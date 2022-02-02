Почему Лев Лурье — главный учитель Петербурга? Объясняет Мария Элькина

Этические соображения требуют существенного пояснения к вышесказанному. Взаимодействие учителя и ученика не обязательно должно всегда быть приятным для обоих сторон и приносит плоды только тогда, когда ответственность в них делится по крайней мере поровну. Лет 12 назад я работала со Львом Лурье в одном сравнительно краткосрочном проекте. Как-то мы ехали на машине и между обсуждением дел Лев Яковлевич сказал мне дословно следующее: «У тебя все в порядке в плане содержания и в плане выражения, но должна быть тема пути». Он стал делиться со мной этим наблюдением чуть ли не при каждой встрече, вызывая смесь раздражения и огорчения. Я не то чтобы совсем не представляла, о чем он говорит. Скорее наоборот, я с последнего курса института знала, что хочу писать про архитектуру, но так вышло, что занималась чем угодно другим. Обида, происходившая из понимания правоты собеседника и неверия в собственную способность исправить ситуацию, даже заставила меня какое-то время отстраниться от старшего коллеги. И все-таки через пару лет я, видимо, отчаявшись в сопротивлении, написала первую критическую колонку и очень скоро убедилась в том, что Лев Яковлевич и в этот раз не обманул. Однако его дело — верность догадки, не более. Воспользуетесь ли вы ей и как быстро, от него вовсе не зависит. Учитель, в отличие от гида, все-таки не оказывает услугу, он дает шанс.

Если вам кажется, что Лев Лурье вовсе ничему не смог вас научить, вероятно, стоит проанализировать ситуацию еще раз или просто немного подождать.

Текст: Мария Элькина

Фото: Валентин Блох

Дрон: Михаил Поморцев

Стиль: Эльмира Тулебаева

Ассистент стилиста: Анастасия Пилова

Визаж и волосы: Евгения Сомова, Елена Попова и Валерия Стародубцева

Ассистент продюсера: Елизавета Синцова

Свет: Алексей Галенин Skypoint

Ретушь: Жанна Галай

Благодарим ресторан Merula Nevsky 47 и кластер «Третье место» за помощь в проведении съемки.

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