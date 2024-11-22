«Дети перемен», «Шеф» с Денисом Прытковым и сиквел хитового хоррора «Улыбка»: Что смотреть дома на этой неделе

Небанальный проект о девяностых «Дети перемен», комедия с Денисом Прытковым «Шеф», продолжение успешного хоррора «Улыбка 2», а также экранизация «Графа Монте-Кристо», военная драма Стива МакКуина «Блиц» с Сиршей Ронан и ремейк «Жестоких игр» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Шеф», премьера (18+)
Комедия с Денисом Прытковым («Капельник»), явно вдохновленная успехом «Медведя» с Джереми Аллен Уайтом. Талантливый и самоуверенный шеф успешного столичного ресторана Кай теряет работу после конфликта с посетителем. Он вынужден устроиться поваром в женскую колонию, но мечтает в будущем победить в престижном кулинарном конкурсе и открыть свое место.
Режиссерами сериала стали Евгений Пузыревский («Дурдом») и Михаил Расходников («Временные трудности»).
С 18 ноября, «Пятница!», Premier
Фильм «Улыбка 2» / Smile 2 (18+)
Продолжение хитового хоррора 2022 года, сверхмощно выстрелившего в прокате. На этот раз жертвой демона с жуткой улыбкой, который вселяется в людей и доводит их до безумия, становится поп-звезда Скай в исполнении Наоми Скотт (принцесса Жасмин из «Аладдина» Гая Ричи).
В режиссерском кресле остался Паркер Финн, в эпизодических ролях появляются Кайл Галлнер из первой части и (внезапно) Дрю Бэрримор.
Уже вышел, Prime Video, iTunes
Сериал «Заговор сестер Гарви» / Bad Sisters, 2 сезон (18+)
Балансирующий между черной комедией и триллером сериал (в духе первого сезона «Почему женщины убивают») рассказывает историю сестер, которые сближаются после смерти родителей и клянутся во что бы то ни стало защищать друг друга. В касте проекта — Энн-Мэри Дафф, Шэрон Хорган, Ева Бертистл, Сара Грин, Ив Хьюсон, а также Клас Банг, Брин Глисон и Дэрил МакКормак.
Изначально у проекта не планировался второй сезон, но после успеха первого его решили продолжить. К касту присоединилась Фиона Шоу из «Гарри Поттера».
С 19 ноября, Apple TV+
Сериал «Дети перемен», премьера (18+)
Необарочная и ироничная криминальная сага о жизни в 1990-е режиссерско-семейного дуэта Любови Львовой и Сергея Тарамаева («Черная весна», «Фишер»). Это история страны через рассказ о водительнице троллейбуса Флоре (наша героиня ноябрьской обложки Виктория Исакова!) и трех ее сыновьях: бандите Пете (Слава Копейкин), художнике Юре (Макар Хлебников) и юном коммерсанте Руслане (Хетаг Хинчагов). Как будто «Рокко и его братья» оказались во вселенной Балабанова, а «Бригаду» сняли в чуть театральной эстетике cinéma du look.
В сериале также снялись Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Сергей Гилев, Кузьма Котрелев, Петр Скворцов, Руслан Братов, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Лев Зулькарнаев, Артем Быстров и многие другие.
С 21 ноября, Start, Wink
Сериал «Уроки китайского», премьера (18+)
Актер Иван Макаревич («Русский бес», «Слово пацана. Кровь на асфальте») дебютирует в режиссуре, а стриминг «Амедиатека» — в производстве оригинального контента. Это история Никиты (Денис Никитин), который после смерти мамы вынужден переехать к отцу-фармакологу (Артем Ткаченко). За разработками его папы охотятся опасные люди, поэтому тот нанимает сыну телохранительницу — безупречно владеющую боевыми искусствами Мэйлин (Александра Немчинова) из могущественного китайского клана. Чтобы не вызывать подозрений, она притворяется студенткой по обмену
С 21 ноября, «Амедиатека»
Фильм «Граф Монте-Кристо» / Le comte de Monte-Cristo (12+)
Франко-бельгийская экранизация романа Александра Дюма. Роль Эдмона Дантеса, жертвы заговора, ставшего сначала узником замка Иф, а после побега — графом Монте-Кристо, играет Пьер Нинэ («Черный ящик», «Обещание на рассвете»).
В проекте Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта (вместе они также сняли новую версию «Трех мушкетеров» в нескольких частях) снялись Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье и многие другие.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Сексуальная жизнь студенток» / The Sex Lives of College Girls, 3 сезон (18+)
Продолжение комедии в духе «Девочек» и «Полового воспитания» с Полин Шаламе (сестрой Тимоти Шаламе), Амрит Каур, Рене Рэпп и Альей Скотт в главных ролях. Напомним, они играют студенток колледжа в Эссексе, вступающих во взрослую жизнь со всеми предсказуемыми инициациями вроде алкоголя, секса, ссор и трогательных примирений.
Автор проекта — актриса и сценаристка Минди Калинг («Офис»).
С 21 ноября, Max
Сериал «Основано на реальных событиях» / Based on a True Story, 2 сезон (18+)
Продолжение комедийного триллера с Кейли Куоко («Бортпроводница», «Теория большого взрыва») и Крисом Мессиной («Острые предметы»), высмеивающего увлечение Америки (и не только) жанром тру-крайма.
Напомним, по сюжету семейная пара — бывшая звезда тенниса, ставшая риелтором, и сантехник — монетизируют моду на подкасты о маньяках. Во втором сезоне они станут родителями и попытаются вести нормальную жизнь. Это будет им даже удаваться, пока не произойдет новая серия таинственных убийств.
С 21 ноября, Peacock
Сериал «Жестокие игры» / Cruel Intentions, премьера (18+)
Ремейк янг-эдалт-фильма 1999 года с Риз Уизерспун, Райаном Филиппом и Сарой Мишель Геллар, основанного на романе Шодерло де Лакло «Опасные связи». Сводные брат и сестра Люсьен (Зак Берджесс) и Кэролайн (Сара Кэтрин Хук) готовы на все, чтобы быть в числе элиты модного колледжа. После инцидента с буллингом, который грозит им отчислением, они решают соблазнить дочь вице-президента Соединенных Штатов, чтобы сохранить влияние.
С 21 ноября, Prime Video
Фильм «Блиц» / Blitz (18+)
Военная драма о маленьком мальчике, который пытается найти маму в Лондоне во время бомбардировок Великобритании в 1940 году — в историю эти авианалеты вошли как операция «Блиц». Режиссером выступил Стив МакКуин ( «Голод», «Стыд», «12 лет рабства»).
В касте — Сирша Ронан («Ханна. Совершенное оружие», «Отель "Гранд Будапешт"»), Харрис Дикинсон («Стальная хватка»), Эрин Келлиман («Сокол и Зимний Солдат»), Кэти Берк («Елизавета») и юный Эллиот Хефернан.
С 22 ноября, Apple TV+
Фильм «Завороженные» / Spellbound (12+)
Испано-американский мультфильм о девочке-волшебнице Эллиан, которая должна разрушить заклинание, превратившее ее родителей в чудовищ и спасти свое королевство.
За режиссуру отвечает Вики Дженсон, работавшая над первым «Шрэком» и «Подводной братвой», а в числе актеров озвучания голливудские звезды первой величины — Николь Кидман и Хавьер Бардем.
С 22 ноября, Netflix
Сериал «Императрица» / The Empress, 2 сезон (18+)
Продолжение исторической мелодрамы о приключениях императрицы Елизаветы «Сисси» Баварской (Деврим Лингнау). В новом сезоне она продолжит бороться за сохранение своей субъектности и индивидуальности при королевском дворе Габсбургов, в котором царят жестокие нравы.
С 22 ноября, Netflix
Фильм «Профессионал» / Absolution (18+)
Очередной боевик с Лиамом Нисоном ( «Список Шиндлера», «Заложница»), снятый по всем канонам, — на этот раз он играет мрачного стареющего гангстера, которого никак не отпускают темное прошлое и муки совести.
Кроме него в фильме задействованы Рон Перлман («Хеллбой», «Драйв»), Хавьер Молина («Это мы») и Дэниэл Димер («Торнадо»), а режиссерское кресло занял Ханс Петтер Муланд, уже работавший с Нисоном на картине «Снегоуборщик».
Уже вышел, «Кинопоиск», Wink, Okko
Фильм «Холоп из Парижа» / Le larbin (12+)
Французский ремейк российского кассового хита «Холоп» (есть также монгольская версия и готовится турецкая с Керемом Бюрсином). Все сюжетные перипетии сохранены и лишь адаптированы под локальные реалии. Мажор Луи (Одран Каттен) проматывает отцовские old money, безостановочно развлекаясь в клубах. Чтобы проучить отпрыска, его папа нанимает команду, которая заставляет того поверить, что он оказался во Франции времен Людовика XIV. Сняли комедию Александр Шарло и Франк Манье (оба — «Бобро поржаловать!»).
С 23 ноября, Okko, «Кинопоиск», Start
Фильм «Малышарики. День рождения» (0+)
За детский контент взялся не только Павел Лунгин («Василиса и хранители времени»), но и режиссер «Питер FM» и «Еще одного года» Оксана Бычкова. Вместе с Катериной Савчук («Малышарики») она поставила игровую картину об антропоморфных зверятах из анимационного приквела «Смешариков», рассчитанного на самых юных зрителей.
По сюжету Мама (Елизавета Боярская) и Папа (Константин Хабенский) готовятся к первому дню рождения своей дочери Малышки. Они покупают подарок в необычном магазине, даже не заглянув в коробку. Там оказываются ожившие игрушки — Малышарики.
Уже вышел, «Кинопоиск»
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