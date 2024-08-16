«Эмили в Париже», майор Гром в Петербурге, а Максин — в Голливуде: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Плохая обезьяна» / Bad Monkey, премьера (18+)

Экранизация одноименного романа Карла Хайасена о детективе Эндрю Янси, оставшемся не у дел. Он вынужден переквалифицироваться в ревизора ресторанов во Флориде, но возвращается к расследованиям, когда туристы вдруг находят во время рыбалки отрубленную руку.

Разработкой сериала занимался Билл Лоуренс («Тед Лассо», «Терапия»), а главную роль в нем сыграл Винс Вон.

С 14 августа, Apple TV+