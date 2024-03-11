На волне триумфа «Оппенгеймера» фиксируем спад барбикора в пользу классических white tie выходов — от Шарлиз Терон в праздничной комбинации Dior и паекторного платья Balenciaga Мишель Йео до Марго Робби в дарк-новинке с миланского показа Versace. Обращение к кутюрным архивам — все еще важный тренд красных дорожек: Кэри Маллиган цитировала «Русалку» Кристобаля Баленсиаги из 1951 года, Аня Тейлор-Джой — платья-лепестки Junon и Venus, созданные Кристианом Диором в 1940-х, Сандра Хюллер в Schiaparelli — ретро-выходы Миллисент Роджерс, а Лаверн Кокс переоделась в винтажный корсет Mugler из 1985 года.