18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Зендея, Мишель Йео, Аня Тейлор-Джой: лучшие выходы премии «Оскар» — 2024

Пока «Оппенгеймер» на правах триумфатора «Оскара» пересчитывает количество наград, модные конгломераты подводят итоги главного фэшн-противостояния сезона на красной дорожке лос-анджелесского театра Dolby.

Кэрри Маллиган в Balenciaga
Getty Images

Кэрри Маллиган в Balenciaga

Зендея в Armani Privé и украшениях Bulgari
Getty Images

Зендея в Armani Privé и украшениях Bulgari

Аня Тейлор-Джой в Dior
Getty Images

Аня Тейлор-Джой в Dior

Мишель Йео в Balenciaga
Getty Images

Мишель Йео в Balenciaga

Эмили Блант в Schiaparelli
Getty Images

Эмили Блант в Schiaparelli

Грета Ли в Loewe
Getty Images

Грета Ли в Loewe

Сандра Хюллер в Schiaparelli
Getty Images

Сандра Хюллер в Schiaparelli

Киллиан Мерфи в Saint Laurent
Getty Images

Киллиан Мерфи в Saint Laurent

Кирстен Данст в Gucci
Getty Images

Кирстен Данст в Gucci

На волне триумфа «Оппенгеймера» фиксируем спад барбикора в пользу классических white tie выходов — от Шарлиз Терон в праздничной комбинации Dior и паекторного платья Balenciaga Мишель Йео до Марго Робби в дарк-новинке с  миланского показа Versace. Обращение к кутюрным архивам — все еще важный тренд красных дорожек: Кэри Маллиган цитировала «Русалку» Кристобаля Баленсиаги из 1951 года, Аня Тейлор-Джой — платья-лепестки Junon и Venus, созданные Кристианом Диором в 1940-х, Сандра Хюллер в Schiaparelli — ретро-выходы Миллисент Роджерс, а Лаверн Кокс переоделась в винтажный корсет Mugler из 1985 года. 

Марго Робби в Versace
Getty Images

Марго Робби в Versace

Шарлиз Терон в Dior
Getty Images

Шарлиз Терон в Dior

Лаверн Кокс в Mugler
Getty Images

Лаверн Кокс в Mugler

Флоренс Пью в Del Core
Getty Images

Флоренс Пью в Del Core

Лупита Нионго в Armani Privé
Getty Images

Лупита Нионго в Armani Privé

Америка Феррера в Atelier Versace
Getty Images

Америка Феррера в Atelier Versace

Бреди Купер в Louis Vuitton
Getty Images

Бреди Купер в Louis Vuitton

Микро-тренд красной дорожки — взмывающие в воздух бретельки от Эмили Блант в Schiaparelli и Флоренс Пью в непривычном Del Core (после марафона фэшн-выходов в Valentino). За мермейдкор в ответе Лупита Нионго в Armani Privé, а барбикор поддержала Америка Феррера в Atelier Versace.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: