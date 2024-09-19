«Джекпот» Александра Ханта и «Кончится лето» c Юрой Борисовым: объявлена программа фестиваля «Маяк»

Запущенный фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», который в разные годы поддерживал производство фильмов «Капитан Волконогов бежал» и «Один маленький ночной секрет», фестиваль призван привлечь внимание к талантливым авторским картинам. Цель смотра — «обозначить ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли, представив на суд профессионалов лучшие картины и новые имена».
В программу второго сезона фестиваля, который пройдет с 5 по 10 октября в Геленджике, вошли:
«Агния», режиссер Павла Стратулат (драма). В главных ролях Евгения Громова, Сергей Гилев и Александра Виноградова.
«Белый пароход», режиссер Инга Шепелева (драма). В главных ролях Элла Соколова, Александр Кошкидько и Роман Атласов.
«Вечная зима», режиссер Николай Ларионов (драма). В главных ролях Александр Робак, Юлия Марченко и Сергей Грузинов.
«Джекпот», режиссер Александр Хант (драма, криминал). В главных ролях Максим Стоянов, Ольга Богомазова и Ирина Пегова.
«Кинопленка № 8», режиссер Илья Хотиненко (триллер). В главных ролях Кристина Асмус, Даниил Воробьев и Олег Гаркуша.
«Кончится лето», режиссеры Владимира Мункуева, Максима Арбугаева (драма, триллер). В главных ролях Макар Хлебников, Юра Борисов и Дмитрий Поднозов.
«На этой земле», режиссер Рената Джало (историческая драма). В главных ролях Александр Александров, Виктория Сняткова, Марина Сняткова.
«Папа умер в субботу», режиссер Зака Абдрахманова (драма). В главных ролях Лаура Турсунканова, Амина Оразбай и Самал Еслямова.
«Пепел и доломит», режиссер Тома Селиванова (драма). В главных ролях Тома Селиванова и Антон Риваль.
Программа фестиваля актуального российского кино «Маяк» включает конкурс российских полнометражных игровых фильмов и серию деловых мероприятий. В этом году жюри основного конкурса возглавит режиссер хитового сериала «Слова пацана» Жора Крыжовников. Фильмом открытия второго сезона станет триумфатор Каннского кинофестиваля «Анора» Шона Бэйкера. Также во внеконкурсной программе покажут драму «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе — премьера фильма состоялась на Шанхайском кинофестивале в этом году, где картина получила приз за лучшую режиссуру.
«Российское кино всегда отвечало на вызовы эпох, разрешало нравственные дилеммы и формировало образ будущего, опираясь на культурное наследие страны. Сегодня особенно важно помочь его авторам быть услышанными в шуме времени», — отмечают в оргкомитете фестиваля.
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