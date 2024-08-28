Юра Борисов и Ирина Старшенбаум снимаются в фантастическом боевике «Девятая планета» под продюсерским началом Сергея Сельянова

Съемки проекта кинокомпании «СТВ» проходят в Москве, Марокко и на острове Сокотра в Индийском океане, а также в Алжире и Дагестане.
По сюжету «Девятой планеты», после несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Но когда Дима встречает ее в реальной жизни, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Чтобы узнать правду, героям нужно вернуться на опасную планету.
Фантастический экшн и российский ответ голливудскому «Вспомнить все» снимет режиссер финального сезона проекта «Трудные подростки» Николай Рыбников, а оператором-постановщиком выступил Александр Дмитриев. В касте проекта помимо Юры Борисова и Ирины Старшенбаум, актеры Алексей Серебряков, Кирилл Полухин, Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский, Игорь Грабузов, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Константин Белошапка и Семен Литвинов.
Премьера «Девятой планеты» запланирована на 2026 год.
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