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Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в автобайопике режисса «Как я не снял "Преступление и наказание"»

Работу над проектом сербский режиссер начал еще в далеком 2011 году.

Фото: Константин Сорокин для Собака.ru

Юры Борисова много не бывает! Следующий проект с участием актера поп-культорного феномена «Анора» и номинанта на «Оскар» станет автобиографическая картина Эмира Кустурицы «Как я не снял "Преступление и наказание"». 

«Да, мы с ним уже договорились. Он сыграет меня», — сообщил Кустурица ТАСС. 

Впервые о проекте сербский режиссер упомянул во время московской «Недели сербских фильмов» в 2011 году. Кустурица пояснил, что пытался экранизировать культовый роман Достоевского, но не знал как подступиться к переводу текста на сербский. В черновом варианте фильм назывался «Мой дорогой Федор».

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