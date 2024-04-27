Спин-офф «Соника», призраки-детективы из комиксов Нила Геймана и «Фрау»: Что смотреть дома на первых майских

История ехидны Наклза, сверхъестественные расследования в «Детективах с того света», трогательный антиромком «Фрау» с Вадиком Королевым и Елизаветой Янковской, а также шпионский триллер с Элизабет Мосс «Вуаль» и комедия с Пьером Нинэ о неудачных съемках «Полный провал» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ в первые майские выходные.
Сериал «Предсказание» / The Big Door Prize, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
В супермаркете тихого провинциального Дирфилда вдруг появляется загадочный автомат под названием «Морфо». Он обещает раскрыть реальный жизненный потенциал. Соблазну поддаются все обитатели городка, включая семью Дасти Хаббарда (Крис О’Дауд), местного учителя. В продолжении герои будут сравнивать нынешние жизни с прежними. Среди создателей драмеди-проекта — сценарист Дэвид Уэст Рид, работавший над «Шиттс Крик».
С 24 апреля, AppleTV+
Сериал «Детективы с того света» / Dead Boy Detectives, премьера (Netflix) (18+)
Новый потенциальный хит Netflix — янг-эдалт-детектив, основанный на персонажах из комиксов Нила Геймана и Мэтта Вагнера. По сути, действие развивается во вселенной «Песочного человека» (поэтому здесь есть персонажи из одноименного сериала с Томом Стерриджем).
После смерти подростки из разных эпох Чарльз Роуленд (Джейден Реври) и Эдвин Пейн (Джордж Рекстрю) начинают вмести вести расследования, в которых им придется столкнуться со множеством потусторонних существ. В сценарной команде проекта Стив Йоки («Роковой патруль», «Бортпроводница»).
С 25 апреля, Netflix
Сериал «Ректор», премьера (Premier) (18+)
Драмеди с вайбами «Теории большого взрыва» и «Чудес науки» и Владимиром Канухиным («Конец света», «Миллионер из Балашихи», «Как друзья Захара женили») в главной роли.
Перспективный молодой ученый Лаврентий Тимошин разрабатывает лекарство от страха — прежде всего, своего собственного. Опыты — все, что его волнует, поэтому когда погрязший в коррупционных схемах ректор придумывает поставить его во главе НИУ, он (не без воздействия гиперопекающей мамы) соглашается. Режиссером шоу выступил Роман Фокин («Психологини», «Война семей»).
С 25 апреля, Premier
Сериал «Наклз» / Knuckles, премьера (Paramount+) (12+)
Спин-офф «Соника в кино» — история ехидны Наклза (его озвучивает Идрис Эльба). Он пытается превратить в бесстрашного воина нелепого и неуклюжего помощника шерифа Уэда Уиппла (Адам Палли). Пилот проекта снял Джефф Фаулер, режиссер трех полнометражных «Соников», задав тем самым канон всему шоу.
С 26 апреля, Paramount+
Фильм «Ненормальный» (12+)
Полнометражный дебют актера Ильи Маланина в режиссуре — трогательное драмеди про мальчика Колю (Елисей Свеженцев в детстве, Илларион Маров в юношестве), его маму Татьяну (Наталья Кудряшова) и их нового приятеля Юрия (Александр Яценко). Тот верит, что сможет помочь ребенку встать на ноги с помощью специальной системы гимнастики. Случайно выясняется, что у Коли — талант к музыке.
Уже вышел, «Иви», Premier, Kion, Okko
Фильм «Джойка» / Joika (12+)
Мелодрама о любви американки к российскому балету основана на автобиографичной истории. Танцовщица Джой Уомак поступила в Московскую академию хореографии, так как с детства мечтала выступать на сцене Большого театра. О всех радостях и сложностях своего пути она рассказала Джеймсу Напье, который стал сценаристом и режиссером фильма. В художественной версии Джой играет Талия Райдер («Дурные деньги»), также в касте — Дайан Крюгер.
С 29 апреля, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Вуаль» / The Veil, премьера (Hulu) (18+)
Шпионский триллер с Элизабет Мосс. Она играет спецагентшу МИ-6 Имоджен Солтер, которой по плечу самые сложные задачи. Ее новая миссия — проникнуть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии, подружиться с женщиной по имени Адила (Юмна Марван) и предотвратить гибель десятков тысяч человек.
Сценарий сериала написал автор «Острых козырьков» Стив Найт, режиссерами выступили Дэймон Томас («Убивая Еву») и Даина Рейд («Рассказ служанки»).
С 30 апреля, Hulu
Сериал «Полный провал» / Fiasco, премьера (Netflix) (18+)
Комедия с Пьером Нинэ, который вновь, как и в недавней ленте «Книга решений» Мишеля Гондри, играет режиссера-неудачника. Тот пытается снять дебютный фильм, посвятив его бабушке, но что-то идет не так.
В касте шоу также появятся Франсуа Сивиль и Венсан Кассель. Премьера сериала Игоря Готсмана («2 + 1», «Семейный бизнес») состоялась на фестивале Canneseries.
C 30 апреля, Netflix
Фильм «Артур, ты король» / Arthur the King (12+)
Приключенческий фильм с Марком Уолбергом отчасти основан на реальной истории и автобиографии. Шведский спортсмен Майкл Линднорд, не смотря на личностный кризис, готовится к экстремальной групповой гонке: 700 километров по джунглям и горам. Во время прохождения непростого маршрута к нему присоединяется истощенный бездомный пес по кличке Артур. Это, по классике жанра, становится началом большой дружбы. Режиссером трогательной картины для семейного просмотра стал Саймон Селлан Джонс («Голоса»).
С 30 апреля, «Кинопоиск», Okko, Kion
Сериал «Я знаю, кто тебя убил», премьера (Wink) (18+)
Триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь в касте основан на романе Любови Бариновой «Ева». Маленькая девочка исчезает прямо во время представления в цирке. Следствие (Александр Ильин-мл.) топчется на месте, пока не начинает изучать прошлое отца ребенка Олега (Михаил Тройник). Его бывшая жена Ева (Снигирь) погибла при подозрительных обстоятельствах, а ее брат, тихий сисадмин Герман (Яценко), сильно переживал из-за произошедшего.
В сериале о мести и к чему она приводит также снялись Евгения Симонова, Ольга Озоллапиня и Мария Смольникова. Сценарной адаптацией книги занимался Денис Уточкин («Обычная женщина»).
C 1 мая, Wink
Фильм «Фрау» (16+)
Антиромком про сознательное одиночество с Вадиком Королевым из группы OQJAV и Елизаветой Янковской. Интровертный и аутичный Ваня работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в доставшейся от бабушки старомодной квартире, слушает советские пластинки, мечтает о рыцарских подвигах, как у Тиля Уленшпигеля, а еще найти свою фрау — так он зовет девушек. Вскоре встречается подходящая, как ему кажется, кандидатка — балерина Кристина из Пермского театра оперы и балета, живущая с мамой и бабушкой.
Второй фильм Любови Мульменко («Дунай») как режиссера получил на фестивале «Маяк» приз за лучший сценарий и женскую роль.
С 1 мая, Kion, Okko, Wink, «Кинопоиск»
Сериал «Дядя Леша», премьера (Kion) (16+)
Добродушная комедия-бенефис Тимофея Трибунцева. Он играет дворника небольшого городка Рыбинска. С виду непримечательный дядя Леша на самом деле местный Робин Гуд — по ночам он надевает маску, садится на велосипед и грабит дома богачей. Все это для того, чтобы обеспечить сирот из детского дома, в котором он работает.
В касте сериала также Анна Уколова, Сергей Лавыгин, Григорий Дудник и Светлана Суханова, а поставил проект Дмитрий Невзоров («Свободные отношения», «Кибердеревня»).
С 1 мая, Kion
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