Приквел «Тихого места» (с котом!), «Она такая классная» и «Бэтмен: Крестоносец в плаще»: Что смотреть дома на этой неделе

Детективы «Женщины в синем» и «Хороших девочек не убивают», ретродрама «Игры» об эпохе брежневского застоя и Олимпиаде-80, драмеди «Она такая классная» с Львом Зулькарнаевым в роли человека с аутизмом, а также анимационный неонуар «Бэтмен: Крестоносец в плаще» и документальная лента «Элизабет Тейлор: Утерянные записи» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Женщины в синем» / Las Azules, премьера (18+)
Стильный ретродетектив основан на реальных событиях. В Мехико в 1971 году впервые появляется отряд женщин-полицейских. Вскоре новенькие узнают, что их подразделение создано, чтобы отвлечь общество от орудующего в стране маньяка. Его преступления не объединяют в серию, число жертв продолжает расти, и девушки решают взять расследование в свои руки.
Бравых полицейских сыграли Барбара Мори, Аморита Расгадо, Химена Сариньяна и Наталья Тельес. Шоураннером и режиссером сериала стал Фернандо Ровзар («Монархиня»).
С 31 июля, Apple TV+
Сериал «Она такая классная», премьера (18+)
Бенефис Льва Зулькарнаева из «Экспресса» и «Слова пацана» — роуд-муви о спонтанной поездке в Петербург. Он играет юного Леню с расстройством аутического спектра. Когда однажды вместо гиперопекающей мамы за ним присматривает сосед-оболтус Артем (Денис Прытков из «Капельника»), все идет не так, но становится переменой участи для каждого. Леня случайно видит на порносайте вебкамщицу Алексу Люкс (Мария Дризик) и влюбляется. И вот уже в компании еще двух друзей Бати (Валерий Степанов из «Море волнуется раз») и Ромы (Евгений Егоров из «Первокурсниц») они мчатся в город белых ночей, чтобы познакомиться с девушкой мечты.
В касте сериала также Татьяна Догилева и Павел Майков, а его режиссером выступил Александр Домогаров-младший, который, правда, попросил снять свою фамилию из финальной версии проекта. За роль Лени Лев Зулькарнаев получил приз как лучший актер на фестивале «Пилот-2024».
С 1 августа, Kion
Фильм «Тихое место: День первый» / A Quiet Place: Day One (18+)
Приквел хоррор-франшизы о том, как не издавать ни звука, ее создатель Джон Красински доверил Майку Сарноски, режиссеру фильма «Свинья» с Николасом Кейджем.
Пациенты хосписа, в том числе поэтесса Сэм (Лупита Нионго), приезжают в центр Нью-Йорка, чтобы посмотреть кукольный спектакль. Но на Землю нападают кровожадные пришельцы с отличным слухом. Пока все вокруг паникуют, Сэм вместе с котом Фродо и новым знакомым Эриком (британец Джозеф Куинн) отправляются в Гарлем — здесь прошло ее детство.
Уже вышел, iTunes, Prime Video
Сериал «Трудная», премьера (18+)
Спин-офф «Новеньких» про одну из героинь Владу, которая после выхода из колонии пытается начать новую жизнь. Она устраивается работать в бар, поступает в вечернюю школу, но снова попадает в сложную ситуацию: ее обвиняют в убийстве, которое она не совершала. Владе приходится начать самостоятельное расследование, чтобы доказать свою невиновность.
Главную роль в сериале Оксаны Барковской играет Кира Медведева, победительница шоу «Новые пацанки». В каст также вернулся Глеб Калюжный.
С 1 августа, Start
Сериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» / Batman: Caped Crusader, премьера (18+)
Анимационный проект про Бэтмена спродюсировали Джей Джей Абрамс, режиссер фильма о нем Мэтт Ривз и создатель мультсериала 1990-х Брюс В. Тимм. Действие происходит в мрачном Готэме 1940-х. Супергерой действительно нужен этому погрязшему в коррупции городу — на него периодически нападают то обычные преступники, то сверхзлодеи.
Режиссером анимационного сериала стала Кристин Сотта, работавшая над «Харли Квинн».
С 1 августа, Prime Video
Сериал «Хороших девочек не убивают» / A Good Girl's Guide to Murder, премьера (18+)
Британский детективный проект основан на одноименной первой книге Холли Джексон из серии про девочку-сыщика Пиппу Фитц-Амоби. Тут ее играет Эмма Майерс из «Уэнсдэй». Старшеклассница расследует убийство школьной звезды Энди (Индия Лилли Дэвис), произошедшее пять лет назад. Тогда же главный подозреваемый, бойфренд погибшей Сал (Рахул Патни), покончил с собой.
На BBC Three сериал вышел месяц назад, международный релиз на Netflix состоялся 1 августа. Если проект будет успешно принят зрителями, у него есть шанс на второй и третий сезоны — о Пиппе написано еще две книги.
С 1 августа, BBC Three, Netflix
Сериал «Пять копеек», премьера (18+)
Сюжет комедии немного похож на «Ладу Голд» — по-хорошему дикого роуд-муви, который через размышления о 1990-х и их наследии пересказывал легенду о короле Артуре. «Пять копеек», в свою очередь, переосмысляют «12 стульев».
По сюжету механик «АвтоВаза» прячет в одном из собранных им жигулей золото. Много лет спустя в поиски драгоценной машины включаются его внучка Даша (Софья Присс из «Серебряных коньков»), а также случайно узнавшие о кладе спортивный комментатор Марина (Анна Алексеева), бизнесмен (Максим Битюков), его племянник (Кузьма Сапрыкин) и аферист Жора (Владимир Капустин). Также в дело оказываются втянуты бывший парень Даши по фамилии Петров (Никита Волков), жених Марины хоккеист Йохеннес (Вольфганг Черни) и полицейский Роман (Роман Курцын).
С 1 августа, Premier
Сериал «Игры», премьера (16+)
Ретродрама Евгения Стычкина («Нулевой пациент») о подготовке Олимпиады-80. Главный герой истории — советский мажор Игорь (Григорий Верник), работающий в оргкомитете события по принуждению номенклатурной семьи. Вместе со своей неподкупной начальницей Ириной (Мария Карпова) он оказывается втянут в игры, но не спортивные, а политические. Глава политбюро и СССР Леонид Брежнев (Юрий Стоянов) не слишком жаждет устраивать энерго- и ресурснозатратное мероприятие и запускать в небо мишку, к тому же Олимпиаде объявляют бойкот.
В сериале также снялись Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Александра Бортич, Вячеслав Чепурченко, Евгения Дмитриева, сам Стычкин в роли иностранного журналиста и многие другие.
С 3 августа, «Кинопоиск»
Фильм «Элизабет Тейлор: Утерянные записи» / Elizabeth Taylor: The Lost Tapes (18+)
Документальный фильм Нанетт Бурштейн (номинантка на «Оскар» за ленту о боксерах «На канатах») построен вокруг недавно найденных неопубликованных записей интервью Элизабет Тейлор. Их обнаружили в архивах журналиста Ричарда Мерримена. Темой их беседы были отношения актрисы с Ричардом Бертоном, а также старт ее карьеры.
С 3 августа, HBO
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