Вышел трейлер байопика про Амедео Модильяни «Моди: Три дня на крыльях безумия», снятого Джонни Деппом

Даже по голливудским меркам проект считается долгостроем — задумка о киноадаптации пьесы Денниса МакИнтайра появилась еще в 1970-х годах у Аль Пачино. Американский продюсер Кит Бэрриш приобрел права на пьесу и дал Пачино полный творческий контроль. Сценарий, написанный Ричардом Прайсом, вначале предложили Фрэнсису Форду Копполе, а затем Мартину Скорсезе. Однако, в 1980-е года фильм так и не удалось запустить из-за нехватки финансирования. Снова о производстве фильма заговорили через 10 лет — с новым сценарием Мика Дэвиса проект должен был выйти в постановке Аль Пачино с Джони Деппом в главной роли. На долгие годы фильм отправили в долгий ящик, о нем заговорили снова лишь в начале пандемии COVID-19 — тогда Аль Пачино предложил Деппу взяться за режиссуру.

Большая часть съемок проходила в сентябре 2023 года в Будапеште. Некоторые сцены были сняты неподалеку от сада Каройи, где здания и улицы напоминали парижские. Некоторые фрагменты снимали в Турине в 2024 году.

«Моди: Три дня на крыльях безумия» выйдет в российский прокат. Точная дата пока неизвестна.

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