«Аутсорс» с Иваном Янковским, новый сезон «Белого лотоса» и возвращение «Бриджит Джонс»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Аутсорс», премьера (18+)

Многообещающий проект режиссера Душана Глигорова («Хрустальный», «Трасса») и сценаристки Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор») о надзирателе тюрьмы особого назначения Косте (Иван Янковский), который открывает на службе очень спорный с моральной точки зрения бизнес. Он предлагает родственникам жертв самим казнить осужденных — и ни к чему хорошему это, конечно, привести не может.

Также в сериале сыграли Эльдар Калимулин, Виталий Коваленко, Данил Стеклов, Карина Александрова, Мила Ершова, Даша Котрелева и многие другие.

С 13 февраля, Okko