Юра Борисов и Ирина Старшенбаум снимаются в фантастическом боевике «Девятая планета» под продюсерским началом Сергея Сельянова

По сюжету «Девятой планеты», после несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Но когда Дима встречает ее в реальной жизни, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Чтобы узнать правду, героям нужно вернуться на опасную планету.