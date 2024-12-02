Продолжение «Игры в кальмара», «Мамонты» (Ищенко и Стоянов!) и спин-офф «Звездных войн»: главные сериалы декабря

«Первый номер», премьера (18+)

Драмеди о российском глянце: писатель Иноземцев (Евгений Цыганов), оказавшийся в незавидном статусе «сбитого летчика», по стечению обстоятельств возглавляет некогда популярный журнал, который вот-вот закроется. В редакции тут же начинается зажигательный фестиваль токсичности — но парадоксальным образом это идет изданию только на пользу.

За режиссуру отвечает Клим Козинский («13 клиническая», «Вне себя»), сценарий написал Сергей Минаев, в касте — сплошь звезды: Александра Бортич, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Игорь Верник, Леонид Ярмольник и другие.

Уже вышел, Kion