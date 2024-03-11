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Кино и сериалы

Объявлены лауреаты премии «Оскар» — 2024

В лос-анджелесском театре «Долби» прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар». Публикуем полный список лауреатов этого года.

Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Лучший фильм

«Оппенгеймер»

Лучший режиссер

Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»

Лучшая мужская роль

Киллиан Мёрфи, «Оппенгеймер»

Лучшая женская роль

Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучшая мужская роль второго плана

Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»

Лучшая женская роль второго плана

Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Команда фильма «Оппенгеймер»
Getty

Команда фильма «Оппенгеймер»

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения»

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво»

Лучший анимационный полнометражный фильм

«Мальчик и птица»

Лучший фильм на иностранном языке

«Зона интересов»

Лучшая оригинальная музыка к фильму

«Оппенгеймер»

Лучшая песня к фильму

«What Was I Made for» — «Барби»

Кадр из фильма «Мальчик и птица»

Лучший монтаж

Дженнифер Лэйм, «Оппенгеймер»

Лучшая операторская работа

Хойте Ван Хойтема, «Оппенгеймер»

Лучшая работа художника-постановщика

Шона Хит, Джеймс Прайс, «Бедные-несчастные»

Лучший дизайн костюмов

Холли Уоддингтон, «Бедные-несчастные»

Лучший звук

«Зона интересов»

Лучшие визуальные эффекты

«Годзилла: Минус Один»

Лучший грим и прически

«Бедные-несчастные»

Кадр из фильма «Анатомия падения»

Лучший анимационный короткометражный фильм

«Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;

Лучший документальный полнометражный фильм

«20 дней в Мариуполе»

Лучший документальный короткометражный фильм

«Последняя ремонтная мастерская»

Лучший игровой короткометражный фильм

«Удивительная история Генри Шугара»

Главными триумфаторами церемонии стали картины «Бедные-несчастные» и «Оппенгеймер». 

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