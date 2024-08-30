«Властелин колец: Кольца власти», «Убийства в одном здании» и «Любопытная Варвара»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение фэнтези-саги «Властелин колец: Кольца власти», четвертый сезон «Убийств в одном здании» (снова с Мерил Стрип в касте!), обаятельный детский детектив «Любопытная Варвара», а также абсурдистский альманах Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, Джесси Племонсом и Уиллемом Дефо «Виды доброты» и черная комедия с Джеффом Голдблюмом «Хаос» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы», 2 сезон (18+)
Первый сезон сериала с Еленой Лядовой назывался «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Во втором основная суть драматургического конфликта также вынесена в заглавие. Так что в продолжении успешный адвокат Анна будет разбираться в хитросплетениях отношений мужа ее лучший подруги Ларисы, а еще — вмешиваться в уклад семьи своего сына (Макар Хлебников).
Одним из сценаристов сериала вновь выступил Александр Цыпкин, в режиссерском кресле — опять Алексей Кузмин-Тарасов.
С 26 августа, Okko
Фильм «Виды доброты» / Kinds of Kindness (18+)
Премьера абсурдистского альманаха Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, Джесси Племонсом и Уиллемом Дефо была на Каннском кинофестивале в этом году, там же фильм был отмечен призом за лучшую мужскую роль (Племонса).
Это три ироничные и злые истории про жестокость и фатум, которые Лантимос сочинил вместе со сценаристом Эфтимисом Филиппу, с которым сотрудничал на всех картинах, кроме костюмных «Фаворитки» и «Бедных-несчастных».
Уже вышел, Prime Video, iTunes
Сериал «Галя, у нас отмена», 2 сезон (18+)
Продолжение комедии о жизни и буднях сотрудников супермаркета с Артемом Кошманом из «Хэдшота» и «Черной весны». Напомним, в первом сезоне бармен Фил узнал номер бутылки, которая позволит выиграть машину в лотерее. Чтобы шансы найти ее были выше, он устроился на работу в магазин. В касте проекта также Максим Лагашкин, Настасья Самбурская и многие другие. Поставил шоу Кирилл Васильев («Фитнес», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова»). Во втором сезоне к актерскому составу присоединились Алена Хмельницкая, Иван Жвакин и шеф-повар и телеведущий Александр Белькович.
С 26 августа, СТС, Wink
Сериал «Я не могу без тебя», премьера (18+)
Семейная сага о деревенской жизни. В СССР времен Брежнева идет кампания по развитию сельского хозяйства. Для этого молодежь агитируют оставаться в родных деревнях, в одну из которых переезжает из города парторг Вадим (Марат Башаров) с женой Валентиной (Виктория Исаковой). В нее влюбляется местный житель и примерный семьянин Кирилл (Алексей Филимонов). Когда Вадим внезапно погибает на охоте, тот становится главным подозреваемым.
Режиссером ретромелодрамы выступил Юрий Мороз («Каменская»), в касте также Александра Ребенок, Ирина Пегова и Дарья Урсуляк.
С 26 августа, «Первый канал», «Кинопоиск», «Иви»
Сериал «Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, 4 сезон (18+)
Обласканная американской критикой обаятельная детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается с четвертым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз герои отправятся из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, так как их популярный тру-крайм-подкаст решат экранизировать.
В продолжении вновь появится Мерил Стрип (она присоединилась к касту в третьем, самом удачном, сезоне проекта), а еще — Ева Лонгория, Зак Галифианакис и Мелисса Маккарти.
С 27 августа, Hulu
Сериал «Как победить букмекера», премьера (18+)
Документальный проект Родиона Чепеля («Дуров», «Пелевин») о том, как устроен бизнес беттинговых компаний, а также есть ли хоть какая-то реальная вероятность заработать на ставках. Среди героев четырехсерийного шоу — журналист-расследователь, профессиональный футболист, владелец казино в Лас-Вегасе и научный исследователь, изучающий теорию игр.
С 27 августа, Okko
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, 2 сезон (18+)
На этот раз эпическая битва «Дома дракона» и «Колец власти» будет лишь постфактум. Премьеры вторых сезонов фэнтези-проектов развели по времени.
Напомним, действие в «Кольцах» происходит в Средиземье, но за тысячи лет до событий «Хоббита». Речь о Второй эпохе — ключевой для мифологии Толкина, при этом его законченной книги о ней нет (о Первой рассказывается в «Детях Хурина», о Третьей — в «Хоббите»). В продолжении эльф Саурон (Чарли Викерз) попытается выковать те самые Кольца власти с помощью мастера Келебримбора (Чарльз Эдвардс), а остальные будут его останавливать от порабощения мира.
С 29 августа, Prime Video
Сериал «Хаос» / Kaos, премьера (18+)
Черная комедия с Джеффом Голдблюмом в главной роли о греческих богах, живущих в современном мире, как обычные люди. Он играет мнительного Зевса. Тот замечает у себя на лбу морщины и считает, что это предвестник скорой смерти и результат заговора.
В касте проекта также Джанет Мактир, Дэвид Тьюлис, Клифф Кертис и другие. Шоураннером стала сценаристка «Конца *** мира» Чарли Ковелл.
С 29 августа, Netflix
Сериал «Любопытная Варвара», премьера (6+)
Наивный, но обаятельный детский детектив о юной сыщице (в духе Уэса Андерсена!) стал лучшим сериалом на фестивале «Пилот». 10-летняя Варя (Полина Айнутдинова) — вундеркинд, она интересуется криминалистикой и мечтает раскрывать преступления. На лето девочка приезжает погостить к бабушке с дедушкой в поселок Верховой, вскоре выясняется, что там творятся очень странные дела.
Шоу основано на серии книг Георгия Ланского. Экранизировать их взялся Юрий Коробейников — оператор «Слова пацана».
С 1 сентября, Wink
Фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» (6+)
Выпуск «Богатырей» приурочен сразу к двум юбилеям: 25 лет исполнилось студии «Мельница», а в декабре 20-летие на экране отметит и сама франшиза. В «Ни дня без подвига» вошли три короткометражки о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца и Коня Юлия. Им придется расследовать похищение короны и вызволять друзей из мира снов.
С 1 сентября, «Кинопоиск», Wink
Сериал «Жизнь по вызову», 3 сезон (18+)
Сериал Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли продолжает показывать (с позиций male gaze), как якобы устроена секс-работа. В касте, помимо Прилучного, Лиза Моряк, Виктория Маслова, Александр Дьяченко, Янина Студилина, Михаил Горевой, Александр Яцко и другие. Авторами сценария выступили Алексей Гравицкий и Анна Кулаева.
С 1 сентября, Kion
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