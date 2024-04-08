Вова Адидас теперь «ленфильмовский»: неподалеку от киностудии появился стрит-арт с Иваном Янковским

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» стал главным феноменом в нашем кино в 2023 году. К началу февраля его посмотрели 23 млн человек — и это только на Wink. На официальной платформе за три месяца релиза сериал посмотрел каждый шестой россиянин, а доля тех, кто пересматривает проект, на сегодняшний день достигла 8-10%. Среди причин успеха «Слова пацана» глава Wink Антон Володькин называет творческий подход авторов, системную работу по запуску и продвижению, а также «попадание в запросы аудитории», которая, по его мнению, склонна к рефлекции по прошлому.

Позднесоветские уличные группировки в Казани до сих пор тяжелая тема, примерно такая же, как братва 90-х для Москвы и Петербурга. Сериал «Слово пацана» заставил говорить об этом явлении всю страну. Почему так произошло? Как сложилась жизнь группировщиков 1980–90-х? И могут ли «пацаны» и «братки» снова вернуться в нашу жизнь? Этим вопросам была посвящена публичная дискуссия между автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым и журналистом Евгением Вышенковым.