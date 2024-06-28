А пока точная дата выхода неизвестна, предлагаем вспомнить наши архивные материалы: интервью с актрисой Анастасией Красовской, которая сыграла в «Слове пацана» инспектора по делам несовершеннолетних, колонку Юрия Сапрыкина о том, как сериал стал самым народным проектом года, разбор кинокритика Лидии Масловой, провозгласившей «Слово пацана» — «Гарри Поттером» на фактуре позднего СССР, и словарь уличного языка из книги «Слово пацана» Роберта Гараева.

Документальный фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в июле на стриминг-платформе Wink.

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