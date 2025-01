Байопик Модильяни в режиссуре Джонни Деппа, мультфильм «Самый ценный груз» и инди-драма «Агния»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Моди: Три дня на крыльях безумия» / Modi: Three Days on the Wing of Madness (18+)

Байопик художника Амадео Модильяни по пьесе Денниса Макинтайра — превратить этот текст в фильм с 1970-х хотели Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе, однако удалось это лишь в конце 2023 года Джонни Деппу. Это его второй полный метр после «Храбреца», вышедшего в 1997-м. Роль Модильяни сыграл Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо»). Также в касте — Антония Деспла («Шантарам»), Брюно Гуэри («Белый лотос») и все тот же Аль Пачино, который и передал Деппу все рычаги управления.

С 30 января