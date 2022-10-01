Ольга Бодрова — героиня обложки октябрьского журнала «Собака.ru»

Героиней октябрьского номера журнала «Собака.ru» стала Ольга Бодрова — актриса и дочь Сергей Бодрова. Влюбились в нее сразу, как только увидели на «Кинотавре» в пронзительной сказке Николая Хомерики «Море волнуется раз» — фильм в том далеком 2021 году взял гран-при фестиваля, а Ольга — приз за лучшую женскую роль. В октябре нас ждет новая премьера: северная ветреная мелодрама «Велга» Анастасии Нечаевой с Бодровой в главной роли.
Плащ USHATAVA, серьги Caviar Jewellery
Для обложки Ольга позирует в плаще из осенне-зимней коллекции Ushatava и серьгах Caviar Jewellery. Бьюти-образ актрисы составляют мокрые волосы, розовые щеки и голубые акценты на глазах.
Ольга Бодрова
«Любовь — не функция. Это огромная материя, и человек в принципе всю жизнь ее познает. Любовь — это когда все понимаешь без слов».
Полное интервью и съемку с Ольгой Бодровой читайте и смотрите в сентябрьском номере (в продаже с 1 сентября) и на сайте «Собака.ru».
Фото: Полина Набока
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Эрнест Мунтаниоль (CHANEL)
Ассистент визажиста: Мария Авдеева
Волосы: Полина Еланская
Продюсер: Маргарита Саратова
Ретушь: Жанна Галай
Шрифт: Влада Олейник
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