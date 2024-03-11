Пока «Оппенгеймер» на правах триумфатора «Оскара» пересчитывает количество наград, модные конгломераты подводят итоги главного фэшн-противостояния сезона на красной дорожке лос-анджелесского театра Dolby.
На волне триумфа «Оппенгеймера» фиксируем спад барбикора в пользу классических white tie выходов — от Шарлиз Терон в праздничной комбинации Dior и паекторного платья Balenciaga Мишель Йео до Марго Робби в дарк-новинке с миланского показа Versace. Обращение к кутюрным архивам — все еще важный тренд красных дорожек: Кэри Маллиган цитировала «Русалку» Кристобаля Баленсиаги из 1951 года, Аня Тейлор-Джой — платья-лепестки Junon и Venus, созданные Кристианом Диором в 1940-х, Сандра Хюллер в Schiaparelli — ретро-выходы Миллисент Роджерс, а Лаверн Кокс переоделась в винтажный корсет Mugler из 1985 года.
Микро-тренд красной дорожки — взмывающие в воздух бретельки от Эмили Блант в Schiaparelli и Флоренс Пью в непривычном Del Core (после марафона фэшн-выходов в Valentino). За мермейдкор в ответе Лупита Нионго в Armani Privé, а барбикор поддержала Америка Феррера в Atelier Versace.
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