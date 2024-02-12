Вы уже представляетесь режиссером? Или пока только актрисой?

Конечно, я себя идентифицирую режиссе­ром — могу и диплом предъявить: в 2023-м окончила, на секундочку, ВГИК. До съемок «Саша и Питер» я ставила спектакли, были короткометражные работы — ими горжусь не меньше, чем сериалом.

Почему именно «Саша и Питер» стал вашим режиссерским дебютом?

Я долго искала материал, в котором была бы уверена. Наконец в руки по­пал драфт «пилота» «Саша и Питер», — сырой и далекий от того, что у нас по­лучилось. Дальше, как в любовных отношениях: видишь человека и сразу по­нимаешь — это твой будущий муж. Так и здесь: я поняла — вот мой первый се­риал. В голове сразу сложилось, как все должно выглядеть.

Режиссеры нередко дебютируют с ав­торским замыслом, с тем, что их по-настоящему волнует. «Саша и Пи­тер» — история жанровая, понятная всем. Есть ли тут что‑то авторское?

В том и суть, что это вроде бы всем понят­ное — на самом деле сугубо личное. Я там в каждом кадре передаю привет своим быв­шим. В каждой детали что‑то от меня.