Вышел трейлер байопика про Амедео Модильяни «Моди: Три дня на крыльях безумия», снятого Джонни Деппом

Главные роли в фильме сыграли Аль Пачино, Риккардо Скамарчо, Стивен Грэм и Антония Деспла. Премьера картины состоялась в сентябре на 81-м Венецианском кинофестивале.
Сюжет «Моди: Три дня на крыльях безумия» основан на пьесе Денниса Макинтайра «Состояние исступления» и рассказывает о попытке побега богемного итальянского экспрессиониста Амедео Модильяни из Парижа, раздираемого Первой мировой войной. Скрываясь от полиции, он задумывается о завершении своей карьеры и планирует покинуть город. На его пути встречаются французский художник Морис Утрилло, Хаим Сутин, муза Беатрис Хастингс и арт-дилер Леопольд Зборовский и коллекционер Морис Ганья, которые за 72 часа изменят судьбу художника.
Даже по голливудским меркам проект считается долгостроем — задумка о киноадаптации пьесы Денниса МакИнтайра появилась еще в 1970-х годах у Аль Пачино. Американский продюсер Кит Бэрриш приобрел права на пьесу и дал Пачино полный творческий контроль. Сценарий, написанный Ричардом Прайсом, вначале предложили Фрэнсису Форду Копполе, а затем Мартину Скорсезе. Однако, в 1980-е года фильм так и не удалось запустить из-за нехватки финансирования. Снова о производстве фильма заговорили через 10 лет — с новым сценарием Мика Дэвиса проект должен был выйти в постановке Аль Пачино с Джони Деппом в главной роли. На долгие годы фильм отправили в долгий ящик, о нем заговорили снова лишь в начале пандемии COVID-19 — тогда Аль Пачино предложил Деппу взяться за режиссуру.
Большая часть съемок проходила в сентябре 2023 года в Будапеште. Некоторые сцены были сняты неподалеку от сада Каройи, где здания и улицы напоминали парижские. Некоторые фрагменты снимали в Турине в 2024 году.
«Моди: Три дня на крыльях безумия» выйдет в российский прокат. Точная дата пока неизвестна.
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