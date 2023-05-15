18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Кейт Уинслет и «Монстр: История Джеффри Дамера»: объявлены лауреаты телевизионной премии BAFTA TV Awards-2023

Поделиться:

Публикуем полный список победителей британского аналога «Эмми».

Кадр из фильма

«Монстр: История Джеффри Дамера» — мини-сериал Райана Мерфи, главную роль в котором исполнил Эван Питерс

Лучший драматический сериал

«Заговор сестер Гарви»

Лучший комедийный сериал

«Девчонки из Дерри»

Лучший мини-сериал

«Инфлюенсеры»

Лучший международный проект

«Монстр: История Джеффри Дамера»

Кадр из фильма

В «Я — Рут» Кейт Уинслет впервые снялась со своей дочерью Мией Триплтон

Лучший актер

Бен Уишоу, «Будет больно»

Лучшая актриса

Кейт Уинслет, «Я — Рут»

Лучший актер второго плана

Адиль Ахтар, «Шервуд»

Лучшая актриса второго плана

Энн-Мэри Дафф, «Заговор сестер Гарви»

Лучший комедийный перфоманс (мужчины)

Ленни Раш, «Я в своем уме?»

Лучший комедийный перфоманс (женщины)

Шиван МакСуини, «Девчонки из Дерри»)

Напомним, триумфатором премии BAFTA в области кино в 2023 году стал фильм «На Западном фронте без перемен». Представленная в 14 номинациях картина выиграла семь статуэток — в том числе как лучший фильм, снятый лучшим режиссером года. А сериал «Монстр» Райана Мерфи о серийном убийце Джеффри Дамере станет антологией — новый сезон посвятят братьям Менендес.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: