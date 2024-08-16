«Эмили в Париже», майор Гром в Петербурге, а Максин — в Голливуде: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение незатейливого, но обаятельного ромкома про приключения американки во Франции «Эмили в Париже», онлайн-релиз «Майора Грома: Игры», третья часть культового хоррора Тая Уэста «Максин ХХХ», а также комедия о выживании «Джекпот!» с Аквафиной и Джоном Синой и боевик с Марком Уолбергом и Холли Берри «Союз» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Обратная сторона Земли» / Solar Opposites, 5 сезон (18+)
Продолжение анимационного проекта от одного из создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда с парадоксальным юмором и разноцветными пришельцами, мимикрирующими под обычных американцев. Поскольку к четвертому сезону Ройланд шоу покинул, главного героя Корво начал озвучивать Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Легион»). Он же будет делать это и в пятом.
С 12 августа, Hulu
Сериал «Плохая обезьяна» / Bad Monkey, премьера (18+)
Экранизация одноименного романа Карла Хайасена о детективе Эндрю Янси, оставшемся не у дел. Он вынужден переквалифицироваться в ревизора ресторанов во Флориде, но возвращается к расследованиям, когда туристы вдруг находят во время рыбалки отрубленную руку.
Разработкой сериала занимался Билл Лоуренс («Тед Лассо», «Терапия»), а главную роль в нем сыграл Винс Вон.
С 14 августа, Apple TV+
Сериал «Эмили в Париже» / Emily in Paris, 4 сезон (18+)
Продолжение обаятельной романтической комедии с Лили Коллинз в главной роли о пиарщице-американке Эмили, которая переехала из США в Париж, наконец-то выходит! (На релиз повлияла голливудская забастовка сценаристов, обычно проект выпускали на рождественских каникулах.) Правда, сезон разбит на две части — вторая половина станет доступна с 12 сентября.
В новых сериях Эмили опять будет разбираться в своих чувствах к Габриэлю (Лукас Браво) и Алфи (Люсьен Лависконт). А начальница Сильви (Филиппин Леруа-Болье) окажется недовольна тем, что бурная личная жизнь подчиненной негативно отражается на их общей работе.
С 15 августа, Netflix
Фильм «Майор Гром: Игра» (12+)
Сиквел «Майора Грома» и уже третий фильм киновселенной о супергерое-полицейском, чья главная сверхспособность — думать. В нем Игорь Гром (Тихон Жизневский) сталкивается с новыми технологиями и антагонистами, а также славой мирской. Рядом — по-прежнему верные друзья: герлфренд-журналистка Юлия Пчелкина (Любовь Аксенова), напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин), начальник и наставник Федор Прокопенко (Алексей Маклаков). Среди новичков каста — супермодель Матвей Лыков, Ольга Сутулова и стендапер Евгений Чебатков. И для фанаток Сергея Горошко — да, он тоже в «Игре».
Режиссером вновь выступил Олег Трофим, снимавший и первую картину серии «Чумной доктор», и приквел «Трудное детство».
С 15 августа, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Джекпот!» / Jackpot! (18+)
Абсурдистская комедия с Аквафиной и Джоном Синой о выживании в не таком уж далеком 2030 году. После Великой депрессии 2026-го в Калифорнии начинают проводить большую лотерею. Ее победитель получит 3,6 миллиарда долларов, но только в случае, если его не убьют до заката без применения стрелкового оружия. Начинающая актриса Кэти, вытянувшая золотой билет, пытается всеми возможными способами выжить. Снял фильм Пол Фиг («Шпион», «Офис»)
С 15 августа, Prime Video
Фильм «Болеро. Душа Парижа» / Bolero (18+)
Постановщица «Коко до Шанель» Анн Фонтен вновь сняла байопик — на этот раз Мориса Равеля. Композитор в конце 1920-х сочиняет свое самое знаменитое произведение — «Болеро», а заодно вспоминает всю свою жизнь с тяготами Первой мировой и многочисленными влюбленностями. Главную роль играет Рафаэль Персонас из «Путешественницы во времени».
С 15 августа, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink, Kion
Сериал «Рик и Морти: Аниме» / Rick and Morty: The Anime, премьера (18+)
Безумная мультивселенная Рика и Морти продолжает расширяться — на этот раз через аниме-спин-офф Такаси Сано. Четыре года назад режиссер поставил короткометражку о культовых деде-ученом и его внуке. Идея понравилась Adult Swim, и они развили ее до целого проекта на 10 эпизодов, в создании которого приняли участие сразу три японских студии. Главных персонажей в этой версии озвучивают актеры также из Японии — они же дублировали для своей страны оригинал.
С 16 августа, Adult Swim
Фильм «Максин XXX» / MaXXXine (18+)
Третья часть хоррор-франшизы Тая Уэста — продолжение картин «Х» и «Пэрл», а также оммаж фильмам категории «Б» и их эстетике. Актриса из порнолент Максин (Миа Гот из «Нимфоманки») пытается пробиться в Голливуде, но кто-то начинает убивать людей вокруг нее.
В звездном касте также певица Холзи, Элизабет Дебики, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале и Кевин Бейкон.
С 16 август, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Союз» / The Union (18+)
Комедийный боевик с Марком Уолбергом и Холли Берри о шпионе поневоле. Строитель Майк выпивает в баре со школьной любовью Роксаной. На следующий день она делает ему предложение, от которого нельзя отказаться: стать спецагентом, так как всех профессионалов рассекретили и ликвидировали, а он не числится в базах. Майк после ускоренной подготовки отправляется на опасную миссию в Лондон. Режиссером фильма выступил Джулиан Фарино («Бруклин 9-9», «Футболисты»).
С 16 августа, Netflix
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