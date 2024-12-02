Продолжение «Игры в кальмара», «Мамонты» (Ищенко и Стоянов!) и спин-офф «Звездных войн»: главные сериалы декабря

Новые «Звездные войны: Опорная команда», второй сезон «Игры в кальмара», комедия «Мамонты» с Елизаветой Ищенко и Юрием Стояновым, Евгений Цыганов в роли главреда глянца в «Первом номере», а также спин-офф «Головоломки» «Студия сновидений», фантастический триллер с Любовью Аксеновой «Прометей» и экранизация «Ста лет одиночества» — рассказываем о главных сериальных новинках декабря.
«Первый номер», премьера (18+)
Драмеди о российском глянце: писатель Иноземцев (Евгений Цыганов), оказавшийся в незавидном статусе «сбитого летчика», по стечению обстоятельств возглавляет некогда популярный журнал, который вот-вот закроется. В редакции тут же начинается зажигательный фестиваль токсичности — но парадоксальным образом это идет изданию только на пользу.
За режиссуру отвечает Клим Козинский («13 клиническая», «Вне себя»), сценарий написал Сергей Минаев, в касте — сплошь звезды: Александра Бортич, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Игорь Верник, Леонид Ярмольник и другие.
Уже вышел, Kion
«Полярный», 4 сезон (16+)
Продолжение снежной комедии с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Шпицей про застрявший в 1990-х поселок на Севере.
Напомним, по сюжету бывший бандит Витя-Мясник (Пореченков) сбегает в него, потому что забыл пароль от счета, на котором хранится общак. В этом сезоне Витя узнает, что в Полярный хотят инвестировать большие деньги китайские партнеры. Но в одном из них он узнает члена банды — явно затевается что-то недоброе. Режиссером на этот раз выступил Радик Рахимов (сериал «АльфаРомео»).
Со 2 декабря, ТНТ, Premier
«Персональный ассистент», премьера (16+)
Детективная мелодрама о девушке, устроившейся персональным ассистентом к директору крупной стройфирмы — но интересует ее не карьера, а месть бизнесмену за случившуюся в прошлом трагедию. Практически вся жизнь босса оказывается в ее руках, но муки совести никто не отменял.
В главных ролях — Мария Луговая и Кирилл Сафонов, а режиссером выступил Эльдар Салаватов («ПираМММида», «Мамы»).
Со 2 декабря, «Первый канал»
«Звездные войны: Опорная команда» / Star Wars: Skeleton Crew, премьера (18+)
Очередной спин-офф «Звездных войн» — на этот раз с детьми и Джудом Лоу в роли джедая. События разворачиваются после «Эпизода 6».
Четверка школьников (один из которых — симпатичный инопланетный слоник) находит заброшенный космический корабль и отправляется навстречу приключениям, а герой Лоу становится их наставником. За постановку отвечает Джон Уоттс, режиссер трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом.
С 3 декабря, Disney+
«Враг у ворот», премьера (18+)
Военный детектив в декорациях Москвы 1941-го: преступность растет, противник наступает, в городе диверсанты. На поимку банды пособников нацистам отправляют следователя МУРа Захара (Александр Новин из «Золотого дна» и «Времени первых»). Главного антагониста, который лично хочет отомстить Сталину, сыграл Филипп Янковский («Лихие», «Прелесть»).
С 5 декабря, «Иви»
«Черные голуби» / Black Doves, премьера (18+)
Британский триллер с Кирой Найтли («Пираты Карибского моря», «Игра в имитацию») и Беном Уишоу («Будет больно»).
Шпионка Хелен десять лет сливала информацию от мужа-политика секретной организации «Черные голуби». Но супруга убивают, а она сама оказывается под ударом — ей на помощь высылают опытного агента и друга Сэма, вместе с которым им предстоит раскрыть глобальный заговор и предотвратить геополитическую катастрофу.
С 5 декабря, Netflix
«Прометей», премьера (18+)
Сай-фай-детектив, действие которой происходит в двух временных линиях. В 1998 году авиалайнер бесследно пропадает вместе с пассажирами на борту. Уже в наши дни один из исчезнувших внезапно звонит семье — буквально из прошлого в настоящее.
За расследование аномалии берется влиятельный спецслужбист (Филипп Янковский) вместе с журналисткой (Любовь Аксенова), преподавателем физики (Дмитрий Чеботарев) и оператором дронов (Александр Алябьев). Режиссер сериала — Максим Свешников («Контейнер», «Плейлист волонтера»).
С 5 декабря, «Кинопоиск»
«Липучка» / The Sticky, премьера (18+)
Бодрая криминальная комедия о колоритной канадской даме, которая зарабатывала на жизнь производством кленового сиропа, но после закрытия фермы решилась на ограбление хранилища (да, все с тем же сиропом!) в Квебеке.
Сериал — бенефис Марго Мартиндейл («Ваша честь», «Миссис Дэвис»), также в касте обладательница «Оскара» Джейми Ли Кертис («Хеллоуин», «Все везде и сразу») и Крис Диамантополос («Красное уведомление»).
С 6 декабря, Prime Video
«Мамонты», премьера (16+)
У доверчивого пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов) телефонные мошенники крадут все вырученные за квартиру деньги, которую он продал ради переезда поближе к дочери (Марьяна Спивак из «Эпидемии» и «Нелюбови»). В полиции разводят руками, тогда дедушка вместе с 15-летней внучкой Полиной (наша декабрьская кавер-герл Елизавета Ищенко!) решает разобраться во всем сам и погружается в чарующий мир даркнета.
Пилот снял Иван Соснин, автор фантастической драмы «Пришелец» и сериала «Юг». Остальные серии — Михаил Чистов.
С 9 декабря, Okko
«Секретный уровень» / Secret Level, премьера (18+)
Анимационный сериал от Тима Миллера — одного из создателей антологии «Любовь. Смерть. Роботы» и режиссера первого «Дэдпула». «Секретный уровень» сделан по тому же принципу и посвящен популярным видеоиграм — от классического Pac Man до Warhammer, Crossfire, Dangeons&Dragons, Sifu, Concord и других.
Каст проекта максимально звездный: в озвучке участвуют Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер с сыном Патриком, Кевин Харт, Гэбриел Луна и Ариана Гринблатт.
С 10 декабря, Prime Video
«Студия сновидений» / Dream Productions, премьера (12+)
Спин-офф пиксаровской «Головоломки»: действие происходит между первым и вторым фильмом — на съемочной площадке снов, которые видит девочка Райли. Новым персонажам, режиссирующим ее ночные грезы и кошмары, помогают знакомые герои-эмоции — Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение.
С 11 декабря, Disney+
«Сто лет одиночества» / Cien Años de Soledad, премьера (18+)
Первая в истории экранизация романа лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсия Маркеса — сняли ее колумбийские соотечественники писателя Лаура Мора Ортега и Алекс Гарсиа Лопес.
Сверхмасштабную и сложную историю семьи Буэндиа и города Макондо даже не стали пытаться вместить в фильм, а сделали сериал из 16 эпизодов.
С 11 декабря, Netflix
«За красивым фасадом» / No Good Deed, премьера (18+)
Детективная комедия о семейной паре, которая решила переехать и продает исторический дом 1920-х. За право его купить сразу разворачивается настоящая битва, но особняк на самом деле хранит не самые приятные тайны.
Главные роли сыграли Лиза Кудроу («Друзья») и Рэй Романо («Безупречный»), а режиссером выступила Сильвер Три («Бортпроводница»).
С 12 декабря, Netflix
«Букмекер» / Bookie, 2 сезон (18+)
Второй сезон комедии Чака Лорри (сценарист «Теории большого взрыва», «Детства Шелдона» и «Два с половиной человека») про букмекера-недотепу Дэнни (Себастьян Манискалко) и его друзей, которые вынуждены выкручиваться как могут из-за легализации азартных игр.
Среди новичков каста — Зак Брафф («Клиника») и Рэй Романо («За красивым фасадом»).
С 12 декабря, Max
«Декстер: Первородный грех» / Dexter: Original Sin, премьера (18+)
Приквел популярного сериала о судебно-медицинском эксперте с психопатическими наклонностями — маньяке, убивающем маньяков. В «Первородном грехе» действие происходит в 1991 году: молодой Декстер (Патрик Гибсон из «Бюро магических услуг») только начинает карьеру, но уже ощущает жажду крови. Его приемный отец, полицейский Гарри Морган (Кристиан Слейтер), разрабатывает для него специальный кодекс, позволяющий контролировать внутренних демонов.
Исполнитель роли Декстера в оригинальном сериале Майкл Си Холл тоже задействован — он озвучивает внутренний голос героя.
С 13 декабря, Paramount+
«Жуки», 4 сезон (16+)
Продолжение комедии о московских айтишниках Никите (Вячеслав Чепурченко), Артемии (Вадим Дубровин) и Денисе (Павел Комаров), которые по воле обстоятельств вынуждены были переехать в глухую деревню Жуки под Саратовом.
В новом сезоне им предстоит бросить вызов местному губернатору, который хочет снести Жуки и построить на этом месте научный кластер.
С 16 декабря, ТНТ, Premier
«Граница миров», премьера (18+)
Сериал о секретной службе, которая борется с разнообразной нечистью, рвущейся в мир людей под видом туристов — русалки, оборотни, ведьмы, вампиры, лешие и прочие персонажи, которым здесь не рады.
Главу организации сыграл Николай Добрынин, в ролях других сотрудников — Анна Снаткина, Маргарита Дьяченкова, Даня Киселев, Денис Нурулин и Иван Зайцев. За порядком в Темном мире следят вампирша в исполнении Ангелины Поплавской и глава местного Интерпола (Илья Любимов).
С 16 декабря, СТС
«Уложенные» / Laid, премьера (18+)
Романтическая комедия о девушке Руби (Стефани Сюй из «Все, везде и сразу»), над которой висит необычное проклятие — влюбленные в нее парни погибают при странных обстоятельствах. Чтобы выяснить причины, ей придется отправиться в путешествие и разобраться в своем прошлом. Также в касте задействованы Заша Мэмет («Девочки») и брат Билли Айлиш, музыкант и продюсер Финнеас О'Коннелл.
С 19 декабря, Peacock
«Что, если…?» / What If…?, 3 сезон (18+)
Новый сезон мультсериала по комиксам вселенной Marvel, основанного на неканоничных допущениях в жизни героев: от Человека-Паука и Халка до Тора и Доктора Стрэнджа.
Каст традиционно мощный — Джеффри Райт, Дэвид Харбор, Себастиан Стэн, Лоуренс Фишберн, Оскар Айзек, Энтони Маки и другие.
С 22 декабря, Disney+
«Игра в кальмара» / Ojingeo geim (18+), 2 сезон
Долгожданное продолжение сериального мегахита: выживший победитель Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) возвращается в игру, чтобы открыть все ее тайны и остановить кровавую забаву для циничных богачей.
Вторым сезоном дело не ограничится — шоу сразу продлили на третий, который анонсировали на 2025 год.
С 26 декабря, Netflix
«Единороговы», премьера (12+)
Комедийный мультсериал о простой семье (папа, мама, брат с сестрой и маленькая внучка) приютившей у себя волшебного единорога, который исполняет желания. Само собой, это порождает массу уморительных ситуаций и приключений. Главные роли озвучили Кирилл Данильченко, Анастасия Собина, Анна Малинова и Александр Шахов.
С 27 декабря, Start
«Красная поляна», премьера (18+)
Криминальная комедия от создателей «Беспринципных». Авантюристка Саша (дебютантка Рината Тимербаева) решает подзаробатать на клиентах курорта Красная Поляна — но местный начальник службы безопасности Михалыч (Николай Фоменко) тут же берет ее в оборот и убедительно просит помочь ему в поимке терроризирующих казино и отель шантажистов.
В других ролях — Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов и Матвей Лыков, режиссером выступил Роман Прыгунов.
Декабрь, «Кинопоиск»
«Приключения Пети и Волка», 4 сезон (12+)
Очередной сезон комедийного мультсериала о дружбе мальчика Пети и говорящего волка — вместе они решают многочисленные проблемы сказочных персонажей. Главным режиссером вновь выступил Алексей Лебедев — создатель «Смешариков» и «Атомного леса».
Декабрь, «Кинопоиск»
«Киберслав», премьера (18+)
Неожиданный анимационный микс из древнерусской эстетики и киберпанка. По сюжету на альтернативной Руси очень развиты футуристические технологии: бластеры, робототехника и прочие атрибуты сай-фая. Главный герой — богатырь Киберслав, который расследует жестокое убийство княжеской семьи.
Создала проект инди-студия Evil Pirate Studio — ее продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрии Яковенко.
Декабрь, «Кинопоиск»
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