«Майор Гром: Игра», «Память», и «Я не киллер» Линклейтера: Что смотреть в кинотеатрах России в мае

Новые приключения супергероя-полицейского в альтернативном Петербурге «Майор Гром: Игра», драма Мишеля Франко с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом «Память», обладатель гран-при Берлинале этого года «Нужды путешественника» Хон Сан-су с блистательной Изабель Юппер, а еще комедийный боевик Ричарда Линклейтера «Я не киллер» и повторный релиз картин Бертолуччи — рассказываем о главных фильмах, которые выйдут в российский прокат в последний месяц весны.
«Всемирный потоп» / The End We Start From (18+)
Провокационная антиутопия с библейскими мотивами и Джоди Комер, Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают») и Бенедиктом Камбербэтчем в касте. Дождь, не прекращаясь, льет уже много месяцев. Женщина (да, имени у героини нет) пытается спасти своего новорожденного ребенка. Она понимает, что может положиться только на другую молодую мать, но не на мужчину-партнера. Фильм Махалии Бело показывали на кинофестивале в Торонто в прошлом году.
С 1 мая
«Идеальная зависимость» / Perfect Addiction (16+)
Для всех, кто грустил, что франшиза «После» все же завершилась, ее продюсеры выпустили мелодраму, созданную по схожим канонам. В основе — бестселлер для романтичных и не искушенных в литературе натур (одноименная книга Клаудии Тан), в касте — конвенционально привлекательные актеры (Киана Мадейра, модель Мэттью Ношка и Росс Батлер из «13 причин почему» и «Ривердейла»).
Тренер по боксу Сиенна узнает, что ее парень, спортсмен и чемпион Джэкс, изменял ей. Чтобы отомстить, она берется готовить к соревнованиям Кайдена. Тот единственный, кто теоретически может отобрать боксерский титул у неверного бывшего. Тренировки, по законом жанра, становятся началом большого чувства.
С 1 мая
«Любви не бывает?» (16+)
Ромком с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем. Прагматичная карьеристка Катя не верит, что любовь или хотя бы серийная моногамия действительно существуют. Конечно же, в этот момент разочарования она знакомится и вынуждено соседствует с Сашей — несерьезным ловеласом-бонвиваном.
Режиссером фильма о том, как от ненависти до романтических чувств якобы один шаг, стал Дмитрий Фикс («Свингеры», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»).
С 1 мая
«Память» / Memory (18+)
Драма Мишеля Франко («Новый порядок») участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в прошлом году, а Питер Сарсгаард получил на смотре «Кубок Вольпи» — награду за лучшую мужскую роль.
Сильвия (Джессика Честейн) живет прошлым — никак не может справиться с психологическими травмами из юности. На встрече выпускников она обвиняет страдающего прогрессирующими провалами памяти Сола в преступлении. Он вину отрицает, так как забыл, что было с ним тогда. Их противостояние неожиданно становится началом нежных чувств.
Со 2 мая
«Выжить в Калахари» / Prey (18+)
Главный стимул посмотреть в кино боевик о выживании в дикой природе — узнать, как сейчас выглядят и в какой актерской форме находятся звезды девяностых и начала нулевых Райан Филипп, Эмиль Хирш и Мена Сувари.
Пара, участники гуманитарной миссии, вынуждены бежать из лагеря в пустыне Калахари, так как им угрожают боевики. Вывезти их берется пилот-контрабандист, но самолет терпит крушение, а значит сражаться теперь им придется с хищными зверями.
Со 2 мая
«Реальная история Уиннер» / Reality (18+)
Драма со звездой «Эйфории» и первого сезона «Белого лотоса» Сидни Суини из программы Берлинале-2023. Она играет девушку с метафоричным (но настоящим, как и сама история в основе фильма) именем Реалити. Та, будучи на госслужбе, слила журналистам секретную информацию об обстоятельствах победы Трампа на президентских выборах. За что получила реальный срок — пять лет и три месяца. В полуторачасовом фильме подробно воспроизводится ее первый допрос агентами ФБР.
Со 2 мая
«Спящие псы» / Sleeping Dogs (18+)
Параноидальный детективный триллер с Расселом Кроу, Томми Флэнаганом («Мир Дикого Запада», «Игра») и Карен Гиллан («Доктор Кто», франшиза «Стражи Галактики») выходит в прокат параллельно с релизом одноименной книги Эуджена Овидиу Чировици. Снял историю Адам Купер — для сосценариста фильмов «Кредо убийцы» и «Исход: Цари и боги» это дебют в режиссуре.
Бывший сыщик долгое время лечил провалы в памяти, спустя годы он возвращается к своему давнему делу об убийстве профессора колледжа. Выясняется, что многое в том кейсе тогда казалось ему тем, чем не было на самом деле.
Со 2 мая
«Жизнь вверх ногами» / Life Upside Down (18+)
Драмеди со звездой «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Бобом Одинкерком о нулевых, повседневных неурядицах и отношениях шести героев, чьи истории причудливо переплетаются. В альманахе режиссера Сесилии Миниукки («Срок истек») обещают рассказать о супружеской неверности, паре с большой разницей в возрасте, предательстве и искренней дружбе. В касте также — Дэнни Хьюстон («Люди Икс: Начало. Россомаха», «Наследники»), Рада Митчелл («Гнев», «Телефонная будка») и Рози Феллнер («Маленький огонек»).
Со 2 мая
«Жить своей жизнью» / Vivre sa vie: Film en douze tableaux (1962) (18+)
В 1968 году в творчестве Жан-Люка Годара начнется тотальный эксперимент «Киногруппа Дзига Вертов» — вместе со студентами-единомышленниками он будет бороться с буржуазной идеологией и исключать свою фамилию из титров. Но до начала радикального этапа звезда французской новой волны снял, пожалуй, самые известные свои фильмы. В том числе «Жить своей жизнью», который выходит в повторный прокат в России.
Это история амбициозной провинциалки Нана, чье покорение Парижа сворачивает не туда. В главной роли — муза и на тот момент супруга Годара Анна Карина.
С 8 мая
«Марс Экспресс» / Mars Express (18+)
Аниме и киберпанк французской студии Everybody On Deck (сериал «Последний человек») из программы Каннского кинофестиваля прошлого года. Действие мультфильма, как несложно догадаться по названию, разворачивается на Марсе в 2200 году. Частный сыщик Алин Руби и его напарник, андроид Карлос Ривьера, разыскивают студентку-хакера. Она смогла написать код, снимающий с роботов этические заперты (в том числе про невозможность причинить вред людям). Но все в расследовании оказывается намного запутаннее.
Режиссер проекта — Жереми Перен, как раз работавший над «Последним человеком».
С 8 мая
«Чистильщик бассейнов» / Poolman (18+)
Комедийный детектив Криса Пайна («Звездный путь») с ним же в главной роли — его дебют в режиссуре. Даррен, чистильщик бассейнов в Лос-Анджелесе, узнает о заговоре коррумпированного чиновника. Чтобы вывести его на чистую воду (сложно удержаться от каламбура), протагонист привлекает к делу подружку-инструкторшу (Дженнифер Джейсон Ли), свою психотерапевтку (Аннетт Бенинг) и ее мужа-документалиста (Дэнни ДеВито).
Картину показывали на фестивале в Торонто.
С 9 мая
«Даааааали!» / Daaaaaalí! (16+)
Пока на Каннском кинофестивале в этом году обещают показать новую картину режиссера и музыканта Квентина Дюпье (да, это он тот самый Mr. Oizo из клипа с желтым плюшевым зверьком!), в российский прокат выходит его абсурдистская комедия из программы в Венеции.
Начинающая журналистка Жюдит (Анаис Демустье) собирается взять интервью у Сальвадора Дали, но тот все время ускользает, превращая все в настоящий сюрреализм. Художника играют сразу несколько актеров: это Эдуард Баэр, Джонатан Коэн, Пио Мармай, Жиль Леллуш и Дидье Фламан. Также в касте Ромен Дюрис.
С 9 мая
«Семь черных бумаг» (12+)
Военную драму Анатолия Колиева («Оливье и роботы») перед выходом в прокат показали на ММКФ. Действие происходит в небольшом высокогорном осетинском селе в 1942 году. Большинство мужчин ушли на фронт, а вместо вестей от них приходят похоронки. Мальчика-почтальона подговаривают не отдавать родственникам черные бумажки — чтобы не расстраивать людей. По крайней мере, пока не закончится война.
Художественным руководителем фильма выступил режиссер Клим Шипенко («Вызов», «Холоп»).
С 9 мая
«Я не киллер» / Hit Man (18+)
Комедийный боевик Ричарда Линклейтера («Отрочество», трилогия «Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью») показывали на Венецианском кинофестивале в 2023 году, где его высоко оценили критики.
Преподаватель в разводе Гэри (Глен Пауэлл) выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать преступников. Все идет хорошо, пока в дело не вмешивается роковая красотка (Адриа Архона).
С 16 мая
«Пацан против всех» / Boy Kills World (18+)
Дикий боевик в антураже антиутопии из программы кинофестиваля в Торонто, в котором кровь льется рекой, а драки занимают почти все экранное время. Глухонемой сирота (Билл Скарсгард), чьих родителей жестоко убила главой коррумпированной постапокалиптической династии (Фамке Янссен), полон решимости отомстить. Чем и занимается — все отведенное ему в этом B-movie экранное время в почти два часа.
С 16 мая
«Строго конфиденциально» / Strictly Confidential (18+)
Про достаточно проходной эротический триллер иностранные критики писали лишь по одной причине: в откровенных сценах здесь снимается в том числе Элизабет Херли, а режиссирует это все ее сын Дэмиен Херли. В остальном же они отмечали, что картина по интриге «больше напоминает сериал "Династия", чем Агату Кристи».
В годовщину самоубийства лучше подруги Миа (Джорджия Лок) соглашается приехать в дом ее родителей на Карибах. Вскоре выясняется, что это было плохой идеей, и у каждого на вечере памяти есть свой секрет.
С 16 мая
«Майор Гром: Игра» (12+)
Сиквел «Майора Грома» и уже третий фильм киновселенной о супергерое-полицейском, чья главная сверхспособность — думать. В новой ленте Игорю Грому (Тихон Жизневский) предстоит столкнуться с новыми технологиями и антагонистами, а также славой мирской. Рядом — по-прежнему верные друзья: герлфренд-журналистка Юлия Пчелкина (Любовь Аксенова), напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин), начальник и наставник Федор Прокопенко (Алексей Маклаков). Среди новичков каста — супермодель Матвей Лыков, Ольга Сутулова и стендапер Евгений Чебатков. И для фанаток Сергея Горошко — да, он тоже будет в «Игре».
Режиссером вновь выступил Олег Трофим, снимавший и первую картину серии «Чумной доктор», и приквел «Трудное детство».
С 23 мая
«Мечтатели» / The Dreamers (2003) (18+)
Драму Бернардо Бертолуччи о молодости, иллюзиях и побеге от реальности в Париже конца 1960-х, сотрясаемом студенческими волнениями, вновь покажут на большом экране в России.
Американец Мэттью (Майкл Питт) случайно знакомится с сестрой и братом — одержимыми кино французами Изабель (Ева Грин) и Тэо (Луи Гаррель). Вместе они начинают бесконечно воспроизводить сцены из любимых картин и прятаться в волшебном киномире от действительности. И да — конечно, это все одна большая метафора о самом Бертолуччи.
С 23 мая
«Техасская резня бензопилой» / The Texas Chain Saw Massacre (1974) (18+)
Классику жанра хоррор тоже можно будет увидеть на большом экране в мае. Фильм Тоуба Хупера, частично основанный на реальной истории, как известно, был реакцией на политику США в 1970-е и столкновение идеологии прогрессивного Севера, стремящегося к свободе внешней и внутренней, и консервативного Юга.
Но для тех, кто не интересуется метафорами и сверхзадачами, породивший целую франшизу оригинал — это до сих пор жутко смотрящийся кровавый аттракцион, что бывает, если группа молодых людей повернет не туда и окажется в логове семьи людоедов.
С 23 мая
«Мечта с подвохом» / American Dreamer (16+)
Дебютная комедия Пола Дектора добралась до российского проката лишь спустя два года после мировой премьеры, зато в касте здесь Ширли Маклейн и Питер Динклэйдж.
Профессор экономики Фил всегда мечтал о собственном доме, но со своей преподавательской зарплатой не смог бы его себе позволить. Одинокая вдова Астрид предлагает ему приобрести ее поместье за бесценок, но у сделки есть один важный нюанс.
С 23 мая
«Папуля» / Daddio (18+)
Драма с Дакотой Джонсон, перекрасившейся для фильма в блондинку, и Шоном Пенном. Картина основана на камерной пьесе — поэтому здесь важнее диалоги, а не смена локаций и яркие сюжетные повороты: практически все действие происходит в такси. Только что прилетевшая в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке девушка садится в случайную машину, но разговор с водителем по пути к месту назначения становится для нее судьбоносным.
Фильм — дебют в режиссуре сценаристки Кристи Холл, а Джонсон не только стала исполнительным продюсером ленты, но и уговорила сниматься Пенна.
С 23 мая
«Нужды путешественника» / Yeohaengjaui pilyo (18+)
Драма Хон Сан-су («Женщина, которая убежала»), в которой он выступил режиссером, оператором, продюсером, композитором и монтажером, получила гран-при жюри на Берлинале в этом году.
Это история Ирис (блистательная Изабель Юппер, уже работавшая с Хон Сан-су), которая оказывается без средств к существованию в Южной Корее. Чтобы заработать на жизнь, она начинает давать уроки как репетитор по французскому языку. И становится тем самым проводником и взглядом со стороны, которые помогает иначе увидеть культуру страны.
С 23 мая
«Маленький Будда» / Little Buddha (1993) (12+)
Еще один фильм Бернардо Бертолуччи выходит в повторный прокат в России в мае. Это картина о просветлении, которое не зависит от культурных кодов и места жительства. После смерти тибетского ламы Дорже буддийские монахи начинают искать по всему миру того, в ком воплотилась его душа. Среди кандидатов — мальчик из Сиэтла, беспризорник из Катманду и девочка из знатной индийской семьи.
С 30 мая
«Мертвые не причиняют боли» / The Dead Don't Hurt (18+)
Второй фильм в режиссерской карьере Вигго Мортенсена — впрочем, одну из главных ролей он здесь тоже играет. На фоне Гражданской войны в США сближаются два абсолютно непохожих друг на друга человека — не слишком образованный пожилой солдат и юная аристократка-интеллектуалка (Вики Крисп). Картину показывали на фестивале в Торонто.
С 30 мая
«Манюня: Приключения в Москве» (6+)
Новая часть истории о приключениях рыжеволосой Манюни (Екатерина Темнова) и ее подруг Каринэ (Карина Мнацаканян) и Наринэ (Карина Каграманян). По сюжету девочки отправятся на летние каникулы в Москву, где встретят Юрия Никулина (да-да). Образ актера для съемок воссоздали с помощью нейросетей с разрешения его семьи. Также в касте Евгений Петросян.
Режиссером на этот раз выступил Денис Гуляр, монтировавший сериал «Манюня».
С 30 мая
«Незнакомцы: Начало» / The Strangers: Chapter 1 (18+)
Ребут одноименного хоррора 2007 года, который станет франшизой. Переосмыслением, как и его сиквелом, занимается Ренни Харлин, режиссер «Скалолаза» и второй части «Крепкого орешка».
Юная пара Майя (Мэделин Петш) и Райан (Фрой Гутьеррез) решают отметить годовщину отношений автопутешествием. Однажды они заезжают в маленький город, где вынуждены заночевать. Вскоре в дом, в котором они остановились, врываются три психопата в масках кукол.
С 30 мая
«Винни Пух: Кровь и мед 2» / Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (18+)
Продолжение слэшера, ставшего мемом задолго до своего выхода. Напомним, здесь рассказывается необычная версия истории Винни Пуха. Тот якобы вместе с Пятачком стали маньяками из-за предательства Кристофера Робина. В сиквеле они также объединятся с Совенком и Тигрой, чтобы навести кровавые порядки не только в лесу, но и городе.
Треш-проект стал возможен, так как истек срок охраны авторских прав на персонажей Милна, и они перешли в категорию «общественного достояния».
С 30 мая
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