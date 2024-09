«Властелин колец: Кольца власти», «Убийства в одном здании» и «Любопытная Варвара»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, 2 сезон (18+)

На этот раз эпическая битва «Дома дракона» и «Колец власти» будет лишь постфактум. Премьеры вторых сезонов фэнтези-проектов развели по времени.

Напомним, действие в «Кольцах» происходит в Средиземье, но за тысячи лет до событий «Хоббита». Речь о Второй эпохе — ключевой для мифологии Толкина, при этом его законченной книги о ней нет (о Первой рассказывается в «Детях Хурина», о Третьей — в «Хоббите»). В продолжении эльф Саурон (Чарли Викерз) попытается выковать те самые Кольца власти с помощью мастера Келебримбора (Чарльз Эдвардс), а остальные будут его останавливать от порабощения мира.

С 29 августа, Prime Video