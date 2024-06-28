Актеры и создатели сверхпопулярного (его только на Wink посмотрели 23 млн человек!) сериала раскроют тайны съемок эпичных драк казанских ОПГ, расскажут, что скрывалось в кармане беспощадного группировщика Пальто, которого сыграл лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Леон Кемстач.
Иван Янковский
С выхода «самого народного сериала года» о банде казанских подростков прошло почти 6 месяцев, а интерес аудитории сериала к проекту не падает. Первоисточник авторства Роберта Гараева в конце прошлого года нельзя было найти даже на вторичке, мурал Вова Адидас с лицом Ивана Янковского украсил гаражи вблизи «Ленфильма», а со звездами шоу стали снимать другие проекты — «На автомате» Бориса Акопова со Славой Копейкиным и «Дети перемен» Любови Львовой и Сергея Тарамаева со Львом Зулькарнаевым. И похоже это только начало!
Создатели «Слова пацана» режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарев и актеры Леон Кемстач, Слава Копейкин, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд, Елизавета Базыкина, Иван Янковский, Лев Зулькарнаев, Анастасия Красовская и Сергей Бурунов раскроют тайны сериала: расскажут о ностальгическом феномене проекта, психологическом портрете персонажей по стилю одежды, драматических событиях и как менталитет казанских дворов проявляется в деталях, которые вы могли пропустить. Эксклюзивные истории со съемок и новые кадры с любимыми героями будут доступны уже в июле.
А пока точная дата выхода неизвестна, предлагаем вспомнить наши архивные материалы: интервью с актрисой Анастасией Красовской, которая сыграла в «Слове пацана» инспектора по делам несовершеннолетних, колонку Юрия Сапрыкина о том, как сериал стал самым народным проектом года, разбор кинокритика Лидии Масловой, провозгласившей «Слово пацана» — «Гарри Поттером» на фактуре позднего СССР, и словарь уличного языка из книги «Слово пацана» Роберта Гараева.
Документальный фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в июле на стриминг-платформе Wink.
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