Вышел тизер нового сезона сериала-антологии «Монстр» Райана Мерфи — о братьях Менендес

Решение превратить историю одного «Монстра» в антологию шоураннеры приняли «после рекордного успеха» проекта. Первый сезон сериала рассказывал о преступлениях серийного убийцы Джеффри Дамера, роль которого исполнил Эван Питерс. Жертвами насильника стали 17 юношей и мужчин, убитые в период между 1978 и 1991 годами.
Эрик Гален Менендес и Джозеф Лайл Менендес — родные братья. 20 августа 1989 года в Беверли-Хиллз они совершили убийство своих родителей с целью унаследовать многомиллионное состояние своего отца. В тизере нового сезона «Монстров» представлена аудиозапись телефонного звонка братьев — в нем они обращаются в полицию и утверждают, что неизвестные люди застрелили их мать и отца.
Дело братьев Менендес стало поворотным для американского общества: образ молодых парней, принадлежащих к высшему привилегированному классу общества, имеющих богатых и влиятельных родителей — скрывал за собой бесчувствие, преобладание низменных инстинктов и отрицание общечеловеческих ценностей. Оба были приговорены к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.
Райана Мерфи можно назвать одним из основоположников современного жанра телевизионной антологии. Широкую известность шоураннер получил после запуска проекта «Американская история ужасов», который на сегодняшний день насчитывает 11 сезонов. Каждый из них имеет собственную историю: «Дом-убийца» (2011), «Психбольница (2012-2013), «Шабаш» (2013-2014), «Фрик-шоу» (2014-2015), «Отель» (2015-2016), «Роанок» (2016), «Культ» (2017), «Апокалипсис» (2018), «1984» (2019), «Двойной сеанс» (2021) — сезон, который впервые включает в себя две самостоятельные части, а также «Нью-Йорк» (2022).
Еще одна антология от Мерфи — «Американская история преступлений», каждый сезон которой рассказывает о расследовании в отношении О. Джея Симпсона («Народ против О. Джея Симпсона», 2016), убийстве дизайнера Джанни Версаче («Убийство Джанни Версаче», 2018) и политическом сексуальном скандале Клинтон-Левински («Импичмент», 2021).
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