«Джекпот» Александра Ханта и «Кончится лето» c Юрой Борисовым: объявлена программа фестиваля «Маяк»

«Кончится лето», режиссеры Владимира Мункуева, Максима Арбугаева (драма, триллер). В главных ролях Макар Хлебников, Юра Борисов и Дмитрий Поднозов.

«На этой земле», режиссер Рената Джало (историческая драма). В главных ролях Александр Александров, Виктория Сняткова, Марина Сняткова.

«Папа умер в субботу», режиссер Зака Абдрахманова (драма). В главных ролях Лаура Турсунканова, Амина Оразбай и Самал Еслямова.

«Пепел и доломит», режиссер Тома Селиванова (драма). В главных ролях Тома Селиванова и Антон Риваль.

Программа фестиваля актуального российского кино «Маяк» включает конкурс российских полнометражных игровых фильмов и серию деловых мероприятий. В этом году жюри основного конкурса возглавит режиссер хитового сериала «Слова пацана» Жора Крыжовников. Фильмом открытия второго сезона станет триумфатор Каннского кинофестиваля «Анора» Шона Бэйкера. Также во внеконкурсной программе покажут драму «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе — премьера фильма состоялась на Шанхайском кинофестивале в этом году, где картина получила приз за лучшую режиссуру.

«Российское кино всегда отвечало на вызовы эпох, разрешало нравственные дилеммы и формировало образ будущего, опираясь на культурное наследие страны. Сегодня особенно важно помочь его авторам быть услышанными в шуме времени», — отмечают в оргкомитете фестиваля.