Байопик Модильяни в режиссуре Джонни Деппа, мультфильм «Самый ценный груз» и инди-драма «Агния»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Агния» (18+)

Один из хитов фестиваля «Маяк»-2024 получил в прошлом году призы за лучшие сценарий (его автор — режиссер картины Павла Стратулат) и женскую роль (Евгения Громова, «Верность»).

Это драма о женщине-печнице Агнии, которая в одиночку воспитывает ребенка и пытается выжить в суровых бытовых условиях Крайнего Севера. Неожиданно судьба предоставляет ей шанс решить все проблемы за счет главы местной администрации Бориса (Сергей Гилев) — и ситуация с каждой минутой становится все более абсурдной.

С 30 января