Константин Плотников вернется к роли Горшка в фильме «Король и Шут. Навсегда»

По сюжету фильма, сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

Пейзажи Мурманской области станут воплощением фантазийного мира, а в реальность персонажи вернуться в декорациях Петербурга.