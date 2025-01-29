Байопик Модильяни в режиссуре Джонни Деппа, мультфильм «Самый ценный груз» и инди-драма «Агния»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Биография Амадео Модильяни в версии Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия», анимация обладателя «Оскара» Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз», изобретательная драма «Агния», а также исторический блокбастер «Злой город», медитативный опус Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе» и мелодрама с Адель Экзаркопулос «Разбитые сердца» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Моди: Три дня на крыльях безумия» / Modi: Three Days on the Wing of Madness (18+)
Байопик художника Амадео Модильяни по пьесе Денниса Макинтайра — превратить этот текст в фильм с 1970-х хотели Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе, однако удалось это лишь в конце 2023 года Джонни Деппу. Это его второй полный метр после «Храбреца», вышедшего в 1997-м. Роль Модильяни сыграл Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо»). Также в касте — Антония Деспла («Шантарам»), Брюно Гуэри («Белый лотос») и все тот же Аль Пачино, который и передал Деппу все рычаги управления.
С 30 января
«Самый ценный груз» / La plus précieuse des marchandises (16+)
Оскаровский лауреат Мишель Хазанавичус («Артист») снял мультипликационный фильм о выброшенной из идущего в Освенцим поезда девочке. Грудного младенца приютила живущая в лесу семья, что не слишком обрадовало их соседей. Более чем прозрачное послание о сострадании и умении оставаться человеком — фильм участвовал в Каннском кинофестивале в прошлом году.
С 30 января
«Агния» (18+)
Один из хитов фестиваля «Маяк»-2024 получил в прошлом году призы за лучшие сценарий (его автор — режиссер картины Павла Стратулат) и женскую роль (Евгения Громова, «Верность»).
Это драма о женщине-печнице Агнии, которая в одиночку воспитывает ребенка и пытается выжить в суровых бытовых условиях Крайнего Севера. Неожиданно судьба предоставляет ей шанс решить все проблемы за счет главы местной администрации Бориса (Сергей Гилев) — и ситуация с каждой минутой становится все более абсурдной.
С 30 января
«Снег в моем дворе» / Snowflakes in my Yard (16+)
Медитативное кино одного из символов «российской новой волны» Бакура Бакурадзе («Шультес», «Охотник»). По сюжету старые друзья Гиви и Леван пытаются вернуть утраченный контакт: первый работает кинорежиссером в Москве (Бакурадзе играет практически самого себя), второй живет в бедности в Тбилиси. Встреча в родном городе помогает посмотреть друг на друга по-новому.
Оператором выступил Алишер Хамидходжаев («Аритмия», «Антон тут рядом»).
С 30 января
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Злой город» (18+)
Масштабная историческая драма режиссера «Калашникова» и «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова об обороне Козельска весной 1238 года. Город тогда выдержал семь недель массированной осады войсками хана Батыя.
Главные роли сыграли Алексей Гуськов («Золотое дно»), Александр Метелкин («Летучий корабль») и Полина Чернышова («Русский крест»). К слову, к строительству декораций создатели подошли максимально серьезно: возвели около 40 аутентичных зданий, 12-метровую стену и огромный ров с водой.
С 30 января
«Разбитые сердца» / L'amour ouf (18+)
Мелодрама с Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель») и Франсуа Сивилем («Поменяться местами») в касте. Это история с драматичным разрывом бывших одноклассников, их счастливым воссоединением и призраками прошлого, плотно завязанными на криминале, которые мешают все наладить.
Фильм Жиля Леллуша («Маленькие секреты большой компании») в прошлом году участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
С 30 января
«Братья по нотам» / En fanfare (16+)
Французское драмеди о двух разлученных в детстве братьях: Тибо (Бенжамен Лаверн из «Жанны Дюбари») — популярный дирижер, Джимми (Пьер Лоттен, звезда «Что случилось осенью» Озона) — обычный работяга, в свободное время играющий на тромбоне. Когда одному из них понадобится донор, мужчинам придется почти с нуля искать точки соприкосновения. Режиссером выступил Эммануэль Курколь, автор симпатичной духоподъемной драмы о театре «Триумф».
С 30 января
«Москва слезам не верит» (1979) (18+)
Хит советского кинопроката и лауреат «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке снова выходит на большие экраны. Картину Владимира Меньшова о трех провинциальных девушках, приехавших покорять Москву, почти все знают наизусть, но за 45 лет (премьера состоялась в феврале 1980 года) это уж точно не сделало ее хуже.
С 30 января
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