Какие фильмы и сериалы россияне будут смотреть на новогодних праздниках? Список

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», 25% россиян планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика».

Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра в новогодние каникулы 15% респондентов. Топ-10 возглавляют недавно вышедшие фильм «Аватар» и сериал «Уэнсдей». Следом за новинками идут «Гарри Поттер» и «Властелин колец», а также «Отпуск по обмену», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Стражи галактики», «Реальная любовь» и «Форсаж».

8% опрошенных в каникулы будут смотреть современные российские фильмы и сериалы, среди которых «Елки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Жуки», «Метод», «Кухня», «Последний богатырь», «Легенда №17», «Переговорщик» и мультфильм «Три богатыря». Классику зарубежного кинематографа планируют посмотреть 6% россиян. В топе фильмов «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Трудный ребенок», «Друзья», «Бетховен», «Звездные войны», «Бойцовский клуб», «Назад в будущее», «Дневник Бриджит Джонс» и «Рембо».