Актриса Валерия Шкирандо (всем смотреть «Батальон» Дмитрия Месхиева!) дебютирует в режиссуре сериалом «Саша и Питер» — обаятельным ромкомом в пышных декорациях летнего Петербурга. Аглая Тарасова — разводящая (в буквальном смысле!), молодые звезды из труппы БДТ и принаряженный город на Неве в главной роли (стартует 14 февраля на Premier!).
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Вы уже представляетесь режиссером? Или пока только актрисой?
Конечно, я себя идентифицирую режиссером — могу и диплом предъявить: в 2023-м окончила, на секундочку, ВГИК. До съемок «Саша и Питер» я ставила спектакли, были короткометражные работы — ими горжусь не меньше, чем сериалом.
Почему именно «Саша и Питер» стал вашим режиссерским дебютом?
Я долго искала материал, в котором была бы уверена. Наконец в руки попал драфт «пилота» «Саша и Питер», — сырой и далекий от того, что у нас получилось. Дальше, как в любовных отношениях: видишь человека и сразу понимаешь — это твой будущий муж. Так и здесь: я поняла — вот мой первый сериал. В голове сразу сложилось, как все должно выглядеть.
Режиссеры нередко дебютируют с авторским замыслом, с тем, что их по-настоящему волнует. «Саша и Питер» — история жанровая, понятная всем. Есть ли тут что‑то авторское?
В том и суть, что это вроде бы всем понятное — на самом деле сугубо личное. Я там в каждом кадре передаю привет своим бывшим. В каждой детали что‑то от меня.
Первое, что удивляет: как далеко готова зайти героиня Аглаи Тарасовой, чтобы разобраться с чувствами: устроиться в загс, чтобы поженить бывшего. Сюрреализм! У вас в Петербурге так принято?
С одной стороны, да, это такой сказочный элемент, а с другой, я сорвиголова, отчаянная: даже не могу представить, как сама бы повела себя в подобной ситуации. У меня, правда, такой не было.
Даже в юности?
Конечно, я совершала безумства и подвиги ради любви. Мне кажется, в этом вообще суть жизни: поддаваться порывам.
У вас в соавторах сценария две актрисы, Полина Филоненко и Алена Константинова. Ожидаешь актерского междусобойчика.
Случилось вот как: Алена Константинова — мы вместе играли в иммерсионном шоу «Вернувшиеся» — поделилась со мной своей идеей, показала наброски сценария. Мне понравилось, и мы стали этой историей заниматься. Потом Алена переехала в Париж, и к работе подключилась Полина Филоненко, которая тоже оказалась на удивление талантливым сценаристом, что, в общем, для человека, не имеющего сценарного, режиссерского образования, неожиданно. У меня есть опыт работы продюсером, приходилось сотрудничать с разными профессиональными сценаристами, которые, на мой взгляд, были гораздо слабее непрофессионального автора Полины. Сейчас мне даже приятно вспоминать, как мы спорили, ссорились, по несколько дней потом не разговаривали.
У вас был какой‑то график работы?
Был вполне конкретный заказ от продакшна, сроки, работа с редактором, правки. Это не то что девчонки собрались, выпили просекко и давай писать.
Мне казалось, так и бывает. Нет?
(Смеется.) Нет, мы были в жестких рамках договора и честно ему следовали.
Понятно, что Петербург — ваш родной город. Но кажется, он играет едва ли не главную роль в вашем сериале.
Весь хай-концепт истории «Саша и Питер» — показать Петербург таким, каким почему‑то его не любят показывать в нашей киноиндустрии. У нас любят драму, боль, это в нашей культуре — вскрывать язвы и бередить раны. Петербург у нас — город Достоевского. А то, что это красивейшее, романтичное место, куда едут, чтобы погулять, а не думать про Раскольникова с топором, наша индустрия говорить не хочет.
А «Питер FM»? Или сериал «Надвое»?
«Питер FM» — да, это один из наших референсов, как и «Прогулка» Алексея Учителя. У нас Петербург — нарядный, барочный. В хорошем смысле — открыточный. Город, не вызывающий сомнений и тревог.
Но не то чтобы я его не вижу дождливым, депрессивным. Нет, таким он тоже бывает.
Каждый режиссер-дебютант теряется на площадке и не знает, что делать. В какой момент это случилось с вами?
Вообще не потерялась. Ни на секунду. Да, я злилась и истерила, когда нужен был ясный день, потому что персонажи едут на мопеде по городу, а шел ливень. Но эти ситуации рождали у меня не растерянность, а гипервключенность.
Актер и режиссер — разные по складу характера люди. Один подчиняется и выполняет, другой принимает решения. Что вам ближе?
Режиссерский опыт научил меня иначе воспринимать какие‑то вещи в актерской работе. Не в самой игре, а именно в том, как себя вести. Когда ты артист, ты не понимаешь, почему нужно так или иначе. А у режиссера есть этому вполне конкретное объяснение. Теперь я буду более чуткой и деликатной актрисой.
А вы вообще намерены актерскую деятельность продолжать?
Ну, мне все еще это интересно, не собираюсь с актерской профессией завязывать.
Что‑то вы без энтузиазма говорите.
Мне не нужно сниматься, чтобы быть на плаву или деньги зарабатывать. Я ищу интересный материал, то же самое с режиссурой. Важно, чтобы было по любви, меня пока жизнь не ставит перед выбором: режиссура или актерство.
Помните момент, когда поняли, что театр и кино — это всерьез и надолго?
Это случилось органично, как все в жизни: с детства занималась в студиях и кружках, поступила в ГИТИС, закончив школу экстерном. Но я была маленькая, не готовая учиться, поэтому бросила. Позже перепоступила в Петербургскую театральную академию. Училась в школе Федора Бондарчука «Индустрия» на продюсировании. А потом пошла во ВГИК на режиссуру.
На каком кино вы росли?
Я недавно вспоминала — немножечко с удивлением, — как во время учебы в академии записалась в театральную библиотеку. Атмосферное место, куда можно попасть, только если имеешь отношение к кино, театру. Пока однокурсники ходили по клубам, я сидела в библиотеке. Так вот посмотрю Бергмана и иду читать про него.
Слышал, у вас и рок-группа была.
Ой, господи, да всякое в юности было! Это ж еще в школе, а сейчас мне 35. Позже был электронный проект IDIOT, на Apple Music есть наш альбом «Предисловие» — послушайте, симпатичные треки, инди-поп. Сейчас уже не чувствую, что хочу этим заниматься. Но я по образованию артистка музыкального театра. Поэтому музыка — что‑то, что всегда рядом.
Вы говорите, вам не близко делить жизнь на этапы. Это страх, что, начав новый этап, вы оставляете что‑то в предыдущем?
Понимаю, о чем вы говорите, но у меня действительно насыщенная жизнь. Если вдруг она сегодня закончится, то она уже была восхитительной. Профессиональный опыт я не отделяю от жизненного. Вот я поднялась в Гималаи на шесть тысяч метров — это новый этап или нет? А два месяца путешествовала по Камбодже? И все это не менее важно, чем съемки сериала. Точно нет страха. Просто не хочется все это рвать на кусочки, резать на ломтики.
Текст: Андрей Захарьев
Фото: Дана Сапарова, архивы пресс-служб
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