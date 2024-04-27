Спин-офф «Соника», призраки-детективы из комиксов Нила Геймана и «Фрау»: Что смотреть дома на первых майских

Сериал «Детективы с того света» / Dead Boy Detectives, премьера (Netflix) (18+)

Новый потенциальный хит Netflix — янг-эдалт-детектив, основанный на персонажах из комиксов Нила Геймана и Мэтта Вагнера. По сути, действие развивается во вселенной «Песочного человека» (поэтому здесь есть персонажи из одноименного сериала с Томом Стерриджем).

После смерти подростки из разных эпох Чарльз Роуленд (Джейден Реври) и Эдвин Пейн (Джордж Рекстрю) начинают вмести вести расследования, в которых им придется столкнуться со множеством потусторонних существ. В сценарной команде проекта Стив Йоки («Роковой патруль», «Бортпроводница»).

С 25 апреля, Netflix