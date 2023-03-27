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«Алиса не может ждать», «Черная весна», «Далекие близкие» и другие проекты вошли в шорт-лист премии Гильдии кастинг-директоров России

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Победители будут выбраны кастинг-директорами российской киноиндустрии с помощью закрытого голосования. Публикуем полный список номинантов.

Кинопоиск

«Нулевой пациент»

Дебют года

  • Павел Чернышев — «1000 дешевых зажигалок»
  • Елизавета Базыкина — «Надвое»
  • Елена Ербакова — «Сердце Пармы»
  • Денис Прытков — «Капельник»
  • Кузьма Котрелев — «Ю333»
  • Дарья Балабанова — «Карамора»

Лучшая женская роль

  • Елизавета Янковская — «Ника»
  • Евгения Добровольская — «Время года зима»
  • Елизавета Ищенко — «Алиса не может ждать»
  • Ольга Тумайкина — «Ваша честь»
  • Анна Синякина — «Надвое»
  • Людмила Васильева — «Продукты 24»

«Сказка про темноту»: Почему «Алиса не может ждать» — один из главных российских сериалов 2022-го?

Лучшая мужская роль

  • Антон Кузнецов — «Ю333»
  • Роман Васильев — «Идентификация»
  • Даниил Воробьев — «Ваша честь»
  • Аскар Ильясов — «Нулевой пациент»
  • Владимир Канухин — «Конец света»
  • Сергей Гилев — «Черная весна»

Открытие

  • Фарди Самедов — «Ю333»
  • Никита Никитин — «Капельник»
  • Гио Пика — «Ваша честь»
  • Анастасия Ивлеева — «Монастырь»
  • Анастасия Резник — «Капельник»
  • Мария Абашова — «Монастырь»

«18+», дуэли и Глеб Калюжный в роли подростка (снова!): О чем сериал «Черная весна»?

Лучший ансамбль второго плана

  • «Мне плевать, кто вы», кастинг-директоры Егор Нерсисян, Наталья Корсукова
  • «1703», кастинг-директор Анжела Карпова
  • «Союз спасения. Время гнева», кастинг-директор Анна Кеворкова
  • «Художник», кастинг-директор Полина Быстрицкая
  • «Черная весна», кастинг-директор Александра Ларина
  • «Ваша честь», кастинг-директоры Екатерина Дубровская, Борис Ржезак

Лучший ансамбль в многосерийном фильме

  • «Ю333», кастинг-директоры Екатерина Семина, Владимир Рузанов
  • «Алиса не может ждать», кастинг-директор Татьяна Хречкова
  • «Почка», кастинг-директор Елена Михайлова
  • «Обоюдное согласие», кастинг-директор Анна Носуль
  • «Карамора», кастинг-директор Ольга Дубовицкая
  • «Капельник», кастинг-директор Мария Судницына

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Лучший ансамбль в полнометражном художественном фильме

  • «Ника», кастинг-директор Екатерина Малютина
  • «Продукты 24», кастинг-директор Элина Терняева
  • «Многоэтажка», кастинг-директор Юлия Дробышева
  • «Далекие близкие», кастинг-директор Екатерина Исакова
  • «Сердце Пармы», кастинг-директор Наталья Троицкая
  • «Казнь», кастинг-директоры Владимир Голов, Маргарита Саяпина

Церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров России, состоится 9 апреля в московском «Электротеатре Станиславский». Победители будут выбраны кастинг-директорами российской киноиндустрии с помощью закрытого голосования. В этот день также отметят тех, кто взял специальный приз — «За вклад в профессию».

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