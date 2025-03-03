Деми Мур, Синтия Эриво, Маргарет Куэлли: лучшие выходы премии «Оскар» — 2025

Подводим итоги главного фэшн-противостояния сезона на красной дорожке лос-анджелесского театра Dolby — отмечаем бум пайеток, стейтмент-украшений (от инопланетного нейл-арта Синтии Эриво до брошей Эдриана Броуди!) и бархата (в роли фэшн-трибьюта Дэвиду Линчу!).
Фиксируем главные тренды на красной ковровой дорожке «Оскара» — 2025:
- В топе — классические white-tie выходы и пайетки, как у суперзвезды «Субстанции» Деми Мур, примерившей сверкающее платье Armani Privé. Аналогично сияли Селена Гомес в кастомном Ralph Lauren, Эмма Стоун в Louis Vuitton и Хэлли Берри в калейдоскопе кристаллов Christian Siriano.
- Бархат — важнейшая фэшн-ткань вечера, которой сказали «да» Синтия Эриво в Louis Vuitton и Скарлетт Йоханссон в Thierry Mugler. Но лучший велюровый лук (и главную фэшн-пасхалку вечера!) приготовила Изабелла Росселини из каста «Конклава», выбравшая синий бархат в честь одноименного фильма Дэвида Линча (плюс позировала на дорожке в обнимку с Лорой Дерн!).
- Без металлик-сияния никуда — так считают Вупи Голдберг в Christian Siriano и Фелисити Джонс в Armani Privé.
- За готический будуаркор отвечали Майли Сайрус в Alexander McQueen и Лили-Роуз Депп в мрачном кружеве Chanel («Носферату» не отпускает!).
- Мужчины, как и на премии BAFTA, продолжили делать ставку на стейтмент-броши: лучшие увидели Джеффа Голдблюма, Эдриана Броуди и Джо Элвина. Впрочем, крутые украшения были повсюду: например, Синтия Эриво показала сложносочиненные кольца в комбо с диким нейл-артом.
Rewearing-тренд, заданный Кейт Бланшетт, выведен на новый фэшн-уровень Голди Хоун, повторившей свой образ с «Оскара» 1989 года. А звезда «Субстанции» Маргарет Куэлли процитировала культовый кадр из рекламы Chanel №5 c Николь Кидман.
Что по брендам? Помимо каноничного изобилия white-tie нарядов от Armani Privé, наблюдаем фэшн-каскад виральных платьев Valentino от Алессандро Микеле (от кутюра на Альбе Рорвахер до клатча-котика в руках Шарлотт Лоуренс). А самое неожиданное сенлорановское платье (в сетке, коконах и драпировках!) замечено на Зои Салдана, получившей «Оскар» за лучшую роль второго плана.
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