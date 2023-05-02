Вышел тизер нового сезона сериала-антологии «Монстр» Райана Мерфи — о братьях Менендес

Эрик Гален Менендес и Джозеф Лайл Менендес — родные братья. 20 августа 1989 года в Беверли-Хиллз они совершили убийство своих родителей с целью унаследовать многомиллионное состояние своего отца. В тизере нового сезона «Монстров» представлена аудиозапись телефонного звонка братьев — в нем они обращаются в полицию и утверждают, что неизвестные люди застрелили их мать и отца.

Дело братьев Менендес стало поворотным для американского общества: образ молодых парней, принадлежащих к высшему привилегированному классу общества, имеющих богатых и влиятельных родителей — скрывал за собой бесчувствие, преобладание низменных инстинктов и отрицание общечеловеческих ценностей. Оба были приговорены к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.