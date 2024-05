«Майор Гром: Игра», «Память», и «Я не киллер» Линклейтера: Что смотреть в кинотеатрах России в мае

«Всемирный потоп» / The End We Start From (18+)

Провокационная антиутопия с библейскими мотивами и Джоди Комер, Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают») и Бенедиктом Камбербэтчем в касте. Дождь, не прекращаясь, льет уже много месяцев. Женщина (да, имени у героини нет) пытается спасти своего новорожденного ребенка. Она понимает, что может положиться только на другую молодую мать, но не на мужчину-партнера. Фильм Махалии Бело показывали на кинофестивале в Торонто в прошлом году.

С 1 мая