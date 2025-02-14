«Аутсорс» с Иваном Янковским, новый сезон «Белого лотоса» и возвращение «Бриджит Джонс»: Что смотреть дома на этой неделе

А также экспериментальный байопик «Быть лучше: История Робби Уильямса», продолжение «Шершней» и мелодрама с Юлией Снигирь «Танго на осколках» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Аутсорс», премьера (18+)
Многообещающий проект режиссера Душана Глигорова («Хрустальный», «Трасса») и сценаристки Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор») о надзирателе тюрьмы особого назначения Косте (Иван Янковский), который открывает на службе очень спорный с моральной точки зрения бизнес. Он предлагает родственникам жертв самим казнить осужденных — и ни к чему хорошему это, конечно, привести не может.
Также в сериале сыграли Эльдар Калимулин, Виталий Коваленко, Данил Стеклов, Карина Александрова, Мила Ершова, Даша Котрелева и многие другие.
С 13 февраля, Okko
Сериал «Белый лотос» / The White Lotus, 3 сезон (18+)
Третий сезон сверхуспешного шоу о неприятных нуворишах и их жизни на элитных курортах отелей сети «Белый лотос». В продолжении действие переносится в Таиланд — в остальном от героев стоит ждать все того же: интриг и подковерных игр, обильно сдобренных иронией и мизантропией.
Шоураннер остался прежним — это Майк Уайт. В касте на этот раз среди вернувшейся Наташи Ротуэлл, Джейсона Айзекса («Гарри Поттер»), Мишель Монахэн («Настоящий детектив»), Кэрри Кун («Позолоченный век»), Лесли Бибб («Законопослушный гражданин»), солистки корейской группы Blackpink Лисы и других заявлен российский актер Юрий Колокольников.
C 16 февраля, HBO
Фильм «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» / Bridget Jones: Mad About the Boy, премьера (18+)
Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) возвращается (а мы рассказываем, почему полюбили фильмы о ней)! Спустя 15 лет после событий третьего фильма героиня пытается смириться с гибелью Марка Дарси, воспитывает сына и дочь и внезапно вступает в новые отношения: с мужчиной намного младше себя (Лео Вудалл из «Белого лотоса»).
Режиссером новой части франшизы выступил Майкл Моррис, снимавший эпизоды «Карточного домика» и «Лучше звоните Солу».
С 14 февраля, «Кинопоиск», Wink
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Падение "Черных ястребов"» / Surviving Black Hawk Down, премьера (16+)
Трехсерийная документалка об инциденте в Сомали в 1993 году — тогда попытка американских миротворцев вмешаться в гражданскую войну закончилась для них потерей трех вертолетов над Могадишо и свирепым городским боем с численно превосходящим противником. В 2001 году Ридли Скотт снял об этом художественный фильм «Черный ястреб», а сейчас спродюсировал проект, в котором о событиях рассказывают непосредственные участники.
С 10 февраля, Netflix
Фильм «Быть лучше: История Робби Уильямса» / Better Man (18+)
Весьма своеобразный байопик певца Робби Уильямса, в котором его «играет» нарисованная на компьютере обезьяна. Сам артист объяснил такое решение тем, что любит эксцентричность и чувствует себя на сцене немного диким.
Режиссером выступил Майкл Грейси, известный по фильму «Величайший шоумен».
С 12 февраля, Okko
Сериал «Танго на осколках», премьера (18+)
Мелодрама с Юлией Снигирь («Мастер и Маргарита») и Денисом Шведовым («Майор»). По сюжету бизнес-леди после смерти мужа узнает о его параллельной жизни: кроме измен в ней было необычное увлечение — танго. После прихода в танцевальный клуб она переосмысливает их брак с совершенно новой стороны.
Режиссером проекта стал Сергей Сенцов, снимавший «1703» и «Физрука».
С 13 февраля, Kion, Start
Сериал «Шершни» / Yellowjackets, 3 сезон (18+)
Продолжение лихо закрученного мрачного шоу, соединяющего хоррор, детектив и триллер. По сюжету самолет со школьной женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Но повествование развивается нелинейно — оно то прыгает на 25 лет спустя, показывая, кто же тогда уцелел и как справляется сейчас, то возвращается к борьбе тинейджеров за выживание много лет назад. Параллельно зрителей дразнят таинственными сценами, намекающими на каннибализм, и пугают таинственным культом.
В новых сериях к своим ролям вернулись Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис и Элайджа Вуд, а присоединились к касту Хиллари Суонк и Джоэл МакХэйл («Сообщество»).
С 14 февраля на Showtime, с 15 февраля — в «Амедиатеке»
Фильм «Суровая правда» / Hard Truths (18+)
Драмеди Майка Ли (обладателя «Золотой пальмовой ветви» за «Тайны и ложь») о депрессивной неуравновешенной женщине Пэнси (Марианн Жан-Батист) и ее сестре Шантель (Мишель Остин) — единственном человеке, который помогает ей примириться с реальностью и справиться с приступами мизантропии.
Фильм участвовал в кинофестивалях в Сан-Себастьяне, Лондоне, Нью-Йорке и Торонто.
C 11 февраля, Apple TV
Фильм «Ущелье» / The Gorge, премьера (18+)
Любопытный гибрид хоррора и ромкома о двух снайперах, разделенных ущельем, на дне которого обитает страшное древнее зло — но, как выясняется, перманентная опасность не преграда большим чувствам.
Главные роли сыграли Майлз Теллер из «Одержимости» и Анна-Тейлор Джой из «Хода королевы». Также в касте легенда франшизы «Чужой» Сигурни Уивер, а режиссером выступил Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»).
С 14 февраля, Apple TV
Сериал «Гримсбург» / Grimsburg, 2 сезон (18+)
Новые эпизоды из жизни детектива Марвина Флейта, который расследует запутанные дела в городке Гримсбург, а параллельно налаживает отношения с семьей. На озвучке — звезда «Безумцев» Джон Хэмм, Рэйчел Дрэч («Человек-паук: Паутина вселенных») и Эринн Хэйс («Худшая неделя моей жизни»).
С 16 февраля, FOX
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