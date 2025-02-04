«Нулевой день» с Де Ниро, «Аутсорс» с Иваном Янковским и третий сезон «Белого лотоса»: лучшие сериалы февраля 2025-го

Драма «Аутсорс» с Иваном Янковским, Роберт Де Ниро в триллере «Нулевой день», второй сезон вестерна «1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен, а также мелодрама «Танго на осколках» с Юлией Снигирь, продолжение «Белого лотоса» (с Юрием Колокольниковым в касте!) и анимационный проект Pixar «Победа или поражение» — рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в последний месяц зимы.
«Дорогой родственник», премьера (18+)
Квартирный вопрос испортил семью Громовых. Четыре женщины (актерский ансамбль из Анны Михалковой, Екатерины Вилковой, Надежды Маркиной и Екатерины Ильиной) решают продать свое жилье и наконец разъехаться, но сталкиваются с непредвиденным — пьющим бывшим мужем старшей дочери Димой (Тимофей Трибунцев). Он там прописан и ни в каких сделках участвовать не желает.
Режиссером едкой комедии стала Анна Пармас — признанный мастер жанра в диапазоне от шоу «Осторожно, модерн!» и клипов «Ленинграда» до фильмов «Не скажу» и «Давай разведемся!».
С 1 февраля, Kion
«Частые побочные явления» / Common Side Effects, премьера (18+)
Мультипликационный триллер о парочке друзей, которые обнаружили лекарство от всех возможных болезней (далеко не последнюю роль в этом сыграли грибы). Фармацевтические корпорации и правительство в ярости — теперь на них начинается настоящая охота.
Режиссерами проекта выступили Шон Бакелью и Джо Бенетт, уже работавшие вместе над шоу «Царство падальщиков».
Со 2 февраля, Adult Swim
«Я в своем уме?» / Am I Being Unreasonable?, 2 сезон (18+)
Второй сезон абсурдисткой черной комедии из Британии, балансирующей на грани фола. Актриса Дэйзи Мэй Купер («Эта страна») вновь написала сценарий о своей непутевой героине, которая никак не может разобраться в собственной жизни — в итоге трудноописуемое юмористическое шоу периодически уверенно заходит на территорию психодрамы.
Режиссером остался Джонни Кэмпбелл, работавший над «Миром Дикого Запада».
С 5 февраля, BBC One
«Кассандра» / Cassandra, премьера (16+)
Немецкий фантастический триллер о семье, ставшей заложниками умного дома в ретро-футуристическом стиле — искусственный интеллект по имени Кассандра на деле оказывается вовсе не помощницей, а настоящим тираном.
В касте — Марк Льюис («Разрушение»), Мина Тандер («Мой любимый призрак») и Лавиния Вильсон («Германия 86» и «Германия 89»).
C 6 февраля, Netflix
«Непобедимый» / Invincible, 3 сезон (18+)
Жестокий супергеройский мультфильм от создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана, роли в котором озвучили Стивен Ян и Дж. К. Симмонс.
Тинейджер Марк узнает, что его отец Нолан на самом деле пришелец-захватчик. Ему приходится включиться в межгалактическую борьбу за Землю и сражаться с собственным родителем.
С 6 февраля, Prime Video
«Яблочный уксус» / Apple Cider Vinegar, премьера (18+)
Экранизация реальной (и довольно безумной) истории мошенничества — австралийская девушка-блогер Белль Гибсон (Кейтлин Дивер из «Одни из нас» и «Невозможно поверить» ) смогла убедить аудиторию, что вылечила опухоль мозга с помощью правильного питания. Вслед за громким успехом неизбежно началось расследование, закончившееся полным разоблачением. Словом, режиссер Джеффри Уокер («Молодой Скала») явно не прогадал с выбором сюжета.
С 6 февраля, Netflix
«Аутсорс», премьера (18+)
Многообещающий проект режиссера Душана Глигорова («Хрустальный», «Трасса») и сценаристки Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор») о надзирателе тюрьмы особого назначения Косте (Иван Янковский), который открывает на службе очень спорный с моральной точки зрения бизнес. Он предлагает родственникам жертв самим казнить обвиняемых — и ни к чему хорошему это, конечно, привести не может.
Также в сериале сыграли Эльдар Калимулин, Виталий Коваленко, Данил Стеклов и Карина Александрова.
С 13 февраля, Okko
«Танго на осколках», премьера (18+)
Мелодрама с Юлией Снигирь («Мастер и Маргарита») и Денисом Шведовым («Майор»). По сюжету бизнес-леди после смерти мужа узнает о его параллельной жизни: кроме измен в ней было необычное увлечение — танго. После прихода в танцевальный клуб она переосмысливает их брак с совершенно новой стороны.
Режиссером проекта стал Сергей Сенцов, снимавший «1703» и «Физрука».
С 13 февраля, Kion
«Белый лотос» / The White Lotus, 3 сезон (18+)
Третий сезон сверхуспешного шоу о неприятных нуворишах и их жизни на элитных курортах. В продолжении действие переносится в Таиланд — в остальном от героев стоит ждать все того же: интриг и подковерных игр, обильно сдобренных мизантропией.
Шоураннер остался прежним — это Майк Уайт. В касте на этот раз заявлен российский актер Юрий Колокольников.
C 16 февраля, HBO
«Гримсбург» / Grimsburg, 2 сезон (18+)
Новые эпизоды из жизни детектива Марвина Флейта, который расследует запутанные дела в городке Гримсбург, а параллельно налаживает отношения с семьей. На озвучке — звезда «Безумцев» Джон Хэмм, Рэйчел Дрэч («Человек-паук: Паутина вселенных») и Эринн Хэйс («Худшая неделя моей жизни»).
С 16 февраля, FOX
«Шершни» / Yellowjackets, 3 сезон (18+)
Продолжение лихо закрученного мрачного шоу, соединяющего хоррор, детектив и триллер. По сюжету самолет со школьной женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Но повествование развивается нелинейно — оно то прыгает на 25 лет спустя, показывая, кто же тогда уцелел и как справляется сейчас, то возвращается к борьбе тинейджеров за выживание много лет назад. Параллельно зрителей дразнят таинственными сценами, намекающими на каннибализм, и пугают таинственным культом.
В новых сериях к своим ролям вернулись Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис и Элайджа Вуд, а присоединились к касту Хиллари Суонк и Джоэл МакХэйл («Сообщество»).
С 14 февраля на Showtime, с 15 февраля — в «Амедиатеке»
«Ополченский романс», премьера (18+)
Военная драма, снятая по рассказам Захара Прилепина. В центре событий — журналист Алексей (Андрей Назимов, «Воскресенский», «Неверные»), приехавший на Донбасс за фактурными репортажами в надежде потом получить работу за границей. Но на месте жизнь оказывается в разы сложнее, чем он представлял.
Проект стал дебютом для оператора Олега Лукичева, в касте — Виталий Кищенко («Сердце пармы»), Владимир Стеклов («Нулевой пациент») и Алексей Вертков («Доктор Лиза»).
С 18 февраля, Premiere
«Победа или поражение» / Win or Lose, премьера (12+)
Проект, который должен был стать первым мультсериалом в истории Pixar, однако его выход перенесли с конца прошлого года, заменив на «Студию сновидений». Это история школьной футбольной команды, которая готовится к важным соревнованиям — причем каждый эпизод показан глазами одного из участников.
C 19 февраля, Disney+
«Джек Ричер» / Reacher, 3 сезон (18+)
Это не первая экранизация романов Ли Чайлда об экс-полицейском Джеке Ричере — например, в 2012-м в одноименном полнометражном фильме его сыграл Том Круз. В сериальной версии роль детектива без страха и упрека — у атлета Алана Ричсона, который по своим физическим параметрами больше соответствует книжному герою.
Шоураннер проекта — Ник Сантора («Сопрано», «Побег», «Обмани меня»).
С 20 февраля, Prime Video
«Нулевой день» / Zero Day, премьера (18+)
Политический триллер с Робертом Де Ниро в главной роли — он играет бывшего президента США, который вместе с командой опытных специалистов расследует самую масштабную в истории страны кибератаку.
Режиссером выступила Лесли Линка Глаттер («Оставленные»), в касте — Джесси Племонс («Падение империи»), Лиззи Каплан («Касл-Рок») и Конни Бриттон («Белый лотос»).
C 20 февраля, Netflix
«Челюскин. Первые», премьера (18+)
Экранизация драматичной истории советских полярников (во главе с Отто Шмидтом) с судна «Челюскин», затертых льдами на Северном морском пути в середине 1930-х. Масштабный проект снял Степан Коршунов (сериал «За полчаса до весны»), в касте — Глеб Калюжный, Кирилл Кяро, Стася Милославская, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и другие.
С 20 февраля, Wink
«На поверхности» / Surface, 2 сезон (18+)
Триллер про потерю памяти со стандартным для таких проектов ходом. После черепно-мозговой травмы Софи (Гугу Эмбата-Ро) не может вспомнить свое прошлое. Муж и друзья рассказывают ей, что было с ней раньше, но Софи начинает сомневаться, что это правда.
Сценарий написала Вероника Уэст («Меломанка»), а снял проект Сэм Миллер, помогавший Михаэле Коэн делать сериал «Я могу уничтожить тебя».
С 21 февраля, Apple TV+
«Тысяча ударов» / A Thousand Blows, премьера (18+)
Криминальная драма в декорациях викторианской Англии — в центре внимания история двух друзей, приехавших с Ямайки искать счастья и богатства: они сразу же оказываются в водовороте темных дел и подпольных боксерских поединков.
В шоу снялись Малачи Кирби («Корни»), Стивен Грэм («Большой куш») и Эрин Доэрти («Корона»).
С 21 февраля, Disney+
«1923» / 1923, 2 сезон (18+)
Вселенная сериала «Йеллоустон» Тейлора Шеридана расширилась — и тем самым подтвердила тезис, что проект сделан по законам классического большого романа. «1923» — приквел драмы, в котором идет речь о старшем поколении семьи Дантон. Владельцы ранчо Джейкоб (Харрисон Форд) и Кара (Хелен Миррен) пытаются выжить, несмотря ни на что, во времена Великой депрессии — теперь и во втором сезоне.
C 23 февраля, Paramount+
«Форс-мажоры: Лос-Анджелес» / Suits L.A., премьера (16+)
Спин-офф популярного юридического процедурала, в котором действие переносится в Калифорнию. Сценарий писал бессменный автор оригинала Аарон Корш, а главные роли сыграли Стивен Амелл («Стрела»), Брайан Грингберг («Невидимый стрелок»), Джош Макдермитт («Безумцы») и Лекс Скотт Дэвис («Всем встать»).
С 23 февраля, NBC
«Садовое общество Гросс-Пойнта» / Grosse Pointe Garden Society, премьера (18+)
Детектив о четырех членах садоводческого клуба, замешанных в убийстве — закопав тело на участке, они вынуждены сохранять благопристойный вид, но правда может вскрыться со дня на день.
В касте — Мелисса Фумеро («Велма»), Аннасофия Робб («Ребел-Ридж»), Бен Раппапорт («Озарк») и Эйджа Наоми Кинг («Уроки химии»).
C 23 февраля, NBC
«Президент команды» / Running Point, премьера (18+)
Бенефис Кейт Хадсон — спортивная комедия в духе «Теда Лассо»: после скандального ухода брата с поста президента профессиональной баскетбольной команды весь груз ответственности (и гендерные стереотипы) ложатся на амбициозную бизнес-леди.
Первые эпизоды шоу поставил Джеймс Понсольдт («Конец тура», «Сфера», «Терапия»).
С 27 февраля, Netflix
Комментарии (0)