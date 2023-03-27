Лучший ансамбль второго плана

«Мне плевать, кто вы», кастинг-директоры Егор Нерсисян, Наталья Корсукова

«1703», кастинг-директор Анжела Карпова

«Союз спасения. Время гнева», кастинг-директор Анна Кеворкова

«Художник», кастинг-директор Полина Быстрицкая

«Черная весна», кастинг-директор Александра Ларина

«Ваша честь», кастинг-директоры Екатерина Дубровская, Борис Ржезак

Лучший ансамбль в многосерийном фильме

«Ю333», кастинг-директоры Екатерина Семина, Владимир Рузанов

«Алиса не может ждать», кастинг-директор Татьяна Хречкова

«Почка», кастинг-директор Елена Михайлова

«Обоюдное согласие», кастинг-директор Анна Носуль

«Карамора», кастинг-директор Ольга Дубовицкая

«Капельник», кастинг-директор Мария Судницына

Лучший ансамбль в полнометражном художественном фильме

«Ника», кастинг-директор Екатерина Малютина

«Продукты 24», кастинг-директор Элина Терняева

«Многоэтажка», кастинг-директор Юлия Дробышева

«Далекие близкие», кастинг-директор Екатерина Исакова

«Сердце Пармы», кастинг-директор Наталья Троицкая

«Казнь», кастинг-директоры Владимир Голов, Маргарита Саяпина

Церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров России, состоится 9 апреля в московском «Электротеатре Станиславский». Победители будут выбраны кастинг-директорами российской киноиндустрии с помощью закрытого голосования. В этот день также отметят тех, кто взял специальный приз — «За вклад в профессию».

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