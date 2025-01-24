Ремейк «Носферату», новый «Звездный путь» с Мишель Йео и «Минута тишины» с Цыгановым: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Минута тишины», премьера (18+)

Крепкий остросюжетный проект о российском бизнесмене (Евгений Цыганов), который во время визита на Ближний Восток оказывается в зоне землетрясения и теряет память. Попытки реконструировать воспоминания совместно с психологом МЧС (Ольга Лерман из «Поехавшей») влекут за собой все новые и новые вопросы.

Также в касте Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), легенда отечественного кино, актер и режиссер Андрей Смирнов и Роман Мадянов — артиста не стало в прошлом году, и роль в «Минуте тишины» стала одной из последних в его карьере. Режиссером выступил Илья Шеховцов (сериал «Фантом»).

С 20 января, «Кино1ТВ», Okko