синтия Эриво показала сложносочиненные кольца в комбо с диким нейл-артом.
Хэлли Берри в Christian Siriano
Getty Images

Хэлли Берри в Christian Siriano

Шарлотт Лоуренс в Valentino
Getty Images

Шарлотт Лоуренс в Valentino

Джо Элвин в JW Anderson
Getty Images

Джо Элвин в JW Anderson

Вупи Голдберг в Christian Siriano
Getty Images

Вупи Голдберг в Christian Siriano

Зои Салдана в Saint Laurent
Getty Images

Зои Салдана в Saint Laurent

Альба Рорвахер в Valentino
Getty Images

Альба Рорвахер в Valentino

Rewearing-тренд, заданный Кейт Бланшетт, выведен на новый фэшн-уровень Голди Хоун, повторившей свой образ с «Оскара» 1989 года. А звезда «Субстанции» Маргарет Куэлли процитировала культовый кадр из рекламы Chanel №5 c Николь Кидман. 

Лупита Нионго в Chanel
Getty Images

Лупита Нионго в Chanel

Скарлетт Йоханссон в Thierry Mugler
Getty Images

Скарлетт Йоханссон в Thierry Mugler

Омар Аполло в Valentino
Getty Images

Омар Аполло в Valentino

Лили-Роуз Депп в Chanel
Getty Images

Лили-Роуз Депп в Chanel

Майли Сайрус в Alexander McQueen
Getty Images

Майли Сайрус в Alexander McQueen

Голди Хоун в Dolce & Gabbana
Getty Images

Голди Хоун в Dolce & Gabbana

Колман Доминго в Valentino
Getty Images

Колман Доминго в Valentino

Фелисити Джонс в Armani Prive
Getty Images

Фелисити Джонс в Armani Prive

Что по брендам? Помимо каноничного изобилия white-tie нарядов от Armani Privé, наблюдаем фэшн-каскад виральных платьев Valentino от Алессандро Микеле (от кутюра на Альбе Рорвахер до клатча-котика в руках Шарлотт Лоуренс). А самое неожиданное сенлорановское платье (в сетке, коконах и драпировках!) замечено на Зои Салдана, получившей «Оскар» за лучшую роль второго плана. 

Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Деми Мур, Ариана Гранде: все гости премии «Оскар»-2025

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