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Кино и сериалы

Константин Плотников вернется к роли Горшка в фильме «Король и Шут. Навсегда»

По словам продюсера Игоря Гудкова, картина не будет продолжением одноименного сериала, а станет новым приключенческим переложением музыки панк-рок группы. Показываем первые снимки бэкстейджа спин-оффа суперпопулярного проекта. На кадрах — любимые персонажи на фоне живописной природы полуострова Рыбачий на севере России.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска

По сюжету фильма, сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

Пейзажи Мурманской области станут воплощением фантазийного мира, а в реальность персонажи вернуться в декорациях Петербурга.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска

В касте ленты Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт и Илья Хвостиков. Режиссером «Король и Шут. Навсегда» выступил Рустам Мосафир, он же написал сценарий в соавторстве с Александром Бузиным. Продюсируют проект Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Сыров, Андрей Федяй, Елена Мельникова и Агата Нигровская. Также сопродюсерами фильма выступают солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Кинопоиска

Премьера состоится в 2025 году в кинопрокате, а затем фильм станет доступен на Кинопоиске.

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