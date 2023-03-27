Победители будут выбраны кастинг-директорами российской киноиндустрии с помощью закрытого голосования. Публикуем полный список номинантов.
«Нулевой пациент»
Дебют года
- Павел Чернышев — «1000 дешевых зажигалок»
- Елизавета Базыкина — «Надвое»
- Елена Ербакова — «Сердце Пармы»
- Денис Прытков — «Капельник»
- Кузьма Котрелев — «Ю333»
- Дарья Балабанова — «Карамора»
Лучшая женская роль
- Елизавета Янковская — «Ника»
- Евгения Добровольская — «Время года зима»
- Елизавета Ищенко — «Алиса не может ждать»
- Ольга Тумайкина — «Ваша честь»
- Анна Синякина — «Надвое»
- Людмила Васильева — «Продукты 24»
Лучшая мужская роль
- Антон Кузнецов — «Ю333»
- Роман Васильев — «Идентификация»
- Даниил Воробьев — «Ваша честь»
- Аскар Ильясов — «Нулевой пациент»
- Владимир Канухин — «Конец света»
- Сергей Гилев — «Черная весна»
Открытие
- Фарди Самедов — «Ю333»
- Никита Никитин — «Капельник»
- Гио Пика — «Ваша честь»
- Анастасия Ивлеева — «Монастырь»
- Анастасия Резник — «Капельник»
- Мария Абашова — «Монастырь»
Лучший ансамбль второго плана
- «Мне плевать, кто вы», кастинг-директоры Егор Нерсисян, Наталья Корсукова
- «1703», кастинг-директор Анжела Карпова
- «Союз спасения. Время гнева», кастинг-директор Анна Кеворкова
- «Художник», кастинг-директор Полина Быстрицкая
- «Черная весна», кастинг-директор Александра Ларина
- «Ваша честь», кастинг-директоры Екатерина Дубровская, Борис Ржезак
Лучший ансамбль в многосерийном фильме
- «Ю333», кастинг-директоры Екатерина Семина, Владимир Рузанов
- «Алиса не может ждать», кастинг-директор Татьяна Хречкова
- «Почка», кастинг-директор Елена Михайлова
- «Обоюдное согласие», кастинг-директор Анна Носуль
- «Карамора», кастинг-директор Ольга Дубовицкая
- «Капельник», кастинг-директор Мария Судницына
Лучший ансамбль в полнометражном художественном фильме
- «Ника», кастинг-директор Екатерина Малютина
- «Продукты 24», кастинг-директор Элина Терняева
- «Многоэтажка», кастинг-директор Юлия Дробышева
- «Далекие близкие», кастинг-директор Екатерина Исакова
- «Сердце Пармы», кастинг-директор Наталья Троицкая
- «Казнь», кастинг-директоры Владимир Голов, Маргарита Саяпина
Церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров России, состоится 9 апреля в московском «Электротеатре Станиславский». Победители будут выбраны кастинг-директорами российской киноиндустрии с помощью закрытого голосования. В этот день также отметят тех, кто взял специальный приз — «За вклад в профессию».
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