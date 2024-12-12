Гендиректором «Ленфильма» назначена Надежда Андрющенко

Решение о смене руководства киностудии «Ленфильм» было принято Росимуществом после собрания акционеров 10 декабря. Ранее должность генерального директора занимал продюсер Эдуард Суворов, которого официально сняли с поста 11 декабря предположительно на фоне новостей о долгах студии. По данным «РБК» на сегодня АО «Киностудия Ленфильм» должна выплатить более 102,6 млн рублей.

«Основная задача нового руководителя киностудии — разработка программы финансового оздоровления предприятия», — уточнили в пресс-службе компании.

На посту гендиректора Суворова сменила Надежда Андрющенко — топ-менеджер в сфере финансов, антикризисного управления и экономической безопасности. У нового руководителя киностудии два высших финансово-экономических диплома и степень MBA в области управления персоналом.

Напомним, с 2019 года киностудия переживает высокую текучесть кадров. Первым под сокращение попал Эдуард Пичугин, который возглавлял «Ленфильм» с 2012 года. На его место в 2019 ненадолго (на 6 месяцев!) пришла продюсер компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко, которую заменил на посту гендиректора продюсер Юрий Щербаков. За четыре года его руководства киностудии удалось закрыть все имеющиеся долги и показать рост выручки, а также вернуть права на «золотую коллекцию» фильмов, которые были потеряны в 2009 году. С августа по декабрь 2024 года обязанности генерального директора выполнял Эдуард Суворов.