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Кино и сериалы

Объявлены номинанты на премию BAFTA-2023

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Лидером по числу номинаций стала лента «На Западном фронте без перемен», претендующая сразу на 14 статуэток — в том числе как лучший фильм года.

«На Западном фронте без перемен»

Лучший фильм

  • «Банши Инишерина»
  • «Все везде и сразу»
  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Тар»
  • «Элвис»

Лучший британский фильм

  • «Банши Инишерина»
  • «Брайан и Чарльз»
  • «Жить»
  • «Империя света»
  • «Любовь по вызову»
  • «Матильда»
  • «Пловцы»
  • «Смотрите, как они бегут»
  • «Солнце мое»
  • «Чудо»

Лучший режиссер

  • Эдвард Бергер, «На Западном фронте без перемен»
  • Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»
  • Мартин МакДона, «Банши Инишерина»
  • Джина Принс-Байтвуд, «Женщина-король»
  • Тодд Филд, «Тар»
  • Пак Чхан-ук, «Решение уйти»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Банши Инишерина»
  • «Все везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «ТАР»
  • «Треугольник печали»

Лучший адаптированный сценарий

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Жить»
  • «Тихоня»
  • «Ее правда»
  • «Кит»

«Банши Инишерина»

Лучший актер

  • Остин Батлер, «Элвис»
  • Дэрил МакКормак, «Любовь по вызову»
  • Пол Мескал, «Солнце мое»
  • Билл Найи, «Жить»
  • Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
  • Брендан Фрейзер, «Кит»

Лучшая актриса

  • Кейт Бланшетт, «Тар»
  • Ана де Армас, «Блондинка»
  • Даниэль Дедуайлер, «Тилл»
  • Виола Дэвис, «Женщина-король»
  • Мишель Йео, «Все везде и сразу»
  • Эмма Томпсон, «Любовь по вызову»

Лучший актер второго плана

  • Брендан Глисон, «Банши Инишерина»
  • Барри Кеоган, «Банши Инишерина»
  • Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»
  • Эдди Редмэйн, «Добрый медбрат»
  • Майкл Уорд, «Империя света»
  • Альбрехт Шух, «На Западном фронте без перемен»

Лучшая актриса второго плана

  • Анджела Бассетт, «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
  • Долли Де Леон, «Треугольник печали»
  • Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
  • Керри Кондон, «Банши Инишерина»
  • Кэри Маллиган, «Ее правда»
  • Хонг Чау, «Кит»

Лучший неанглоязычный фильм

  • «Аргентина, 1985», Аргентина
  • «Корсаж», Австрия
  • «На Западном фронте без перемен», Германия
  • «Решение уйти», Южная Корея
  • «Тихоня», Ирландия

Лучший анимационный фильм

  • «Кот в сапогах: Последнее желание»
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Я краснею»

Лучший документальный фильм

  • «Все, что дышит»
  • «Вся красота и кровопролитие»
  • «Вулкан любви»
  • «Дэвид Боуи: Moonage Daydream»
  • «Навальный»

Восходящая звезда

  • Наоми Аки
  • Шила Атим
  • Эйми Лу Вуд
  • Эмма Маккей
  • Дэрил МакКормак

76-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA состоится 19 февраля.

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