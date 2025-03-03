Деми Мур, Синтия Эриво, Маргарет Куэлли: лучшие выходы премии «Оскар» — 2025

Что по брендам? Помимо каноничного изобилия white-tie нарядов от Armani Privé, наблюдаем фэшн-каскад виральных платьев Valentino от Алессандро Микеле (от кутюра на Альбе Рорвахер до клатча-котика в руках Шарлотт Лоуренс). А самое неожиданное сенлорановское платье (в сетке, коконах и драпировках!) замечено на Зои Салдана, получившей «Оскар» за лучшую роль второго плана.