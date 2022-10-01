Ольга Бодрова — героиня обложки октябрьского журнала «Собака.ru»

Героиней октябрьского номера журнала «Собака.ru» стала Ольга Бодрова — актриса и дочь Сергей Бодрова. Влюбились в нее сразу, как только увидели на «Кинотавре» в пронзительной сказке Николая Хомерики «Море волнуется раз» — фильм в том далеком 2021 году взял гран-при фестиваля, а Ольга — приз за лучшую женскую роль. В октябре нас ждет новая премьера: северная ветреная мелодрама «Велга» Анастасии Нечаевой с Бодровой в главной роли.