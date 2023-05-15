Публикуем полный список победителей британского аналога «Эмми».
«Монстр: История Джеффри Дамера» — мини-сериал Райана Мерфи, главную роль в котором исполнил Эван Питерс
Лучший драматический сериал
«Заговор сестер Гарви»
Лучший комедийный сериал
«Девчонки из Дерри»
Лучший мини-сериал
«Инфлюенсеры»
Лучший международный проект
«Монстр: История Джеффри Дамера»
В «Я — Рут» Кейт Уинслет впервые снялась со своей дочерью Мией Триплтон
Лучший актер
Бен Уишоу, «Будет больно»
Лучшая актриса
Кейт Уинслет, «Я — Рут»
Лучший актер второго плана
Адиль Ахтар, «Шервуд»
Лучшая актриса второго плана
Энн-Мэри Дафф, «Заговор сестер Гарви»
Лучший комедийный перфоманс (мужчины)
Ленни Раш, «Я в своем уме?»
Лучший комедийный перфоманс (женщины)
Шиван МакСуини, «Девчонки из Дерри»)
Напомним, триумфатором премии BAFTA в области кино в 2023 году стал фильм «На Западном фронте без перемен». Представленная в 14 номинациях картина выиграла семь статуэток — в том числе как лучший фильм, снятый лучшим режиссером года. А сериал «Монстр» Райана Мерфи о серийном убийце Джеффри Дамере станет антологией — новый сезон посвятят братьям Менендес.
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