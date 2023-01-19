Объявлены номинанты на премию BAFTA-2023

Лидером по числу номинаций стала лента «На Западном фронте без перемен», претендующая сразу на 14 статуэток — в том числе как лучший фильм года.
«На Западном фронте без перемен»
Лучший фильм
- «Банши Инишерина»
- «Все везде и сразу»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Тар»
- «Элвис»
Лучший британский фильм
- «Банши Инишерина»
- «Брайан и Чарльз»
- «Жить»
- «Империя света»
- «Любовь по вызову»
- «Матильда»
- «Пловцы»
- «Смотрите, как они бегут»
- «Солнце мое»
- «Чудо»
Лучший режиссер
- Эдвард Бергер, «На Западном фронте без перемен»
- Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»
- Мартин МакДона, «Банши Инишерина»
- Джина Принс-Байтвуд, «Женщина-король»
- Тодд Филд, «Тар»
- Пак Чхан-ук, «Решение уйти»
Лучший оригинальный сценарий
- «Банши Инишерина»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «ТАР»
- «Треугольник печали»
Лучший адаптированный сценарий
- «На Западном фронте без перемен»
- «Жить»
- «Тихоня»
- «Ее правда»
- «Кит»
«Банши Инишерина»
Лучший актер
- Остин Батлер, «Элвис»
- Дэрил МакКормак, «Любовь по вызову»
- Пол Мескал, «Солнце мое»
- Билл Найи, «Жить»
- Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
- Брендан Фрейзер, «Кит»
Лучшая актриса
- Кейт Бланшетт, «Тар»
- Ана де Армас, «Блондинка»
- Даниэль Дедуайлер, «Тилл»
- Виола Дэвис, «Женщина-король»
- Мишель Йео, «Все везде и сразу»
- Эмма Томпсон, «Любовь по вызову»
Лучший актер второго плана
- Брендан Глисон, «Банши Инишерина»
- Барри Кеоган, «Банши Инишерина»
- Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»
- Эдди Редмэйн, «Добрый медбрат»
- Майкл Уорд, «Империя света»
- Альбрехт Шух, «На Западном фронте без перемен»
Лучшая актриса второго плана
- Анджела Бассетт, «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
- Долли Де Леон, «Треугольник печали»
- Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
- Керри Кондон, «Банши Инишерина»
- Кэри Маллиган, «Ее правда»
- Хонг Чау, «Кит»
Лучший неанглоязычный фильм
- «Аргентина, 1985», Аргентина
- «Корсаж», Австрия
- «На Западном фронте без перемен», Германия
- «Решение уйти», Южная Корея
- «Тихоня», Ирландия
Лучший анимационный фильм
- «Кот в сапогах: Последнее желание»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Я краснею»
Лучший документальный фильм
- «Все, что дышит»
- «Вся красота и кровопролитие»
- «Вулкан любви»
- «Дэвид Боуи: Moonage Daydream»
- «Навальный»
Восходящая звезда
- Наоми Аки
- Шила Атим
- Эйми Лу Вуд
- Эмма Маккей
- Дэрил МакКормак
76-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA состоится 19 февраля.
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