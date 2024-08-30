«Властелин колец: Кольца власти», «Убийства в одном здании» и «Любопытная Варвара»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы», 2 сезон (18+)

Первый сезон сериала с Еленой Лядовой назывался «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Во втором основная суть драматургического конфликта также вынесена в заглавие. Так что в продолжении успешный адвокат Анна будет разбираться в хитросплетениях отношений мужа ее лучший подруги Ларисы, а еще — вмешиваться в уклад семьи своего сына (Макар Хлебников).

Одним из сценаристов сериала вновь выступил Александр Цыпкин, в режиссерском кресле — опять Алексей Кузмин-Тарасов.

С 26 августа, Okko