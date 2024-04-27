«Майор Гром: Игра», «Память», и «Я не киллер» Линклейтера: Что смотреть в кинотеатрах России в мае

«Идеальная зависимость» / Perfect Addiction (16+)

Для всех, кто грустил, что франшиза «После» все же завершилась, ее продюсеры выпустили мелодраму, созданную по схожим канонам. В основе — бестселлер для романтичных и не искушенных в литературе натур (одноименная книга Клаудии Тан), в касте — конвенционально привлекательные актеры (Киана Мадейра, модель Мэттью Ношка и Росс Батлер из «13 причин почему» и «Ривердейла»).

Тренер по боксу Сиенна узнает, что ее парень, спортсмен и чемпион Джэкс, изменял ей. Чтобы отомстить, она берется готовить к соревнованиям Кайдена. Тот единственный, кто теоретически может отобрать боксерский титул у неверного бывшего. Тренировки, по законом жанра, становятся началом большого чувства.

С 1 мая