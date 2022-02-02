Почему Лев Лурье — главный учитель Петербурга? Объясняет Мария Элькина

За плечами Льва Лурье много заслуг: он придумал одни из самых популярных документальных фильмов на петербургском телевидении, основал Дом культуры своего имени. А одно из первых и не менее главных его дел на благо города — 610-я классическая гимназия, где детей учат латыни и древнегреческому. Специально для «Собака.ru» архитектурных критик, друг и ученица Льва Яковлевича Мария Элькина объясняет на личном примере, как почетный краевед и историк помогает осознать себя и свое место в жизни.
Смокинг и бабочка Tom Ford, сорочка Brioni, обуви Bottega Veneta (все — ДЛТ), шарф «Богема Ленинград»
Биография Льва Лурье говорит сама за себя: основал вместе с единомышленниками в конце 1980-х годов 610-ю классическую гимназию, где детей учат латыни и древнегреческому, придумал самые популярные исторические документальные фильмы на петербургском телевидении, наконец, основал самый известный в городе лекторий. Очевидно, что главное призвание этого человека — учить, в самом возвышенном смысле этого слова.
Главное умение хорошего городского гида — видеть необычное в повседневных декорациях нашей жизни. Талант учителя заключается в первую очередь в способности разгадать своего ученика. Лев Лурье обладает обеими способностями, которые в его случае, кажется, происходят из особенного способа смотреть на вещи, находить ценность в ком угодно и в чем угодно. И за ними-то, по большому счету, и стоит отправляться на события с его участием — не для того чтобы как следует разузнать про социальную жизнь Петербурга накануне революции, а чтобы разглядеть поближе и примерить к себе умение находить смысл там, где на обывательский суетный взгляд нет вовсе ничего достойного внимания.
Лев Лурье — экскурсовод по первой и, как оказалось, главной профессии, но по призванию — учитель. Это настолько редкое и мало обсуждаемое явление, что мое утверждение требует объяснений. Тем более что случай знаменитого петербургского историка и публициста довольно особенный, ведь учит он в первую очередь вовсе не истории, даже если это и удается ему отлично. Лев Яковлевич умеет увидеть в любом человеке какие-то необычные и ценные способности и устремления и придумать, как использовать их, скажем грубо, на благо общества. В такой слегка избитой формулировке есть что-то невыразимо скучное, но это только потому, что за устойчивыми выражениями трудно видеть честный смысл. Жизнь любого или почти любого человека становится много лучше, когда у него получается пригодиться, почувствовать себя нужным и в чем-то незаменимым. В школе и вузе могут, если повезет, прививать амбиции, учить воображению и систематическому пониманию материала. Повторюсь, только если очень повезет. Чему точно не учат в подавляющем большинстве учебных заведений, так это пониманию самого себя. Я говорю сейчас не о нудном копании в подсознательных чувствах и желаниях или стремлении точнее определиться с гендерной идентичностью, а об умении видеть свои... нет, даже не сильные и слабые стороны, а именно что не слишком глубоко спрятанные и от этого только труднее распознаваемые особенности: увлеченность собиранием историй, неравнодушие к социальным проблемам, желание производить впечатление.
Лев Лурье смотрит на окружающих людей — кажется, без исключения всех — взглядом журналиста, то есть проницательно и поверхностно одновременно. Хорошая журналистика подразумевает, что автор заметки знает все или очень многое, но рассказывает только самое важное, необычное, способное заинтересовать публику. К слову, подобным образом и экскурсовод подает здание, его талант сводится не столько к обладанию большим количеством сведений, сколько к способности вычленить из них что-то значительное и занимательное с точки зрения современности, способное тронуть аудиторию. Так и Лев Лурье умеет находить в людях главное, что в них достойно внимания.
Этические соображения требуют существенного пояснения к вышесказанному. Взаимодействие учителя и ученика не обязательно должно всегда быть приятным для обоих сторон и приносит плоды только тогда, когда ответственность в них делится по крайней мере поровну. Лет 12 назад я работала со Львом Лурье в одном сравнительно краткосрочном проекте. Как-то мы ехали на машине и между обсуждением дел Лев Яковлевич сказал мне дословно следующее: «У тебя все в порядке в плане содержания и в плане выражения, но должна быть тема пути». Он стал делиться со мной этим наблюдением чуть ли не при каждой встрече, вызывая смесь раздражения и огорчения. Я не то чтобы совсем не представляла, о чем он говорит. Скорее наоборот, я с последнего курса института знала, что хочу писать про архитектуру, но так вышло, что занималась чем угодно другим. Обида, происходившая из понимания правоты собеседника и неверия в собственную способность исправить ситуацию, даже заставила меня какое-то время отстраниться от старшего коллеги. И все-таки через пару лет я, видимо, отчаявшись в сопротивлении, написала первую критическую колонку и очень скоро убедилась в том, что Лев Яковлевич и в этот раз не обманул. Однако его дело — верность догадки, не более. Воспользуетесь ли вы ей и как быстро, от него вовсе не зависит. Учитель, в отличие от гида, все-таки не оказывает услугу, он дает шанс.
Если вам кажется, что Лев Лурье вовсе ничему не смог вас научить, вероятно, стоит проанализировать ситуацию еще раз или просто немного подождать.
Текст: Мария Элькина
Фото: Валентин Блох
Дрон: Михаил Поморцев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Анастасия Пилова
Визаж и волосы: Евгения Сомова, Елена Попова и Валерия Стародубцева
Ассистент продюсера: Елизавета Синцова
Свет: Алексей Галенин Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
Благодарим ресторан Merula Nevsky 47 и кластер «Третье место» за помощь в проведении съемки.
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего — 2022»
город-курорт GATCHINA GARDENS
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