Приквел «Тихого места» (с котом!), «Она такая классная» и «Бэтмен: Крестоносец в плаще»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Женщины в синем» / Las Azules, премьера (18+)

Стильный ретродетектив основан на реальных событиях. В Мехико в 1971 году впервые появляется отряд женщин-полицейских. Вскоре новенькие узнают, что их подразделение создано, чтобы отвлечь общество от орудующего в стране маньяка. Его преступления не объединяют в серию, число жертв продолжает расти, и девушки решают взять расследование в свои руки.

Бравых полицейских сыграли Барбара Мори, Аморита Расгадо, Химена Сариньяна и Наталья Тельес. Шоураннером и режиссером сериала стал Фернандо Ровзар («Монархиня»).

С 31 июля, Apple TV+