«Нулевой день» с Де Ниро, «Аутсорс» с Иваном Янковским и третий сезон «Белого лотоса»: лучшие сериалы февраля 2025-го

«Дорогой родственник», премьера (18+)

Квартирный вопрос испортил семью Громовых. Четыре женщины (актерский ансамбль из Анны Михалковой, Екатерины Вилковой, Надежды Маркиной и Екатерины Ильиной) решают продать свое жилье и наконец разъехаться, но сталкиваются с непредвиденным — пьющим бывшим мужем старшей дочери Димой (Тимофей Трибунцев). Он там прописан и ни в каких сделках участвовать не желает.

Режиссером едкой комедии стала Анна Пармас — признанный мастер жанра в диапазоне от шоу «Осторожно, модерн!» и клипов «Ленинграда» до фильмов «Не скажу» и «Давай разведемся!».

С 1 февраля, Kion