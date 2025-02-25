Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в автобайопике режисса «Как я не снял "Преступление и наказание"»

Юры Борисова много не бывает! Следующий проект с участием актера поп-культорного феномена «Анора» и номинанта на «Оскар» станет автобиографическая картина Эмира Кустурицы «Как я не снял "Преступление и наказание"».

«Да, мы с ним уже договорились. Он сыграет меня», — сообщил Кустурица ТАСС.

Впервые о проекте сербский режиссер упомянул во время московской «Недели сербских фильмов» в 2011 году. Кустурица пояснил, что пытался экранизировать культовый роман Достоевского, но не знал как подступиться к переводу текста на сербский. В черновом варианте фильм назывался «Мой дорогой Федор».