Сериал «Монстр» Райана Мерфи о Джеффри Дамере станет антологией

«После рекордного успеха «Монстр: История Джеффри Дамера» Райан Мерфи и Иэн Бреннан создадут еще две части, посвященные другим монстрам, оказавшим влияние на общество», — говорится в официальном сообщении Netflix. Первый сезон сериала рассказывает о преступлениях серийного убийцы Джеффри Дамера, роль которого исполнил Эван Питерс. Жертвами насильника стали 17 юношей и мужчин, убитые в период между 1978 и 1991 годами.

В числе других проектов, которые получат продолжение, «Наблюдатель» — еще один сериал от Мерфи и Бреннана. Его сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о супружеской паре с двумя детьми, которая начинает получать пугающие письма от сталкера после переезда в новый дом в Нью-Джерси.

Райана Мерфи можно назвать одним из основоположников современного жанра телевизионной антологии. Широкую известность шоураннер получил после запуска проекта «Американская история ужасов», который на сегодняшний день насчитывает 11 сезонов. Каждый из них имеет собственную историю: «Дом-убийца» (2011), «Психбольница (2012-2013), «Шабаш» (2013-2014), «Фрик-шоу» (2014-2015), «Отель» (2015-2016), «Роанок» (2016), «Культ» (2017), «Апокалипсис» (2018), «1984» (2019), «Двойной сеанс» (2021) — сезон, который впервые включает в себя две самостоятельные части, а также «Нью-Йорк» (2022).

Еще одна антология от Мерфи — «Американская история преступлений», каждый сезон которой рассказывает о расследовании в отношении О. Джея Симпсона («Народ против О. Джея Симпсона», 2016), убийстве дизайнера Джанни Версаче («Убийство Джанни Версаче», 2018) и политическом сексуальном скандале Клинтон-Левински («Импичмент», 2021).