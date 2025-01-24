Ремейк «Носферату», новый «Звездный путь» с Мишель Йео и «Минута тишины» с Цыгановым: Что смотреть дома на этой неделе

Хоррор Роберта Эггерса «Носферату», сай-фай «Звездный путь: Секция 31», шпионский триллер с Евгением Цыгановым «Минута тишины», а еще атмосферная черно-белая драма «Девушка с иглой» (номинация на «Оскар»!) и неожиданное прочтение классического сюжета о докторе Ватсоне в одноименном шоу — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
Сериал «Минута тишины», премьера (18+)
Крепкий остросюжетный проект о российском бизнесмене (Евгений Цыганов), который во время визита на Ближний Восток оказывается в зоне землетрясения и теряет память. Попытки реконструировать воспоминания совместно с психологом МЧС (Ольга Лерман из «Поехавшей») влекут за собой все новые и новые вопросы.
Также в касте Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), легенда отечественного кино, актер и режиссер Андрей Смирнов и Роман Мадянов — артиста не стало в прошлом году, и роль в «Минуте тишины» стала одной из последних в его карьере. Режиссером выступил Илья Шеховцов (сериал «Фантом»).
С 20 января, «Кино1ТВ», Okko
Сериал «Купцы и дети», премьера (16+)
Комедия в декорациях начала XX века — Михаил Пореченков играет ультраконсервативного купца Федора Ивановича, которому приходится столкнуться с новыми реалиями. Вернувшийся из Петербурга в родовое гнездо сын Костя (Павел Табаков, «Мертвое озеро») с женой Лизой (Дарья Балабанова, «Жвачка») сильно разочаровывает отца: отпрыск активно двигает модные левые идеи и заставляет папу взяться за его перевоспитание.
В других ролях — Ксения Кутепова («Кентавр»), Дмитрий Белоцерковский («Два холма») и Павел Ворожцов («Дайте шоу»). Текст за кадром читает Сергей Бурунов, а режиссером выступил Сергей Осипьян («Портрет незнакомца»).
С 20 января, Premier, «Кинопоиск»
Фильм «Носферату» / Nosferatu (18+)
Ремейк экспрессионисткой картины 1922 года — новое прочтение знаменитой истории Брэма Стокера в декорациях викторианской Англии про преследуемую призраками девушку и влюбленного в нее вампира.
Идея парафраза фильма Фридриха Мурнау «Носферату, симфония ужаса» появилась у режиссера и сценариста Роберта Эггерса (один из самых известных постановщиков новой хоррор-волны — «Ведьма», «Маяк») еще в 2015 году. Графа Орлока сыграл Билл Скарсгард, Томаса Хуттера — Николас Холт, его жену Элис — Лили Роуз-Депп. К звездному касту также присоединились Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Корин, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Уиллем Дефо.
C 21 января, Prime Video, iTunes
Фильм «Соник 3 в кино» / Sonic the Hedgehog 3 (16+)
Новые приключения синего компьютерного ежика и его команды. Теперь Сонику, Тейлзу и Наклзу предстоит сразиться с новым недоброжелателем — Ежом Шэдоу (его, к слову, в оригинале озвучивает Киану Ривз).
Постановщик первых двух частей Джефф Фаулер по-прежнему в режиссерском кресле, основные звезды тоже остались голосами главных героев: на месте Джим Керри, Джеймс Шварц, Джеймс Марсден и Идрис Эльба.
C 21 января, Prime Video, iTunes
Сериал «Опасные числа» / Prime Target, премьера (18+)
Молодой математик Эдвард (Лео Вудалл, «Один день», «Белый лотос») создает универсальный код, с помощью которого можно хакнуть любой компьютер в мире. За ним сразу же начинают охотиться спецслужбы, а на его защиту встает агентша Тайла (Куинтесса Суинделл из «Эйфории»).
Проект спродюсировал Ридли Скотт, а шоураннером стал Стив Томпсон («Шерлок», «Убийство по Фрейду»).
С 22 января, Apple TV+
Фильм «Лапин» (6+)
История взросления 15-летнего Вали Лапина (Михаил Иванов из «Последователей»), который после развода родителей переехал с мамой из Москвы в небольшой провинциальный город. Тинейджеру сперва непросто, но, разумеется, у него будет все — и романтика, и опыт преодоления в спорте (его тренера по бегу сыграл Иван Добронравов).
Подростковое инди-кино сняли дебютанты-супруги Влад Краснослободцев и Ася Олешкевич, из заметных лиц в касте — Таисья Калинина («Трасса»), Чингиз Гараев («Надо снимать фильмы о любви») и Александр Горбатов («ГДР»).
С 24 января, Okko
Фильм «Девушка с иглой» / Pigen med nålen (18+)
Мрачная монохромная ретродрама датского режиссера Магнуса фон Хорна, участвовавшая в прошлом году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, а в этом претендующая на «Оскар». Действие происходит в Копенгагене 1910 года: юная беременная Каролина (Виктория Кармен Сонн, «Королевство») устраивается на работу к Дагмар (Трине Дюрхольм, лучшая женская роль на Берлинале за «Коммуну»), которая занимается поиском приемных семей для брошенных детей. Однако за благообразной историей скрывается нечто по-настоящему страшное.
С 24 января, Mubi, Prime Video
Сериал «Звездный путь: Секция 31» / Star Trek: Section 31, премьера (16+)
Очередное ответвление вселенной «Стар Трека» (в данном случае — от сериала «Дискавери») с Мишель Йео («Все, везде и сразу») в роли императрицы Филиппы Джорджиу, которой предложили возглавить отряд по борьбе с загадочной и крайне недружелюбной организацией «Секция 31».
Режиссер — Олатунде Осунсанми, автор все того же «Дискавери», также работавший над сериалами «Особое мнение» и «Человек, который упал на Землю».
С 24 января, Paramount+
Сериал «Царские подарки» (18+)
Несколько исторических новелл режиссера Владимира Царенко (автора киножурнала «Петротрэшъ» и сценариста комедии «БУМЕРанг») в слегка завиральном ключе. Странноватый гид водит экскурсии по Петербургу и рассказывает классические сюжеты про Петра Первого и Меншикова, Распутина с Феликсом Юсуповым и заговор против Павла Первого в неожиданных интерпретациях — «А что, если все было не так?».
В сериале снялись Иван Батарев («Любовь Советского Союза»), Сергей Колос («Десять дней до весны»), Артем Бобцов («1703»), а также легенда петербургского арта Ирена Куксенайте и другие. За визуальную часть отвечала Елена Жукова, работавшая с Александром Сокуровым и Алексеем Германом-старшим.
С 25 января, VK Video, Rutube, YouTube
Сериал «Ватсон» / Watson, премьера (18+)
Очередной нетривиальный взгляд на наследие Артура Конан Дойля. В сериале Клары Аранович и Ларри Тенга («Нэнси Дрю») доктора Ватсона играет темнокожий артист Моррис Честнат («Ординатор»): тот работает в частной клинике и занимается редкими медицинскими случаями. Сюжеты классических рассказов, впрочем, тоже обещали вплести в повествование.
С 26 января, CBS
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