Объявлены лауреаты премии «Оскар» — 2024

В лос-анджелесском театре «Долби» прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар». Публикуем полный список лауреатов этого года.
Лучший фильм
«Оппенгеймер»
Лучший режиссер
Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
Лучшая мужская роль
Киллиан Мёрфи, «Оппенгеймер»
Лучшая женская роль
Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучшая мужская роль второго плана
Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»
Лучшая женская роль второго плана
Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Команда фильма «Оппенгеймер»
Лучший оригинальный сценарий
«Анатомия падения»
Лучший адаптированный сценарий
«Американское чтиво»
Лучший анимационный полнометражный фильм
«Мальчик и птица»
Лучший фильм на иностранном языке
«Зона интересов»
Лучшая оригинальная музыка к фильму
«Оппенгеймер»
Лучшая песня к фильму
«What Was I Made for» — «Барби»
Лучший монтаж
Дженнифер Лэйм, «Оппенгеймер»
Лучшая операторская работа
Хойте Ван Хойтема, «Оппенгеймер»
Лучшая работа художника-постановщика
Шона Хит, Джеймс Прайс, «Бедные-несчастные»
Лучший дизайн костюмов
Холли Уоддингтон, «Бедные-несчастные»
Лучший звук
«Зона интересов»
Лучшие визуальные эффекты
«Годзилла: Минус Один»
Лучший грим и прически
«Бедные-несчастные»
Лучший анимационный короткометражный фильм
«Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
Лучший документальный полнометражный фильм
«20 дней в Мариуполе»
Лучший документальный короткометражный фильм
«Последняя ремонтная мастерская»
Лучший игровой короткометражный фильм
«Удивительная история Генри Шугара»
Главными триумфаторами церемонии стали картины «Бедные-несчастные» и «Оппенгеймер».
Комментарии (0)